A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángokat. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

A fővárosi tűzoltók 10:56-kor értek ki a helyszínre, ekkorra már mindenki épségben elhagyta a buszt, senki sem sérült meg – közölte a Telex kérdésére a katasztrófavédelem szóvivője.

A tűzoltók mindössze öt perc alatt, 11:01-re teljesen el is oltották a tüzet. A lángoló buszról az M0-s túloldaláról készítettek felvételt.