Dizájnban, minőségben, összeszereltségben, szinte minden téren nagyot változott és lépett előre a modell. Dicséretes, hogy kicserélték a kormányoszlopot és már állítható, akkor is, ha csak függőlegesen. Az új kormány is jó fogású, de még az Extreme felszereltségnél is műanyag, ami egy kicsit lelombozó.

Működnek a formai játékok és a fehér műanyag elemek, ezektől kicsit mozgalmasabb a szűk beltér. Az ajtózsebek, a műszeregység kerete, a váltókapcsoló kocka állványa rikít odabent, nálam átjött, jó ezt és a bronzos betéteket látni, ettől egészen részletgazdagnak tűnik, látszik, hogy foglalkoztak vele, hogy jobb legyen és ez sikerült is.

Amennyire kevés a tér – a kormány mögött ülve hátra nyúlva elérem az ablakemelő kapcsolókat a hátsó ajtókon, mivel az elsőről azokat nem lehet lehúzni – meglepően sok a praktikus megoldás. Kellően nagyok az ajtózsebek, a középkonzolon alul is osztott tárolókba tehetjük le az apróságainkat és még az utas is kapott maga elé egy polcot, de nagy kár, hogy nem gumírozott, így csúszkál benne minden. Ennek a helyére lehet kérni egyébként egy egészen apró, de zárható fedeles kesztyűtartót is.

Kitalált egy új moduláris rögzítési rendszert a Dacia, ami YouClip névre hallgat. Ez a műszerfal több pontjára szerelt konzolokat jelent, amire mindenféle kiegészítő tároló elem, doboz, kiegészítő akasztható és stabilan tartja őket a helyükön. Jó pont, hogy fizikai panelen maradt a szellőzés, de ne várjunk sokat, csak manuális a klíma és az alapváltozatban nincs is.

Az alapkivitelekben nincs multimédia kijelző, csak az Extreme kap ilyet, ami 10 coll átmérőjű. Megjelenítésre szép, a menüben keveset turkáltunk a menetpróba alatt, miután a beépített navigációval bajlódtunk, ami útvonaltervet több ponttal nehezen kezel, ezért viszonylag hamar elvesztettük az útirányt. Ezután átálltunk Apple CarPlayre, ami viszont vezeték nélkül működik és gyorsan csatlakozik.

Üléseinek formázása szép, a fejtámlákat egybe építették a háttámlákkal és az Extreme kárpitozása a helyzethez képest látványos. Ülni bennük már annyira nem jó, formázása szinte egyáltalán nincs így tartása sem, de még a kárpit is egészen izzasztó mellé. Hátul 180 centis sofőr mögé már nem fértem be, gyerekeknek még vállalható lehet, de vegyük figyelembe, hogy a Spring csak négyszemélyes.