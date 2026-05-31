A MÁV szombaton kora délután közölte, hogy a Szentesről 10:35-kor Szolnokra elindult, 7237-es számú retró vonat Kengyelnél meghibásodott. A szerelvényt végül a vonat végére csatolt mozdony húzta vissza Martfűre, majd onnan jelentős késéssel továbbította Szolnok felé.

A műszaki probléma miatt a Szolnokról 12:54-kor Szentesre induló 7214-es vonat már el sem indult, az Orosházáról 14:47-kor Kiskunfélegyházára tartó járat helyett pedig Szentesig pótlóbuszt rendeltek ki.

Itt jött a történet igazán abszurd része: nem akármilyen pótlóbuszról volt szó, hanem retró pótlóbuszról. Csakhogy a nosztalgiabusz sem bírta sokáig, mert a MÁV tájékoztatása szerint az is meghibásodott. Végül egy korszerű autóbusznak kellett átvennie a szerepét.

Szóval a retró hétvégén meghibásodott a retró vonat, majd meghibásodott a retró pótlóbusz is, amely a meghibásodott retró vonatot pótolta volna.

A történet a kommentelőket is megmozgatta:

  • „Mi az, hogy retró pótlóbusz? Beáll egy 30 éves zörgő Ikarus, és felmenti egy 15 éves zörgő Credo?”
  • “Fel se tűnt, hogy retró hétvége van, az volt a tragikus.”
  • “Ezért miért külön program? Ha ingázol vonattal,napi élmény.”

A retró vasúti hétvégék lényege eredetileg az lenne, hogy az utasok egy kicsit visszautazhassanak az időben, régi járművekkel, régi hangulattal, különleges élménnyel. Ez most nem annyira sikerült…

Komédiába fulladt a MÁV retró hétvégje, az utasok azonban nem nevettek 1
Így lesz végre normális vonatközlekedés a Balatonon
„Életmentő”: külső segítséggel ugyan, de idén talán végre…
Komédiába fulladt a MÁV retró hétvégje, az utasok azonban nem nevettek 2
Szuperautó-kiállítás, élményvezetés és autós ünnep Visontán – jön a SupercarFest
Sportautók, driftshow, élményvezetés: június 20-án első…