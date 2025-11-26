Nem aprózta el az aprópénzek gyűjtögetését Németországban egy férfi, aki ellen Kemptenben indítottak nyomozást azzal a váddal, hogy hosszú időn keresztül a parkolóautomatákból kivett pénzérméket a magánbankszámláin helyezte el – írja az Auto Motor und Sport.

A 40 éves férfi a város üzemeltetési osztályának alkalmazottjaként volt felelős a parkolóautomaták ürítéséért. Az ügyészség szerint azonban több százszor ellopta az érmetárolókban talált érméket.

Jelenleg 720 esetet vizsgálnak, ráadásul a férfit a feleségével együtt tartóztatták le, aki szintén hozzáfért a bankszámlákhoz, és a nyomozás mostani állása szerint a lopásokban is segédkezett. A lehetséges kár mértékét 1 millió euróra becsülik, ami a mostani árfolyamon több mint 380 millió forintnak felel meg.

A nyomozás mostani fázisában a bűncselekmények elkövetésének pontos időpontjait, valamint az automaták kiürítésének módját próbálják rekonstruálni, ugyanis a gyanú szerint az elkövetőknek nehéz táskákkal kellett beállítaniuk a bankba.

Az üggyel kapcsolatban Thomas Kiechle polgármester is megszólalt, aki megerősítette, hogy az ügy hatására alaposan átvizsgálják a belső folyamatokat, és már több raktárhelyiséget is átkutattak.