Az Opel Corsa sosem a feltűnésről szólt, mindenk generációja egyfajta korlenyomat, a Corsa A szögletes volt ahogy a nyolcvanas évek diktálta, a B Corsa gömböjű és játékos mint minden a kilencvenes években, a C Corsa ennek az élesre húzott verziója, a Corsa D kicsit furcsa lett a tömpe orrával, és csodálkozó szemeivel, az E-re nem is emlékszünk, az F pedig jelenleg is fut, 2023 óta új, markánsabb, agresszívabb frontrésszel.

Így megkapta a márkaidentitást napjainkban meghatározó dizájmegoldást, ami az első generációs Manta fekete orrsávjának újragondolása, az Opel Vizor.

Ez esetünkben nem túl feltűnő, csupán egy fekete sáv, amiben szinte láthatatlan az Opel márkajel, a körbe zárt villám. A feketére fényezett elemek a GS kivitelhez járnak, ez elvileg a sportosabb külső.

A két krómozott kipufogóvég is klasszikus megoldás, és jól áll az arányosan zömök kisautónak. Optikailag a tömör farrészt némileg széthúzza a Corsa felirat, amit nagy betűkkel, szellősen helyeztek el a csomagtérfedélen.

4061 milliméter az autó hossza, szélessége 1765 mm és 1435 mm a Cprsa magassága ,tehát a kisautók között inkább termetesebb darab, elérve a négy méteres határt. A GS felszereltséghez alapáron jár a 16 colos könnyűfém kerékszett, 120 ezerért kérhető a 17 colos készlet.