Nemrég írtam a 2020 decemberében beszerzett, pár eü-átmozgatást és szervizmunkát leszámítva majd’ egy évig a garázsban pihenő S124-es Mercedesről. Annyian gratuláltak az autóhoz vagy írtak nekem a kocsival kapcsolatban, hogy ennek örömére megosztok még pár epizódot a feltámasztásával járó botlásaimból és örömeimből.

Röviden ez egy 1995-ös, rozsdás, de menthető, több évet álló, sokféle bajjal, ám üzemképesen megvett és lábon elhozott kombi Mercedes. 480 858 km-nél állt meg az órája, senki nem tudja ki, hányszor és hová tekerte a kilométer-számlálóját, ami a hazai sorstársak zömével ugyanígy van.

Most épp ez „az utolsó igazi Mercedes”?

Már E-osztálynak hívják, tehát a második renoválás utáni szériába tartozó E 250 Diesel az öthengeres, turbó nélküli dízelmotorral, két légzsákkal. Az 1993 közepén bevezetett harmadik sorozat orrát hívja a német Plakettengrillnek. A Mercedes eufémizmusa a ráncfelvarrásra a Mopf (Modellpflege, azaz modellápolás), tehát ez egy Mopf 2-es autó és kombisága miatt nem W124, hanem S124 a kódja.

100 000 forintból 40 ezer volt a fényezés, 20 000 Ft az ajtócsere az ablakemelő meg a kárpitok átszerelésével a bontottan vett, üres ajtóba. A többi elment a lakatosmunkára a horpadt küszöbön illetve az ajtóbetét, a Sacco-deszka megvételére, fényezésére és a díszléc pótlásárare

Valaha 113 lóerős volt, az átlagfogyasztása a Spritmonitoron 7,7 l gázolaj 100 km-re

Ha üzemelne az infrás távirányító, a zárógomb nyomva tartásával felhúzná az elöl motoros ablakokat és ha volna tolótető, azt is zárhatná-nyithatná

Nemcsak a turbódízelek jobb első sárvédőjén van kopoltyú! A hengerenként négyszelepes szívódízelek, a sorötös OM605D25 és a sorhatos OM606D30 sárvédőjén is bemetszések könnyítik a levegő beszívását. Figyelmes olvasóinknak feltűnhet a szolgálati kődarab, ami a rögzítőfék gatyábarázásáig tartotta az autót

Nagyrészt a Vezess garázsban állt, pár eü-átmozgatást és szervizmunkát leszámítva

Bár a régi rómaiak is azt mondták, hogy homo, homini lupus est, tehát ember embernek farkasa, ehhez képest én sok kedves emberrel és nagyvonalú gesztussal találkoztam a 124-es kombi feltámasztása közben

Ez az új rendszáma, nekem sokkal szebb és kedvesebb lett vele az autó

Nem volt egyszerű kioperálni az óracsoportot, nagyon ragaszkodott hozzá az autó. 27 évük volt összeforrni

Nagyon kevés helyen foglalkoznak műszerjavítással

Nagy pillanat volt, amikor végre mehettem vele a friss vizsga után. A fordulatszámmérő békéjét nem törte meg holmi száguldás

Működik a kilométer-számláló, a fordulatszámmérőnek semmi szervi baja, mégsem működik

Hétüléses a forgalmija szerint is, az S.1-es pontban van a szállítható személyek száma

Golyópályás a kormányműve, nem fogasléces. Jól látni a kormány-lengéscsillapítót, ami nyugodtabbá teszi a vezetést a kerekeket érő ütésk tompításával

Elhomályosítja látásomat a funkcionális esztétikai minősége, na meg az ellenfény

Régi vágyam volt a 124-es kódjelű típus, amivel vannak így még pármillióan a világon, mert az 1984 és 1997 között gyártott, gyakorlatilag két autógenerációt lefedő 124-esre tényleg joggal mondják, hogy az igazi utolsó Mercedes.

Ezt az elismerést minden nemzedék arrébb tolja időben, egyszer talán a 211-es E-osztályok lesznek az utolsó igazi Mercedesek. Főleg a 2006-os ráncfelvarráskor az SBC-féktől megszabadított E-szériának illetve a 209-es kupéknak és kabrióknak van erre jó esélye, de örök darabként a 124 kiérdemelte a dicsőséget esztétikai értékével, biztonságával, tényleg kimagasló élettartama és átgondoltsága miatt.

Hangulati elem a kamrás szívódízel

Ezek az előkamrás dízelmotorok számomra nagyon szerethető gépek. Finoman, puhán forognak és mormogásuk autópályán sem válik fülsértővé. A vasblokkos öthengeres pont olyan hangerővel működik, ami megnyugtató gépélményt ad utazás közben.

Legendásan tartósak a márka szívódízeljei, aminek az egyik összetevője a megfelelő olajtöltet és a 10 000 km-es vagy annál kisebb csereperiódus. A Shell olajválasztója 6,5 litert írt erre a motorra, a Castrolé hetet, az autó pedig benyelt majdnem 8 litert, amikor az első olajcserére vittem. A 10W40-es motorolaj cseréje olajszűrővel és légszűrővel valamint az automata szíjfeszítő ellenére fel-felsíró ékszíj reparálásával együtt 38 000 forintba került.

Bemelegedés után ekkortól kezdtem bátrabban ki-kihúzatni a motort, hogy a megnyújtott kettesben, hármasban megsimogasson a terhelésre előjövő hanggal, ami a sorötös motorokban éppolyan öröm, mint a Volkswagen-konszern szűk hengerszögű VR5-jében, amit egy B5.5-ös Passatban vezettem.

Ez is rossz, az is rossz

Közben jó lett volna tudni, mennyit forog a motor, de a fordulatszámmérő pihent, ki tudja hány éve már. Mutatója alapjáraton ugyanúgy dermedten feküdt a nullán, mint a határt elérve. Túlpörgetni ép elmével nem lehet, apró sárga vonalak jelzik a sebességmérő skáláján a kihúzatási határokat, mert a fordulatszámmérő nem volt szériafelszerelés a dízel 124-esben. Ezeket a vonásokat ismertem az ezerkettes Zsigulinkból, de szerettem volna látni, mit csinál épp a motor.

Ez nagyobb mutatványnak bizonyult a vártnál. Az első feladat a műszeregység kioperálása volt, amihez nagyon ragaszkodott az autó, végül is volt 27 évük összeforrni. De a Szépvölgyi úti műhelyben kezembe kaptam az óracsoportot és miközben ott a fékcsövek cseréje zajlott, elgurultam az egyetlen számomra ismert műszerjavítóhoz, Haudek Józsefék újlipótvárosi műhelyébe a főváros pesti oldalán.

Ez a látogatás azért is esedékes volt, mert a kilométer-számláló sem ment. A megbeszélt időben elhoztam az óracsoportot, amiben a kilométer-számláló életre kelt, a fordulatszámmérőről pedig az derült ki, hogy nincs szervi baja, csak nem kap jelet. A műhelyben a megfelelő impulzusokkal öt-hatezret is mutatott, így 25 000 forint kifizetése után azzal az örömmel indultam el, hogy elvileg jó, csak valamiért nem működik.

Mindig van, aki segít

Ha nem az óra rossz, akkor a baj lehet többek között kábelhiba vagy fordulatszám-jeladó. Mivel utóbbit bontottban 7000-8000 forintért, újban 15 000 körül megkapni, ennek beszerzése lett a következő feladat.

Hozzánk legközelebb, az ürömi Mercedes-alkatrészbázison épp nem volt az OM605D25-ös dízelhez való bontott jeladó, az újra meg várni kellett volna. (Az 1993-ban bevezetett motorcsaládból az OM606D30 a 136 lóerős, 210 Nm-es sorhatos. A moduláris motorokban egy henger majdnem 500 köbcentis, a furat és a löket egységesen 87,0×84,0 mm, az öt- és a hathengeres hengerenként négyszelepes).

Itt kaptam a tippet, hogy ha szerencsém van, akkor egy biztosítékcserével életre kelhet a fordulatszámmérő, próbáljuk meg először azt! Közben ugyanezt kiderítették a szervizben is és lám, tényleg ennyi volt csak a baja. Én nem tudtam, de most megtapasztaltam, hogy a mechanikus korban születő 124-es műszeregység nélkül is üzemel, nincs benne indítási letiltás a hiányzó sebességmérő miatt.

Új fékcső, új életkedv

Közben elkészült az autó feltámasztásának legfontosabb művelete, a fékcsövek cseréje. Varga Tibor a Vezess Értékbecslőben epizódjaiban sokszor vázolta és bennem nagyon is él az a rémkép, hogy egyszer vészfékezni kell, a megugró féknyomás szétfeszíti a korrodált csőfalakat, kispriccel a fékfolyadék és nem tudok megállni.

Jártam már úgy még az 1200-es Ladával, hogy eldurrant az egyik első fékcső, bár az a gumicső volt. Ekkortól a padlóig benyomható fékpedállal egy dolgot tudtam csinálni lassítás helyett, fékfolyadékot pumpálni a szűzies hóra. Szerencsém volt, mert farolgatás közben szállt el a fékcső egy éjjel, a pilisi buszjáratok üres végállomásán az Árpád-hídnál, ami akkor még beépítetlen, szabadon bedriftelhető terület volt.

Az idén 27 éves 124-es Mercedesen a gumi fékcsövek kiváltása gyors volt, de a fém fékcsöveké hosszadalmas, kellemetlen és ráfizetéses munka. Az a 110 ezer forint, amit ezért alkatrésszel és munkadíjjal végül kifizettem, nem a valós költsége.

Ezt abból sejtem, hogy többször is elhajtottak vele, hogy András, ezt még neked sem vállaljuk. Áldom Lajos kedvességét, aki ezt annak ellenére hajlandó volt megcsinálni, hogy az új rézcsöveket végigvezetni sziszifuszi feladat volt a 20 centis darabokban kimetszett régi fékcsövek helyén.

Közös öröm vs. apád hülye mániája

Azóta egészen más a biztonságérzetem az autóban és már teljes szívnyugalommal ültetem bele a lányunkat is. Neki nagyon tetszett, pedig az igazi buli benne a harmadik sori üléspad, ami még a nyári kerekek alatt várja a használatbavételt a csomagtérpadlóba hajtva.

Életed legfontosabb szereplőinek ítélete meghatározó egy autóról, mert az öröm akkor az igazi, ha a családdal közös öröm. Nagyon más együtt örülni egy szerethető, karakteres öreg vagy modern autónak, mint azt hallgatni, hogy apád már megint azzal a rohadt Simsonnal, E38-cal, CRX-szel van elfoglalva, miközben én éveket várok rá, hogy beverjen egy szöget és kitisztítsa a szifont. Ez az öröm nekünk már adott a 124-essel, tehát marad és igyekszem lábra állítani.