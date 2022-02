Melyik motor jó bele?

4-5-6-8 hengeres motorokat kapott a 124-es sorozat, benzinesként 105-381 LE (200-E60 AMG), dízelként 72-147 lóerő között (200D-300D Turbodiesel). A megfizethető modellek közül ajánlható négy hengerrel az M110 (220E), az M102 (230E), a sorhatok közül jók az M103-as és majdnem ennyire a 24 szelepes, M104-esek is (300E ill. 320E). Dízel 124-esből az a jó, amelyikben úgy van 1,5 millió km, hogy közben azért költöttek is rá. Élvezeti értéke az 5 és a 6 hengeres dízeleknek van, a szívókból akad kézi váltós is, a turbósak mind négyfokozatú automaták.