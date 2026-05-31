Lovak vágtattak végig péntek késő este Róma egyik forgalmas főútján, a Via Cristoforo Colombón, miután a köztársaság napi katonai parádé próbáján megriasztotta őket egy tűzijáték. A jelenetről több videó is felkerült a közösségi oldalakra: az éjszakai felvételeken az látszik, ahogy a megvadult állatok autók között rohannak, miközben katonák és rendőrök próbálják utolérni őket.

Az eset a Caracalla termái közelében történt, ahol a hadsereg, a rendőrség és a csendőrség lovas egységei készültek a június 2-i ünnepi felvonulásra. Olaszországban ezen a napon tartják a Köztársaság napját, az idei díszszemlére pedig különösen nagy készülődés zajlott, hiszen a modern olasz köztársaság kikiáltásának 80. évfordulóját ünneplik.

A vizsgálat eddigi adatai szerint a lovaktól mintegy 200 méterre egy római rendőr gyújtott be egy tűzijátékot. Az olasz beszámolók szerint az érintett azt mondta, nem akart bajt okozni, a dolgot tréfának szánta. A robbanások azonban pánikot keltettek a már felsorakoztatott lovak között: több állat kitört a helyéről, lovasokat dobott le, majd a forgalmas útra menekült.

#cavalli dei #carabinieri imbizzarriti corrono lungo la Cristoforo Colombo in mezzo alle macchine. Uno l'ho evitato per un pelo. Poteva essere una strage. Follia a #roma pic.twitter.com/yFVVLFpzz7 — Lucio Virzì 🇮🇹 🇪🇺#facciamorete (@LuVi_ITA) May 29, 2026

A kaotikus menekülésben négy ember sérült meg: három katona és egy rendőrnő. Az egyik katonánál bordatörést és tüdősérülést állapítottak meg, de az olasz sajtó szerint egyik sérült sincs életveszélyben. Körülbelül tizenöt ló is megsérült, őket állatorvosok látták el.

A menekülő lovak közül többet a Via Cristoforo Colombo mentén sikerült befogni. A Reuters beszámolója szerint az utolsó állatot csak hajnalban találták meg, körülbelül 14 kilométerre attól a helytől, ahonnan elszabadult.

Az ügyből rendőrségi és ügyészségi vizsgálat lett. A hatóságok a térfigyelő kamerák és a közösségi médiába kikerült videók alapján próbálják pontosan rekonstruálni, mi történt, kik voltak jelen, és milyen szerepük lehetett a tűzijáték begyújtásában.

Cavalli scossi al galoppo per le strade di Roma. Alle loro spalle militari che a piedi e in sella che tentavano di raggiungerli. E poi pattuglie della polizia municipale accorse per bloccare il traffico, sirene.



Il caos si è scatenato pochi minuti prima di mezzanotte… pic.twitter.com/17gpa4gamJ — La Stampa (@LaStampa) May 30, 2026

A római helyi rendőrség vezetése közben igyekszik elhatárolódni az esettől. Mario De Sclavis, a római városi rendőrség parancsnoka a Corriere della Serának nyilatkozva azt mondta: az ügy súlyosan rontja a testület megítélését, és nem fognak elnézők lenni azokkal szemben, akiknek közük volt a történtekhez.