Ennél látványosabb balesetet még nem láttunk, mint ami a kanadai Vancouvertől keletre, a Trans-Canada autópályán törttrént még 2023-ban.

Nyerges vontató ütközött egy pickuppal, amelynek a platója tele volt tűzijátékkal. A baleset következtében a rakományra lángra kapott és elindult a show. Szerencsére nem sérült meg senki komolyabban. Az autópályát egy órára teljesen lezárták, amíg a tűzijáték el nem csendesült.

A helyi hírportál megkérdezte a közelben tartózkodókat és többen is azt mondták, hogy ez volt a legjobb tűzijáték, amit valaha láttak.

A collision between a car and a truck carrying more than $100,000 worth of fireworks on a major highway in Canada caused an hour-long light show for passersby. 🎇

Luckily only minor injuries were reported. #9News pic.twitter.com/BQyMvAFZQH

— 9News Australia (@9NewsAUS) October 29, 2023