A napokban indult a büntetőügye annak – a mostanra elvált – házaspárnak, akik a vád szerint a bajorországi Kemptenben egy évtizeden keresztül fosztogatták a városi közterület-fenntartó telephelyének parkolóautomatáit, forintban sok száz milliós kárt okozva, írja a Süddeutsche Zeitung.

A 2014-ben házasságot kötött férfinek és nőnek a 2020 és ’25 között lenyúlt 1,34 millió euró (482 millió Ft) kapcsán kell felelnie a bíróságon, de mint a vallomásokból kiderült, 2015-től összesen kis híján 2 millió eurónyi pénzt vettek ki – a korábbi tételek és cselekmények a jog szerint már elévültek, de az ügyészség szeretné, ha azokat is behajtanák a vádlottakon.

Az amúgy 2025 augusztusában elvált ügyeskedőket tavaly novemberben tartóztatták le, tevékenységüket egészen a válásig folytatták.

A módszer a volt férj szerint – aki egyébként azt vallotta, az exfeleség bujtotta fel – egyszerű volt: a hivatalosan hetente szerdánként ürített parkolóautomaták kulcsait bármelyik alkalmazott elvihette az irodai trezorból, ők pedig kifigyelték, hogy melyik automatába került legalább 800 euró, azokat kedd esténként saját zsebre ürítették. Hasonlóan tettek olyankor is, ha valamelyik automata javításra szorult.

A dézsmálást a befizetésekhez tartozó nyugták eltüntetésével leplezték – furcsa és kínos, de a városfenntartó cég alkalmazottai a bíróságon tanúként azt mondták, nem értik, hogyan juthatott az illető az automaták kulcsához, ahogy az is komoly figyelmetlenség volt, hogy bár a nyugták egymást követő sorszámot kaptak, az eltüntetett példányok hiánya csak a tolvajok letartóztatása után tűnt fel, pedig elvileg a befizetéseknek és az azok igazolására kiadott nyugtáknak is nyoma volt az informatikai rendszerben.

A lenyúlt érméket általában a feleség vitte a helyi bankfiókba, ahol fel is tűnt az ilyen jellegű, szokatlanul gyakori átváltás, ám a banki alkalmazottak gyanúját mindig sikerült valamilyen mesével, magyarázattal elaltatni. Az automatafosztogatók nem mindig a bankba vitték a pénzt: nem egyszer egy helyi szupermarket automatájában váltották az érméket levásárolható utalványokra, időnként pedig egy kis „mellékesért” a rokonság tagjai váltották be az aprót.

„Magas életszínvonalunk volt, az összes pénzt elköltöttük” – állította az egyik vádlott, és valóban: mint kiderült, drága autókat, ruhákat, kiegészítőket vásároltak, sőt, még egy saját lovastanyát is vettek.

Bár a párkapcsolati viszony megromlott, a bűntársi viszony fennmaradt, a férj még a válás idején is 15 ezer eurónyi (mai árfolyamon 5,4 millió Ft) érmét adott a feleségnek búcsúajándékként.

