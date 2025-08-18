Lazán kabriózól a csajoddal egy nyári este, amikor az egyik piros lámpánál olyan meglepetést kaptok, amire semmilyen közlekedési kézikönyv nem készít fel. Te, hogy reagálnál?

A fehér Infiniti utasai úgy gondolták, baromi vicces lesz, ha bedobnak egy tűzijátékot a kabrióba, amíg az a pirosnál várakozik. Az eset nem itthon történt, és nem is augusztus 20-án, hanem az Egyesült Államokban a függetlenség napján, július 4-én, néhány évvel ezelőtt.

De a legszürreálisabb tűzijátékos eset mégsem ez!

Egy esküvői konvojban valaki úgy gondolta, tízpontosa ötlet lesz a fiatal pár autója előtt fellőni egy tűzijátékot. Nem volt az…

Az biztos, hogy a menyasszony és a vőlegény ezt a napot nem csak az esküvő miatt nem fogják soha elfelejteni, hanem azért sem, mert a násznépből egy daciás konkrétan felgyújtotta az autót előttük.

a videó a hirdetés után indul

Szerdán este Budapesten is lesz egy „kisebb” tűzijáték: az augusztus 20-i rendezvényen 3,6 milliárd forint füstöl majd el, és a további rendezvényekkel együtt 14,5 milliárdos lesz a fővárosi állami ünnepség számlája – olvasható az MIT közleményében.

Ha pedig látni szeretnéd, milyen az, amikor egy teherautónyi pirotechnika rosszkor robban be, akkor nézd meg a Vezess korábbi cikkét: