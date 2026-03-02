Mindenütt, még a világ egyik leggazdagabb országában is akadnak korrupt egyenruhások, ezt húzza alá egy svájci városi rendőrkapitány esete, aki közel két évtizeden keresztül húzott elképesztő összegő „mellékest” parkolási díjakból.

A Bázel vidék (Basel-Landschaft) kanton 20 ezres városkája, Laufen rendőrkapitánya 2021-ben szerelt le, ám a múlt most visszaüt. A 68 éves exrendőr a vád szerint még 2003-ban kezdett lopni a parkolódíjakat őrző széfből, a mostani bírósági ügyében a 2010 és ’21 közti visszaélései miatt felel majd, a nyomozás alapján a 11 éves időszakban 487 128 frankot (203 millió Ft) nyúlt le, a teles 2003 óta tartó szűk 20 évben pedig összesen 538 557 frank (225 millió Ft) kárt okozott, tudósít a Basler Zeitung.

Még kínosabb – már ha az enyves kezű főrendőr önmagában nem elég –, hogy a kapitány a pénz túlnyomó részét egyszerűen elkaszinózta.

A bukott rendőr hivatali visszaélés és hűtlen kezelés vádjával áll a bíróság elé, egyelőre nem ismert, milyen büntetést kért rá az ügyészség.

2019-ben volt már hasonló eset Svájcban, akkor a Zürch kantonbeli Richterswilben bukott meg egy rendőr, aki szintén a parkolóautomatákat dézsmálta, ő 144 frankot (mai árfolyamon 60 millió Ft) tett zsebre, a „jutalma” két év felfüggesztett szabadságvesztés lett.