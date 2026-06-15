Az Eleanor története valójában nem egy autó története, hanem egy mítosz megszületéséé. Amikor Jerry Bruckheimer producer és Dominic Sena rendező a kilencvenes évek végén hozzálátott a Tolvajtempó (Gone in 60 Seconds) 2000-es feldolgozásának elkészítéséhez, tudták, hogy az eredeti film legfontosabb szereplőjét nem lehet egyszerűen lecserélni. Az 1974-es változatban Eleanor már ismert státuszt szerzett (ott egy átalakított 1971-es Ford Mustang Sportsroof testesítette meg), ezért az új filmhez is kellett egy olyan autó, amely nem csupán kellék, hanem valódi karakterként képes működni a vásznon.

Jöhetett a Shelby GT500, amely már önmagában is egy fenevad. A tervezők azonban nem egyszerűen egy eredeti Shelby GT500-ast akartak a kamera elé állítani. Olyan autót képzeltek el, amely egyszerre idézi meg az amerikai izomautók aranykorát és közben modernebbnek, fenyegetőbbnek, gyorsabbnak tűnik, mint bármelyik korabeli Mustang. Az alapot az eredeti, tehát egy első generációs Mustang adta.

A forma kialakításában meghatározó szerepet játszott Steve Stanford autótervező és Chip Foose, aki ekkor már az amerikai egyedi autóépítés egyik legismertebb alakja volt. Az ő elképzeléseik alapján született meg az az autó, amelyet ma Eleanor néven ismerünk: a szürke fényezés, a fekete versenycsíkok, a Shelby-hagyományokat idéző, de azoknál jóval agresszívebb megjelenés.

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A film egyik legérdekesebb ténye, hogy a vásznon látható Eleanor valójában nem eredeti Shelby GT500 volt. A forgatáshoz több egyszerűbb 1967-es Mustang Fastback szolgált alapul, amelyeket a Cinema Vehicle Services épített át a film igényeinek megfelelően.

A filmes autók többségébe 5,8 literes, 300 lóerős V8-as került, négyfokozatú kézi váltóval, de épült olyan is, amelybe 6,4-es motort szereltek, utóbbit használták a nagy sebességű jelenetekhez. De egy eredeti Shelby GT 500 7,0 literes V8-ast használt,360 lóerő és 570 Nm nyomatékkal. Ezek az értékek ma is figyelemreméltóak, pláne hatvan évvel ezelőtt.

A különböző források szerint tizenegy vagy tizenkét Eleanor készült a produkció számára. Ezek közül csak néhány volt teljes értékű, működőképes autó; a többi részben vagy teljesen kaszkadőrcélokat szolgált. Egyes példányokat kizárólag külső felvételekhez használtak, másokat az üldözések és ugratások során tettek próbára és törtek össze.

Így száguldott a Tolvajtempóban Eleanor:

Eleanor a SupercarFesten 2026. június 20-án a Black Star Speedway Visonta autós fesztivállá változtatja a pályát. Több mint 100 válogatott sport-, luxus-, drift- és tuningautó érkezik a SupercarFestre, a nap végén pedig a pálya történetének egyik legnagyobb autós felvonulása koronázhatja meg az eseményt. Számos Ferrari, Porsche, Lamborghini mellett érkezik egy Eleanor-replika is. Ez az autó eredeti, az alvázszám szerint is Ford Mustang GT500. Az autó külföldről, jelentősen leromlott állapotban került a jelenlegi tulajdonosokhoz, ezért komoly restaurálási munkára volt szükség ahhoz, hogy mind megjelenésében, mind használati értékében elérje a mostani szintet és hűen képviselje azt az élményt, amelyet a filmvilág és az Eleanor-ikon jelent. Az autó V8-as motorral és ötfokozatú kézi váltóval biztosít nyers, mechanikus vezetési élményt, bármilyen elektronikus rásegítés nélkül. A jármű mozgása, hangja, illata és karaktere jól láthatóan hatást gyakorol az autók szerelmeseire. Ha ellátogatsz a SupercarFestre, nemcsak megnézheted, de lehetőséged lesz kipróbálni is filmes különlegességet! Milyen autókat láthatsz még az eseményen? Kattints a képre, és nézd meg ízelítőnket a galériában: 8 fotó A SupercarFest idei kiemelt partnere a Vezess, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Negyed évszázados történetünk megünneplése után idén szeretnénk minél több időt tölteni olyan emberekkel, akik velünk együtt rajonganak az autókért Tudj meg többet a SupercarFestről ezen a linken!

Az Eleanor-átalakítás valójában egy teljes körű restomodcsomag, azaz olyan átalakítás, amely egy klasszikus autót modern műszaki megoldásokkal hoz a kor színvonalára.

Egyedi, Chip Foose által tervezett body kit kerül rá, amely átdolgozott első lökhárítót hozott beépített fényszórókkal, mélyre húzott első spoilert, kiszélesített kerékjárati íveket, valamint egyedi küszöbspoiler-elemeket használ. A hátsó részen diffúzor jellegű betét, sötétített lámpák jelentek meg. És persze nem hiányoznak az ikonikus dupla versenycsíkok a jellegzetes „Pepper Grey” szürke fényezésről. A megjelenést tovább erősítik az oldalkivezetéses kipufogók, a C oszlopba integrált tanksapka és a markáns, egyedi felnik.

A vezethetőség és futómű terén a cél nem a gyári állapot megőrzése volt, hanem az, hogy az autó a forgatás extrém terheléseit is bírja. Ennek megfelelően teljesen modernizált első futómű-geometriát használtak, megerősített stabilizátorokkal és lengéscsillapítókkal. A kasztnit leültetették, a gumik szélesebbek, hogy a látványos menetek és kaszkadőrjelenetek stabilan végrehajthatók legyenek.

A fékrendszert is jelentősen átdolgozták, mivel a gyári Mustang-fékek nem lettek volna alkalmasak a filmben elvárt igénybevételre. Elöl és hátul nagyobb féktárcsákkal és erősebb féknyergekkel látták el a modellt. A belső térben sportülések, háromküllős sportkormány, minimalista műszerfal és néhány kiegészítő műszer található. No, és ott a sebváltó-gombról működtethető nitro-befecskendező.

Eleanor nem restaurált klasszikus Shelbyként született újjá, hanem a GT500 filmes újraértelmezéseként.

A forgatás során az autó hamar túlnőtt eredeti szerepén. Nicolas Cage karaktere, Memphis Raines úgy beszél róla, mintha régi ellenfele lenne, egy megszállottság tárgya, amelyet soha nem sikerült megszereznie. A film tudatosan építette ezt a kapcsolatot, így Eleanor a történet végére valóban önálló személyiséget kapott. Az autó neve bekerült a popkultúrába.

A bemutató után váratlan jelenség bontakozott ki. Az autórajongók nem egyszerűen Mustangot akartak építeni, hanem Eleanort. Világszerte kezdtek olyan átépítéseket készíteni, amelyek a filmben látott megjelenést utánozták. Ezek az Eleanor-klónok gyakran sokkal közelebb álltak a modern restomod-filozófiához, mint az eredeti Shelby modellekhez. A jelenség olyan méreteket öltött, hogy az Eleanor mára külön kategóriává vált a Mustang-kultúrán belül.