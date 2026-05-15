2025-ben intenzíven bővült a hazai elektromostöltő-infrastruktúra: a 2024. év végi adatokhoz képest (3191 db) több mint ezer berendezéssel több üzemelt Magyarországon, számolt be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett növekedett a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, ami elérte a 12 630 MWh-t.
A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető (1462 db), Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében pedig 210 berendezés üzemelt, míg
Nógrád vármegyében csak 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére.
|Vármegye
|Töltőberendezések száma 2025. december 31-én
|Budapest
|1462
|Pest
|510
|Hajdú-Bihar
|415
|Veszprém
|210
|Győr-Moson-Sopron
|163
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|162
|Bács-Kiskun
|149
|Zala
|146
|Fejér
|145
|Somogy
|114
|Csongrád-Csanád
|101
|Szabolcs-Szatmár-Bereg
|94
|Komárom-Esztergom
|92
|Baranya
|87
|Heves
|87
|Jász-Nagykun-Szolnok
|83
|Vas
|77
|Békés
|54
|Tolna
|45
|Nógrád
|31
|Összesen:
|4227
A 4227 töltőberendezés közül 3079 (váltakozó áramú) AC-töltésre, 813 (egyenáramú) DC-töltésre, 335 darab pedig AC- és DC-töltésre egyaránt alkalmas volt. 2025 végén a töltőberendezéseken összesen 7530 csatlakozó működött, melyek túlnyomó többsége (5393 db) Type2 típusú AC-töltésre használható eszköz volt.
Az elosztói területeket tekintve a legtöbb, 1922 berendezés az ELMŰ Hálózati Kft. területén üzemelt, ezt követte az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 702 és az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 590 berendezéssel.
A tavalyi év utolsó negyedévében a szolgáltatók összesen 519 373 darab töltést regisztráltak. A 2024 utolsó negyedévében mért 8693 MWh-hoz képest a töltésre felhasznált energia összmennyisége elérte a 12 630 MWh-t (+45%), ebből az AC-töltések mennyisége 2158 MWh, míg a DC töltések mennyisége pedig 10 472 MWh-t tett ki.