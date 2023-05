Arra hivatkozva büntettek meg egy brit édesapát, mert autóját a mozgássérültek számára parkolóhelyen tette le. Matthew Cole a lányát vitte egy futballmeccsre, ezért a dél-londoni Lewishamben egy, a posta előtt található, jelöletlen parkolóhelyen hagyta az autóját. Az illetékes hatóságok egy fényképet is csatoltak a büntetéshez, azon azonban csak az látszik, hogy legfeljebb a Ford árnyéka követett el szabálysértést.

Megdöbbent a kertészként dolgozó férfi, amikor hetekkel később postázták neki a bírságot, olyan bizonyítékokat csatolva, amik nem is bizonyítják azt, amit állítólag elkövetett. „Ez teljesen abszurd. Semmilyen jelzés nincs ott, ahol parkoltam, és a fényképeken, amiket küldtek, csak az látszik, hogy az autóm árnyéka átlóg a mozgássérült parkolóhelyre” – nyilatkozta Cole a MyLondonnak.

🔔 | A man was recently given a parking fine after his car's shadow was in a disabled parking space.

More below: pic.twitter.com/W8S841Y5sl

— LADbible (@ladbible) April 21, 2022