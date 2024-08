Lezárásra kell készülni egyebek mellett a budai és a pesti alsó rakpartokon, az Alkotmány utcában, a budavári Tárnok utcában a Dísz tér és Szentháromság tér között, a Várkert rakparton és a Kós Károly sétányon – írja a Police.hu.

Hétfőtől nem járható a Műegyetem rakpart és a Budafoki út egy-egy szakasza sem, a Szent Gellért tér a Budafoki út felé, estétől pedig Széchenyi rakpart a Kossuth tértől a Széchenyi térig.

Augusztus 20-án, kedden időszakosan lezárják a Szent István teret, a József Attila utcát a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Széchenyi térig és a Széchenyi teret körben, este pedig, a tűzijáték idején az intézkedés érinti a már lezárt Lánchídon és Szabadság hídon kívül a Margit hidat és az Erzsébet hidat is, továbbá több rakparti szakaszt és a Margitsziget meghatározott részét.

Mindemellett a körmenet miatt szakaszosan és időszakosan lezárják a Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér – Zrínyi utca – Szent István tér útvonalat, továbbá a Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér – Akadémia utca – Arany János utca – Sas utca – Szent István tér útvonalat is.

A szervezők minden idők leglátványosabb tűzijátékát ígérik, ami egyben rekorddrága államalapítási ünnepet is jelent:

a fényshow megszervezése, az augusztus 20-i rendezvények költsége összesen legalább 15 milliárd forintra rúg.

Az eddigi 4,3 helyett több mint öt kilométer hosszan lehet majd nézni a tűzijátékot a Duna mentén. A látványterület idén a Petőfi hídtól a Margit-sziget közepéig tart, és a tavalyi kettő helyett három belvárosi hidat is érint. Több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt látható majd, a tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz – számolt be róla az euronews.com.