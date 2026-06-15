A Dolphin G DM-i első és második pillantásra sem akar többnek látszani annál, mint ami: kis ötajtós autó. Ugyanakkor a mai európai autópiacon, ahol a legtöbb újdonság emelt hasmagasságú SUV vagy crossover, ez önmagában figyelemre méltó. Talán ez is közrejátszott abban, hogy a bemutatón a legtöbb autó Lamborghini-narancs fényezéssel szerepelt, és jóval kevesebb volt a fekete színű.

A BYD új modellje 4160 milliméter hosszú, 1825 milliméter széles és 1575 milliméter magas, vagyis méreteivel a klasszikus európai kisautók mezőnyébe érkezik, ugyanúgy keskeny és magas forma. A Skoda Fabia 4108 mm hosszú, a Renault Clio 4116, a Toyota Yaris 3940, a Peugeot 208 4055, az Opel Corsa 4060 mm – ezeknél hosszabb a Dolphin G.

Házon belül a 3990 mm-es Dolphin Surf és 4290 mm-es Dolphin közé érkezik, ám míg azok elektromos hajtásúak, a Dolphin G konnektoros hibrid.

Külső mérete mellett tengelytávolsága és csomagtartója is a kategória elejébe sorolja a BYD új modelljét. Előbbi 2610 mm-es, amivel nyúlánkabb az említett konkurensekénél. Utóbbi 380 literes, de a csomagtartó padlója alatt még találunk 45 liternyi helyet. A Clio csomagtartója 309 liter, a Yarisé 286, a 208-asé 387 liter.

A hátsó üléstámlák 40:60 arányú előre döntésével a csomagtartó befogadóképesség 1225 literre bővíthető.

Az orrkialakítás a márka Ocean Series formanyelvét követi, lágy vonalakkal és visszafogott részletekkel. A légbeömlők szinte észrevétlenül simulnak a lökhárító alsó részébe, miközben a keskeny LED-es fényszórók modernebb megjelenést adnak az autónak. Oldalról nézve a karosszéria legérdekesebb részlete az emelkedő övvonal és a küszöb feletti, illetve a C-oszlop környékén kialakított formai játék, amely könnyedebbé teszi az összhatást.

Hátul a teljes szélességben végigfutó LED-fénysáv ma már szinte kötelező elemnek számít, de a Dolphin G esetében jól illeszkedik a karosszéria arányaihoz. Az Active és Boost változatok 16 colos könnyűfém felniket kapnak, míg a Comfort és Sport modellek már 18 colos kerekeken gördülnek. Utóbbi kivitel fekete felnikkel és néhány egyedi külső részlettel igyekszik sportosabb karaktert sugallni.

Összesen hatféle színben készül majd a Dolphin G, a képeken látható narancs és az alap fehéren túl négyféle (szürke, fekete, fehér és kék) metálszínben. Az Active, a Boost és a Comfort felszereltségű modellek utastere fekete vagy szürke lehet, a Sport változat vásárlói pedig fekete-narancs, vagy fekete-kék színösszeállítást választhatnak.