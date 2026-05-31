A MÁV szombaton kora délután közölte, hogy a Szentesről 10:35-kor Szolnokra elindult, 7237-es számú retró vonat Kengyelnél meghibásodott. A szerelvényt végül a vonat végére csatolt mozdony húzta vissza Martfűre, majd onnan jelentős késéssel továbbította Szolnok felé.

A műszaki probléma miatt a Szolnokról 12:54-kor Szentesre induló 7214-es vonat már el sem indult, az Orosházáról 14:47-kor Kiskunfélegyházára tartó járat helyett pedig Szentesig pótlóbuszt rendeltek ki.

Itt jött a történet igazán abszurd része: nem akármilyen pótlóbuszról volt szó, hanem retró pótlóbuszról. Csakhogy a nosztalgiabusz sem bírta sokáig, mert a MÁV tájékoztatása szerint az is meghibásodott. Végül egy korszerű autóbusznak kellett átvennie a szerepét.

Szóval a retró hétvégén meghibásodott a retró vonat, majd meghibásodott a retró pótlóbusz is, amely a meghibásodott retró vonatot pótolta volna.

A történet a kommentelőket is megmozgatta:

„Mi az, hogy retró pótlóbusz? Beáll egy 30 éves zörgő Ikarus, és felmenti egy 15 éves zörgő Credo?”

“Fel se tűnt, hogy retró hétvége van, az volt a tragikus.”

“Ezért miért külön program? Ha ingázol vonattal,napi élmény.”

A retró vasúti hétvégék lényege eredetileg az lenne, hogy az utasok egy kicsit visszautazhassanak az időben, régi járművekkel, régi hangulattal, különleges élménnyel. Ez most nem annyira sikerült…