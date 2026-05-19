Emlékezetes, hogy az elmúlt pár évben, főleg tavaly többször is összeomlott a Balaton-környéki vasúti közlekedés, időnként rossz idő, viharok miatt, máskor viszont pusztán a vonalak hibáinak „köszönhetően”, de amikor papíron minden rendben ment, az utazók akkor is néha elavult kocsikban, hőségben zötyögtek a magyar tengerhez vagy onnan haza.

A Tisza-kormány most igyekszik menteni a menthetőt, a Népszava értesülése szerintértesülése szerint az osztrák állami vasútttársaság, az ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) – mellyel az előző közlekedési miniszter, Lázár János alatt eléggé megromlott a MÁV viszonya – által bérbe adott kocsikkal próbálják javítani az utazási körülményeket.

A lap szerint a MÁV a nyári időszakra 10 korszerű Intercity-kocsit bérel az ÖBB-től, melyeket a balatoni vonalakon állítanak szolgálatba.

„Nem sok, de életmentő” – mondta az új közlekedési és fejlesztési miniszter a Népszavának a lépésről, hozzátéve, hogy egyelőre szóbeli megállapodásról van szó. A miniszter hangsúlyozta, hogy mivel mindkét oldalról állami cégek szerződnek, magánérdekek nem érvényesülhetnek.