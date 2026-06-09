Látványos, de egyben veszélyes jelenet zajlott az amerikai Tennessee államban, Chattanooga közelében, az I–75-ös autópályán. Egy kisteherautó gyulladt ki Ooltewah környékén, a rakomány pedig nagy mennyiségű tűzijáték volt.

A tűz következtében a pirotechnikai eszközök működésbe léptek, és minden irányba lőni kezdtek. Az autósok így akaratlanul is egy rögtönzött tűzijáték-show közepébe csöppentek, miközben a hatóságoknak nemcsak a lángokkal, hanem a kiszámíthatatlanul repkedő rakétákkal is számolniuk kellett.

A helyszínre a chattanoogai tűzoltók és a rendőrség egységei vonultak ki. A forgalmat mindkét irányban leállították az autópályán, hogy az autósok biztonságos távolságba kerüljenek a lángoló utánfutótól. A tűzoltók sem rohantak fejjel a veszélybe: megvárták, amíg a robbanások és kilövellő tűzijátékok alábbhagynak, csak ezután kezdték meg az oltást.

A helyzet szerencsére ijesztőbb volt, mint amennyire tragikus. A hatóságok közlése szerint senki sem sérült meg, még annak a járműnek a sofőrje sem, amelyik a tűzijátékokkal megrakott autót vezette. Ez részben annak is köszönhető, hogy a sofőrnek volt ideje és helye félreállni, majd gyorsan biztonságba húzódni.

Az eset különösen aktuális az Egyesült Államokban, ahol július 4-e, a függetlenség napja előtt országszerte megugrik a tűzijátékok iránti kereslet.

Arról egyelőre nincs hír, hogy bárki ellen eljárás indult volna, így a történtek jelenleg inkább balesetnek tűnnek. Az viszont biztos, hogy a hétvégi autópályás tűzijátékot azok sem felejtik el egyhamar, akik csak a dugóban ülve nézték végig a rakomány látványos, de nagyon veszélyes pusztulását.