Legfontosabb tulajdonságukat tekintve minden rendszámtábla egyéni, sőt, egyedi, mert két autó nem kaphatja ugyanazt a kombinációt. De néhányan kényszeresen vágynak egy bizonyos betű-szám összetételre, amiért fizetni is hajlandók. Számukra az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla hozzáad valamit a szeretett autóhoz.

Hóbortjukat olyannyira megértem, hogy egy ideje magam is közéjük tartozom. Nem is vagyunk olyan kevesen! Budapest Főváros Kormányhivatalának adatai szerint 2023-ban 669 egyedileg előállított, valamint 4175 egyénileg kiválasztott rendszámtábla, míg 2024-ben 753 egyedileg előállított és 4823 egyénileg kiválasztott rendszámtábla került forgalomba. Az új rendszámformátum bevezetése óta eltelt két és fél évben – 2022. július elsejétől – 11 912 egyénileg kiválasztott és 2014 egyedileg előállított rendszámtáblát adtak ki a kormányhivatalok, leánykori nevükön okmányirodák.

CL-KA-209: egyetlen sansz

Elsősorban az motivált az A209 modellkódú CLK Mercedeshez a CL-KA-209 rendszámtábla megvásárlásában, hogy ha nem áldozok rá időben, valaki lecsaphat rá, vagy kiadják sorozatrendszámként olyasvalakinek, akinek valószínűleg semmit nem jelent. Az én szempontomból mindkét esetben örökre elveszne ez a számomra értékes kombináció.

Szerencsém volt a rendszámreformmal, mert a 2022. július elsejétől kiadott új formátumú rendszámmal sokkal jobban összepasszol az autó típusa és modellkódja, mint a három betű-három számból kiizzadhatókkal. Arról nem beszélve, hogy a CLK-209-et nagyjából három évtizede kiadhatta egy okmányiroda.

Nem adják ki újra, hiába nincs már használatban

Sajnos egy már regisztrált rendszámtáblát a hatóság akkor sem gyártat le újra, egy megszállott kifejezett kérésére és 151 810 forintjáért sem, ha az adott rendszámtábla egy időközben bontóba adott, tűzben megsemmisült vagy a forgalomból véglegesen kivont autóhoz tartozott. Erre példa a HET-777, nem hasznosulhatott újra a szerencseszámukhoz kötődők által favorizált rendszámtábla.

Egyéni vagy egyedi rendszámtáblát a kormányhivatalokban igényelhetsz. Ehhez legyenek nálad a saját irataid és a kocsi forgalmija! Ügyintézéskor elég egy átírás időigényével számolnod. Ezt követően a kívánt rendszámtábla legyártásának és átvételének időigénye sokféle lehet, ami nem csak az állami félen múlik.

Irány a kormányhivatal!

25 nap a gyártást megelőző ügyintézési idő, ami akkortól ketyeg, amikor a kormányhivatalban leadott kérelem eljutott a Központi Okmányügyi Főosztályhoz. A megrendeléstől a rendszám kézbevételéig terjedő időszak ugyanakkor sokkal hosszabb ennél, és az ügyfélen is múlik. Én például 2024. február 14-én indítottam az eljárást és tavaly szeptember 20-án vettem át a rendszámot, amely nyár végére elkészült, csak akkor nem jutottam el érte a kormányhivatalba.

Jogilag az okmányirodának nem kötelessége értesíteni a megrendelőt a vágyott egyéni rendszám elkészültéről, de a gyakorlat az, hogy valaki telefonál a kocsi gazdájának. Aki nem vesz fel rejtett számot, lemaradhat az értesítésről, mert a hivatali telefonnal nem mindig működik a hívóazonosítás. Ha a telefonod ki is ír valamilyen számot, az sokszor nem visszahívható, vagy a nagy központba befutó hívással nem követhető vissza, ki és milyen ügyben jelentkezett.

Rendszámcsere: leadod a régit, átveszed az újat

A rendszámcseréhez az igényléskor kapott dokumentumokkal, az autó forgalmi engedélyével és a cserélendő rendszámtáblákkal kell megjelenni. Ha rémlik valami arról, hogy közterületen rendszámtábla nélkül nem tárolhatsz autót, a KReSz 59. paragrafusa a 3-as pontjában azt mondja, hogy „azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület-felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.” Ha tehát nem tudod a rendszámcsere idejére magánterületen, garázsban stb. hagyni a kocsit, ne főútvonalon parkolj a régi rendszámtáblák levétele és az újak felszerelése között, amíg megjárod az okmányirodát! Arra is szánjatok időt, hogy a leadandó rendszámot lemossátok! Elég kínos egy mocsármaradványokkal terhelt fémtáblát átnyújtani a hivatalban.

Jogilag a személyre szabott rendszámtábla is a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztálya, rövidebb nevén a Nyilvántartó tulajdona, de Budapest Főváros Kormányhivatala arról tájékoztatta a Vezess olvasóit, hogy „a rendszám jogosultja (azaz, aki igényelte) szabadon rendelkezhet a rendszámtábla felett, így például, ha eladná autóját, egyéni/egyedi rendszámtábláját meg is tarthatja, és egy későbbi időpontban újonnan vásárolt járművével is használhatja”. A speciális rendszám legyártására kapott engedélyt nagyon meg kell őrizni. Tegyétek biztos helyre, mert pótlása nem lehetetlen ugyan, de nehézkes. Az egyéni rendszámtábla kiválasztásáról és legyártásáról kiadott engedély a Nyilvántartónak beadott igényléssel pótolható.

Nem lesz a tiéd, de rendelkezhetsz vele

Ha tehát kifizettél egy egyéni vagy egyedi rendszámot, azt gyakorlatilag úgy használhatod hátralévő életedben, mint a saját rendszámtábládat. Más autóra is átviheted, több autón is használhatod. Itthon nem cserélgetheted az autóid között, hanem szabályos átrendszámozással viheted tovább, ha autót váltasz.

Amennyiben nálam a 200 Kompressor kabriót egy 350-es, utána egy 270 CDI, majd egy 500-as CLK kabrió váltaná, akár az összesen használhatnám a CL-KA-209-et az állami költségek lerovásával. Mivel itt nem kell az új rendszámtáblapárért fizetned – a cikk írásakor 11 475 forintot –, a folyamat a forgalmi engedély cseréjének mindenkori díjáért megúszható.

Egyéni vagy egyedi? Nem csak az áruk más Egyedi, ötletes rendszámtáblával nagyon feldobható az autó, aminek azonban borsos ára van. Az egyéni rendszám a megszokott, betű, betű-kötőjel-betű, betű-kötőjel-szám, szám, szám kombinációt követi, tehát 2+2+3-as felépítésű, egyénileg kiválasztott rendszámot jelent. Ezeket a rendszámtáblákat egyébként is kiadnák a kormányhivatalok, amikor elérnek hozzájuk a sorban, de fizetve értük kiemelhetjük a sorból a szívünknek kedves kombinációt. Kellemetlen restrikció vonatkozik az első két betűblokkra: az első két betű csak két magánhangzó (például AA, AE stb.) vagy két mássalhangzó lehet (például BB, BC stb.), hogy lehetőleg ne adjanak ki értelmes szavakat magyar vagy más nyelven. Jóval feltűnőbb az egyedileg legyártott rendszám, amely 6+1, 5+2, 4+3 vagy 3+4-es betű-szám elosztású. Vagyis igényelhető: 3 betű 4 számmal (BMW-1602), 4 betű + 3 szám (FIAT-500), 5 betű és 2 szám (MAZDA-06) vagy 6 betű 1 számmal, például ESZTER-8 formátumban. Az obszcén szavakat a jogalkotó kizárta a lehetőségek közül. A karakterelosztáson kívül az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtáblák másik jelentős különbsége az áruk. Az egyedi rendszámtáblák legyártatása, kiadása és engedélyeztetése 2025. február 1. óta 435 000 helyett 587 250 forintba kerül, az egyéni rendszámtáblák ára pedig 151 810 forintra ugrott a 35 százalékos áremeléssel.

Ez a helyzet, ha eladod az autót

Amikor felveszed a néhai nevet, az örökös(ök)nek újra ki kell fizetni(ük) az egyedi vagy az egyéni rendszám díját, ha kötődnek a táblapárhoz és meg akarják tartani. Ellenkező esetben le kell adniuk és az autót át kell rendszámozni mezei táblákkal. A rendszámtábla ismételt megváltásával a rendszám megint az igénylőhöz kötődik, tehát az autó eladásakor nem kerül ki a családból.

Ha hidegen hagy az egyéni rendszámtábla, az díjmentesen átminősíthető sorozatrendszámmá – közölt egy ingyenes opciót Budapest Főváros Kormányhivatala. Ha eladjátok az örökölt autót, ebben az esetben a rendszám megy a kocsival együtt, hiszen sorozatrendszámmá változott, cserébe nem kell újra kifizetni.

Ugyanez az átminősítés aktuális lehet az autó eladásakor, előtte azonban a vevővel meg kell állapodni, hogy mennyiért mondasz lesz az egyéni rendszámodról, mennyit ér meg neked, hogy nem viheted tovább más autódra.

Autóeladás: rendszámmal együtt vagy nélküle?

Ha a speciális rendszámmal együtt adod el az autódat, több lehetőség adódik. Ha a vevőd ragaszkodik a rendszámhoz, de csak addig tartaná meg, amíg a kocsi az övé, akkor jó díjmentesen átminősíttetni az egyéni vagy egyedi táblát sorozatrendszámmá. Ennek előnye, hogy a vevőnek nem kell lerónia a spéci rendszámtábla felárát az államnak, mégis a kocsin maradhat, ameddig nála van. Viszont így a rendszám nem lesz az övé, tehát az autóval együtt kell adnia, amikor ő eladja.

Ha a rendszám fontos neki és meg akarja őrizni egész életére, akkor újra ki kell fizetnie a teljes összeget. Igen, a teljes árat azért a rendszámért, amit egyszer már kifizettél. Az eljáráshoz szükséges egy lemondónyilatkozat a tulajdonostól, ezzel kvázi felszabadul az adott kombináció, amit igényelhet a rendszám új gazdája. Ez a dolog állami része, az pedig a felek megállapodásán múlik, hogy valaki ingyenesen vagy jó sok pénzért engedi-e át a lehetőséget.

Ha megválsz a kocsitól, de ragaszkodsz az egyéni vagy az egyedi rendszámod megtartásához, akkor még az adásvétel előtt intézd el az átrendszámozást és már a sima sorozatrendszámmal add el az autót!

Nagy drágulás 15 évnyi árstabilitás után

Ha kedvet kaptál és megszépítenéd az autód a szívednek kedves rendszámmal, az február elseje óta 35 százalékkal drágább, mint eddig, legyen az egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtáblapár. Lásd a keretest. Az árdrágításra az államnak az az érve, hogy ezek az összegek 2009. október elseje óta voltak érvényesek.

Reálértékén ma valóban jóval kevesebbe kerül megvalósítani a rendszámálmodat, mint másfél évtizede, de a bő 400 helyett majdnem 600 ezres összeg elgondolkoztathatja az érintetteket, hogy arányos-e még ez az öröm. Lassan két éve annak, hogy megírtuk, öngólnak tűnik az egyedi és egyéni rendszámok hazai ára, mert a ritka forintnál a sűrű fillér többet fialna az államkassza számára, amire Szlovákia jó példa.

Ennyibe van

Még a régi áron 112 450 forintot elfüstöltem a rendszámtáblára, még hatezret a forgalmi cseréjére, és összesen háromszor voltam miatta a kormányhivatalban. A három felvonásra számoljunk villamosjeggyel, illetve üzemanyaggal és parkolással összesen 4000 forintot. Tokkal-vonóval kerekítve 122 500 forintba került ez a rendszám. Ebből a pénzből el lehet autózni a Transalpinára, és más örömök is megvalósíthatók, de nekem ez most fontosabb volt.

Édesapámmal együtt hosszú távra tervezünk az autóval és alig várom, hogy a következő generáció is a CLK kabrió volánja mögé ülhessen, amikor a lányunk és az unokahúgaim is megtanulnak vezetni.

Mivel az S124-est díszítő SPP-124-et jó szándékból kivették nekem a sorból a Kárpát utcai Mercedes-epicentrumban, amikor az ott eladott új autók az SPP kezdetű rendszámokat kapták, a kettő együtt elfogadható költség számomra. Pláne ahhoz az örömhöz képest, amit az autókra rápillantva érzek. Kedves kupés márkatársak, a CL-KC-209 még szabad.