Több mint 3 százalékpontnyival tudta csökkenteni a vonatok késését a MÁV-csoport a tavalyi évben – derült ki a vasúttársaság 2025-ös jelentéséből, melyet Hegyi Zsolt vezérigazgató tett közzé a vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Az adatok szerint

a személyszállító vonatok 81,35 százaléka 6 percnél kisebb késéssel vagy késés nélkül érkezett a célállomásra, míg 2024-ben ez a mutató 78,47 százalék volt.

Különösen a nyári főszezon és a decemberi ünnepi időszak adatai voltak jelentősen jobbak az előző évinél. 2025 decemberében 83,57 százalékos pontossággal közlekedtek a vonatok, ami az előző hónapnál majdnem 7 százalékkal, az egy évvel korábbinál pedig több mint 5 százalékkal kedvezőbb adat. Tavaly nyáron csaknem 7 százalékkal pontosabban jártak a vonatok, mint 2024-ben.

A HÉV-ek továbbra is kiemelkedő, 99,6 százalék körüli értékeket teljesítettek, a Volán-járatok pedig 97 százalék körüli pontossággal szállították az utasokat.

Hegyi összefoglalója szerint a MÁV-csoport célja az, hogy 2030-ra 88 százalékra javítsák a vonatok pontosságát.

Az elkövetkező időszakban új vonatok is érkeznek majd a MÁV-hoz: