Szombaton este Budapest adott otthont az UEFA-bajnokok ligája döntőjének, ahol a PSG tizenegyespárbajban győzte le végül az Arsenalt. Több százezer szurkoló érkezett az eseményre a fővárosba, és ilyenkor óhatatlan, hogy néha elszabadul a hangulat.

A rendőrség az alábbi közleményt adta ki: “23 óra körül a VII. kerület, Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.”

A közösségi oldalakra egy videó is felkerült az esetről:

Nem ez volt az egyetlen autórongálás, szintén a rendőrség információi szerint hajnalban a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás.