2025-ben intenzíven bővült a hazai elektromostöltő-infrastruktúra: a 2024. év végi adatokhoz képest (3191 db) több mint ezer berendezéssel több üzemelt Magyarországon, számolt be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett növekedett a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, ami elérte a 12 630 MWh-t.

A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető (1462 db), Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében pedig 210 berendezés üzemelt, míg

Nógrád vármegyében csak 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére.

Vármegye Töltőberendezések száma 2025. december 31-én Budapest 1462 Pest 510 Hajdú-Bihar 415 Veszprém 210 Győr-Moson-Sopron 163 Borsod-Abaúj-Zemplén 162 Bács-Kiskun 149 Zala 146 Fejér 145 Somogy 114 Csongrád-Csanád 101 Szabolcs-Szatmár-Bereg 94 Komárom-Esztergom 92 Baranya 87 Heves 87 Jász-Nagykun-Szolnok 83 Vas 77 Békés 54 Tolna 45 Nógrád 31 Összesen: 4227

A 4227 töltőberendezés közül 3079 (váltakozó áramú) AC-töltésre, 813 (egyenáramú) DC-töltésre, 335 darab pedig AC- és DC-töltésre egyaránt alkalmas volt. 2025 végén a töltőberendezéseken összesen 7530 csatlakozó működött, melyek túlnyomó többsége (5393 db) Type2 típusú AC-töltésre használható eszköz volt.

Az elosztói területeket tekintve a legtöbb, 1922 berendezés az ELMŰ Hálózati Kft. területén üzemelt, ezt követte az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 702 és az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 590 berendezéssel.

A tavalyi év utolsó negyedévében a szolgáltatók összesen 519 373 darab töltést regisztráltak. A 2024 utolsó negyedévében mért 8693 MWh-hoz képest a töltésre felhasznált energia összmennyisége elérte a 12 630 MWh-t (+45%), ebből az AC-töltések mennyisége 2158 MWh, míg a DC töltések mennyisége pedig 10 472 MWh-t tett ki.