Volkswagen Polo, Opel Corsa, Peugeot 208, Toyota Yaris: igazán sikeres modellek, nem is beszélve a Dacia Sanderóról, amely 2024-ben és 2025-ben is Európa legnépszerűbb autója volt. Hagyományos ferdehátú járművek, amelyek annak ellenére tartják még magukat, hogy az elmúlt évtizedben ebben a kategóriában is előre törtek a szabadidőautók.
A BYD úgy döntött, hogy itt, azaz az úgynevezett B-szegmensben is harcba száll hagyományos kisautóval. A kínai gyártó bemutatta a Dolphin G-t, amely az olyan értékek mellett, mint a méret vagy a komfort, technológiával igyekszik a vevőknek üzenni.
A villanyautók terjedése mellett még mindig sokan vannak, akik nem szeretnének teljesen elektromos autóra váltani. Nekik szól a BYD legújabb európai modellje, amely a kategóriában más által nem kínált plug-in hibrid hajtással, akár 105 kilométeres elektromos hatótávval próbál a hagyományos belsőégésű modellek és hibridek ellen harcba szánni. Berlin környékén próbáltuk az új modellt.
Külső
A Dolphin G DM-i első és második pillantásra sem akar többnek látszani annál, mint ami: kis ötajtós autó. Ugyanakkor a mai európai autópiacon, ahol a legtöbb újdonság emelt hasmagasságú SUV vagy crossover, ez önmagában figyelemre méltó. Talán ez is közrejátszott abban, hogy a bemutatón a legtöbb autó Lamborghini-narancs fényezéssel szerepelt, és jóval kevesebb volt a fekete színű.
A BYD új modellje 4160 milliméter hosszú, 1825 milliméter széles és 1575 milliméter magas, vagyis méreteivel a klasszikus európai kisautók mezőnyébe érkezik, ugyanúgy keskeny és magas forma. A Skoda Fabia 4108 mm hosszú, a Renault Clio 4116, a Toyota Yaris 3940, a Peugeot 208 4055, az Opel Corsa 4060 mm – ezeknél hosszabb a Dolphin G.
Házon belül a 3990 mm-es Dolphin Surf és 4290 mm-es Dolphin közé érkezik, ám míg azok elektromos hajtásúak, a Dolphin G konnektoros hibrid.
Külső mérete mellett tengelytávolsága és csomagtartója is a kategória elejébe sorolja a BYD új modelljét. Előbbi 2610 mm-es, amivel nyúlánkabb az említett konkurensekénél. Utóbbi 380 literes, de a csomagtartó padlója alatt még találunk 45 liternyi helyet. A Clio csomagtartója 309 liter, a Yarisé 286, a 208-asé 387 liter.
A hátsó üléstámlák 40:60 arányú előre döntésével a csomagtartó befogadóképesség 1225 literre bővíthető.
Az orrkialakítás a márka Ocean Series formanyelvét követi, lágy vonalakkal és visszafogott részletekkel. A légbeömlők szinte észrevétlenül simulnak a lökhárító alsó részébe, miközben a keskeny LED-es fényszórók modernebb megjelenést adnak az autónak. Oldalról nézve a karosszéria legérdekesebb részlete az emelkedő övvonal és a küszöb feletti, illetve a C-oszlop környékén kialakított formai játék, amely könnyedebbé teszi az összhatást.
Hátul a teljes szélességben végigfutó LED-fénysáv ma már szinte kötelező elemnek számít, de a Dolphin G esetében jól illeszkedik a karosszéria arányaihoz. Az Active és Boost változatok 16 colos könnyűfém felniket kapnak, míg a Comfort és Sport modellek már 18 colos kerekeken gördülnek. Utóbbi kivitel fekete felnikkel és néhány egyedi külső részlettel igyekszik sportosabb karaktert sugallni.
Összesen hatféle színben készül majd a Dolphin G, a képeken látható narancs és az alap fehéren túl négyféle (szürke, fekete, fehér és kék) metálszínben. Az Active, a Boost és a Comfort felszereltségű modellek utastere fekete vagy szürke lehet, a Sport változat vásárlói pedig fekete-narancs, vagy fekete-kék színösszeállítást választhatnak.
Belső
A műszerfal kialakítása egyszerű, nagy vonalakban hasonló a többi BYD modelléhez. A belső egyik egyedisége a szellőzők hangsúlyos rácsozása.
Az anyagminőségen és az anyagok megjelenésén azért látszik, hogy itt egy olcsóbb modellről beszélünk. A középkonzol oldala nemcsak hogy kemény műanyagból készült, de anyagában foltos volt a kipróbált autóban.
A vezető előtt minden változatban 8,8 colos digitális műszeregység található, míg középen felszereltségtől függően 10,1 vagy 12,8 colos érintőképernyő kap helyet. Míg más BYD-kben a vezető előtti képernyő szabadon áll, itt kapott egy zonogoralakk díszítésű keretet, amely átfut egészen az utas elé. Számomra ez a design gyenge pontja. Jobb lett volna inkább valami árnyékoló a képernyő fölé, hogy ne tükröződjön. Ezen segíthet, hogy elérhető a modellhez vetített kijelző is.
Az infotainment rendszer vezeték nélkül kezeli az Android Auto és az Apple CarPlay applikációkat, a magasabb felszereltségi szinteken pedig Google-alapú navigáció és hangasszisztens is elérhető. Utóbbival nem nagyon boldogultunk, semmilyen kérésünkre nem adott pozitív választ. A menü egy leheletnyivel lehetne gyorsabb a tökéleteshez, a képe viszont hibátlan.
Jó kompromisszumot jelent az ergonómia szempontjából a menü és a gombok aránya. Már az is pozitív, hogy a központi képernyő alján van egy mindig fix sor a szellőzés kezeléséhez, de a kormány hagyományos gombjaival is elérhetünk ezt-azt, a középkonzolon pedig a motorindítás mellett a menetmód-választók és más funkciók is dedikált kapcsolót kaptak. Ugyanakkor fura, hogy az automata módon túl a fényszórót menüből lehet kapcsolni.
Praktikus megoldás, hogy a menetválasztó kart a kormányoszlopra költöztették, így a középkonzolon tárolóhely szabadult fel. A két szintre osztott tárolórendszer mellett a Boost szinttől vezeték nélküli telefontöltő is jár, ráadásul hűtéssel. Emellett elöl és hátul egyaránt találni két-két USB-C csatlakozót Jól is jön a középkonzol alsó polca, mert a hagyományos kesztyűtartó és az ajtózsebek sem túl nagyok.
Vezetőülése egészen jó, oldaltartása kellően nagy, számomra javítana, ha mélyebbre engedhetném, de megszokható. Kormánya sportos méretű, de egy kicsit talán túl vaskos a karimája, meglepően tág határok között állítható. Mind az ülés, mind a kormány lehet fűtött.
A hátsó részen is elfértem a magamra beállított (178 cm) vezetőülése mögött, maradt még egy pici hely a térdem és az ülés között. Itt a gyengeséget az okozza, hogy a lábfejem alig fér az első ülés alá. Fejtérben rendben van.
Technika
Korábban a Renault kínált olyan modellt, amely a kisautók között elérhető volt konnektorról is tölthető hibrid-hajtással, de a Captur E-tech Plug-in Hybrid már nem kapható. Így unikális, hogy a BYD ilyennel szereli a Dolpin G-t.
A DM-i (Dual Mode Intelligence) jelzés két villany- és egy benzinmotorból álló hajtásláncot takar, ahol az egyik villanymotor hajtómotor, míg a másik indítómotor-generátor.
A DM-i filozófiája eltér a hagyományos hibridekétől: a legtöbb helyzetben arra törekszik a rendszer, hogy a villanymotor hajtsa az autót, a benzinmotor pedig elsősorban áramtermelőként dolgozzon.
Az 1,5 literes, négyhengeres szívó benzinmotor önmagában 95 lóerős, a hajtás másik szereplője a 163 lóerős és 210 Nm nyomatékú, állandó mágneses szinkron villanymotor. Az Active kivitel rendszerteljesítménye 176 lóerő, míg a nagyobb akkumulátoros változatoké már 212 lóerő. A gyári adat szerint a 0–100 km/órás gyorsulás 8,3 másodperc, a végsebesség 180 km/óra mindkét változat esetében. Ez az eltérő teljesítmény ellenére a súlykülönbség miatt lehet így.
Két akkumulátor-változat közül lehet választani. Az Active modell 7,4 kWh-s Blade akkumulátort kap, amely 40 kilométeres elektromos hatótávot biztosít WLTP szerint. A Boost, Comfort és Sport kivitelekben már 18,3 kWh-s akkumulátor dolgozik, amely akár 105 kilométer megtételére is elegendő tisztán elektromos üzemben a kombinált használatra vonatkozó szabvány szerint. Csak városban 50 százalékkal többet ígér a BYD. Mindkét akksi lítium-vas-foszfát kémiájú.
A nagyobb akkumulátoros verziók egyik előnye a DC villámtöltési lehetőség. A legfeljebb 39 kW-os töltési teljesítménnyel 10-ről 80 százalékra 26 perc alatt tölthető fel. Váltakozó áramról a kisebb akksi 3,3, a nagyobb 6,6 kWh-val tölthető, mindkét esetben valamivel kevesebb, mint három óra kell a lemerült telep feltöltéséhez.
A BYD szerint teljesen feltöltött akkumulátorral és tele üzemanyagtartállyal a kisebb akksival 1020, a nagyobbal 1040 kilométeres kombinált hatótáv érhető el. A WLTP szerinti súlyozott vegyes fogyasztás a kisebb akkumulátorral 2,8, a nagyobb esetében mindössze 1,4 l/100 km.
Vezetés
Alapvetően két világ között lehet választani a DM-i hajtással: az EV-módban a kis BYD villanyautóként gurul és motorfékkel áramot termel vissza, amíg a telepek le nem merülnek. Ha viszont a hibrid módot (HEV) választjuk – vagy az akku kifogy a szuszból –, a technika teljesen önállóan menedzseli a működést.
A gázpedál állásától és a tempótól függően a rendszer ötféleképpen variál: van, hogy a benzinmotor csak áramot termel a villanymotornak, de ha kell, a felesleges energiájával együtt tölti is az akkut. Ám egy kuplung segítségével a benzines erőforrás akár közvetlenül is be tud hajtani a kerekekhez: így padlógáznál a villanymotorral vállvetve, maximális erővel lódítják meg a kasztnit, sőt, egyenletes utazótempónál az is előfordul, hogy a villanyhajtást teljesen lekapcsolva, magányosan mozgatja az autót.
Ebből a működésből fakad, hogy alapvetően csendes a hajtáslánc, normál közlekedés mellett mintha valódi villanyautóval hajtanánk. Padlógázra persze felbőg a benzinmotor, ami nem túlzó, inkább csak meglepő, mert ritkán fordul elő.
Mi az erősebb változatot vezettük, de a 212 lóerőt nem érezni, nem sportos a Dolphin G dinamikája, ami nyilván köszönhető annak, hogy üresen is 1555 kilót nyom a nagyobb akksis modell (a kisebb 1440 kg). Ugyanakkor ez a teljesítmény elég arra, hogy könnyen előzhessünk vagy az autópályán se szoruljunk a külső sávba. Korlátozásmentes autópályán is próbáltuk az autót, ahol a 190 km/órát is hozta.
Választhatunk különféle menetmódok között, de nagy eltérést nem igazán éreztünk az autó habitusában. Annyit azért mégis, hogy Eco-ban visszafogottabban, Sportban pedig élénkebben reagál a gázpedálra a hajtáslánc a Normal programhoz képest. Menüből állíthatjuk a fékenergia-visszatáplálás mértékét, amivel érezhetően változik az autó lassulása; hasonlóan variálhatunk a kormányrásegítés mértékén is.
Az elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futóműve igazán felnőttesen működik, kiszűri az úthibákat, de úgy, hogy alapvetően feszesen reagál. Az ütések csak tompán jelentkeznek az utasok felé. Ettől még nem lett sportos, hiszen kanyarban még kissé bedől a karosszéria.
Kormányzása is rendben van, nincs túlszervózva, a direktsége kellő, fordulóköre sugara 5,15 méter. Visszajelzése és a visszaterítése kissé szintetikus, de egy ilyen modellnél ez rendben van.
Összességében a BYD Dolphin G DM-i könnyen vezethető autó, amely nem hoz meglepetést sem negatív, sem pozitív irányba, egyszerűen kellően jó teljesítményt nyújt. A fogyasztásáról nehéz egyelőre mit mondani, de a magyar küldöttségből ketten részt vettek egy fogyasztási próbán, ahol bőven öt liter alatti eredményt értek el.
Költségek
A BYD Dolphin G DM-i háromféle felszereltséggel választható, illetve a negyedik a Sport, amely a csúcsmodell különleges kivitele.
9,6 millió a modell induló listaára (akciósan: 8 890 000), de már a kisebb akkus Active változat is kínál LED-fényszórókat, automata klímát, parkolóradarokat és tolatókamerát. A 11 290 000 forintos Boost (akciósan: 10 490 000) modellek akkuja már a 18,3 kWh kapacitású, itt a központi képernyő már a nagyobb, az első ülések fűtése mellett a kormányfűtés, az automatikusan sötétedő visszapillantó, a külső tükrök elektromos behajtása, a többszínű hangulatvilágítás, a 15 W teljesítményű vezeték nélküli telefontöltő, a hátsó utastéri szellőző, a két hátsó USB csatlakozó és a nagyteljesítményű nyolchangszórós audiorendszer is a felszereltség része.
A 12 390 000 forintos Comfort (akciósan 11,59 millió) számos, magasabb kategóriákra jellemző felszerelést is kínál. Ilyen a szélvédőre vetítő head-up kijelző, az elektromos mozgatású árnyékolóval is felszerelt, nagyméretű panoráma üvegtető, a vegán bőr és szövet kombinációs kárpitozás, a vezetőülés elektromos állítása, és a 18 colos keréktárcsa készlet is. Itt már az infotainment része a Google integráció is.
A csúcsot jelentő Sport kivitel ára 12,69 millió forint.
Minden Dolphin G-ben megtalálható az adaptív tempomat, a sávtartó asszisztens a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az első-hátsó aktív, keresztirányú forgalomfigyelő, a holttérfigyelő, a vezetői fáradtságfigyelő, és az ajtónyitásra figyelmeztető rendszer. Már listaáron is erősen kezd a Dolphin G, hiszen a hagyományos hibridek árszintjén vagy azok alatt kínál konnektorról tölthető technikát. A jobban felszerelt nagyobb akkumulátorral szerelt modell pedig a hétköznapokon pedig már a villanyautókkal is versenyre kelhet.
A BYD Dolphin G DM-i már megrendelhető, az első autók várhatóan ősszel érkeznek meg a vásárlókhoz. Abban nem vagyunk biztosak, hogy azok már Szegeden készülnek majd, de előbb-utóbb onnan érkezik majd az európai piacokra a modell, amely az Atto 2-vel párhuzamosan nálunk készül majd.
|A BYD Dolphin G DM-i és full hibrid és elektromos kisautók- Listaár, forint
|Renault Clio full hibrid E-Tech evolution (160 LE, 1,4 kWh)
|10 199 000
|Toyota Yaris 1.5 Hybrid (130 LE, 0,76 kWh)
|10 840 000
|MG3 Hybrid+ (195 LE, 1,83 kWh)
|8 649 000
|Peugeot 208 Hybrid e-DTC6 Allure (145 LE, 0,89 kWh)
|10 490 000
|Opel Corsa Yes (145 LE, 0,89 kWh)
|9 820 000
|BYD Dolphin G DM-i Active (175 LE, 7,4 kWh)
|9 600 000
|BYD Dolphin G DM-i Boost (212 LE, 18,3 kWh)
|11 290 000
|Opel e-Corsa Editon (156 LE, 54 kWh) (elektromos)
|13 990 000
|Peugeot e-208 (156 LE, 54 kWh) (elektromos)
|15 210 000
Értékelés
A BYD Dolphin G DM-i a nagyobb akkumulátorral azoknak szól, akik még nem szeretnének elektromos autóra váltani, de a mindennapokban már kihasználnák az elektromos hajtás előnyeit. A kisebb akksival viszont a hagyományos full hibridek alternatívája lehet, akár külső töltés nélkül is használva.
Tágas utasterével és csomagtartójával, valamint jó felszereltségével igazi kihívó lehet az európai és távol-keleti gyártók kisautói számára, főként, ha valós használat során is hozza a gyár által ígért hatékonyságot.
|Mellette – Ellene
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