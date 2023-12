Olcsón sokat gyártani csak hangsúlyozottan egyszerű dolgokból lehet, de a vidám kasztni alatt a Cenntro Avantier nem vészesen primitív jármű. A legfontosabb, hogy akkumulátora lítiumion, nem ólom-savas vagy más idejétmúlt technika.

13,9 kilowattóra az akkukapacitás, ami a csekély fogyasztással a gyári adat szerint akár 182 km-s hatótávra lehet elég. Mivel nem tudjuk, ez milyen mérés eredménye, inkább 100-140 kilométerrel számoljatok a való életben, főleg, ha a széria klímaberendezés is működik.

Egyáltalán nincs egyenáramú villámtöltési lehetőség, és a váltóáramú töltés is lassú. Csupán egy fázison tölt az akku, onnan is csak 15 amperrel, ha elosztjátok a 3,3 kilowattos maximális töltési teljesítményt a 230 volttal. A töltési veszteséggel is számolva nagyjából 5,5-6 óra telik el a lemerült akku teljes feltöltésével, ennyi időre esik ki a haszonjármű mondjuk a pizzafutárkodásból.

Mindössze 743 kilót nyom a kétüléses villanyautó. Az állandó mágneses szinkron villanymotor 20 kW-os, ami 27 lóerő, nyomatékmaximuma 85 Nm, ami egész tekintélyes egy ilyen apró kocsihoz.

Autós szemmel érdekes vonás a hátsókerék-hajtás, amit a 4×4-es Suzuki Ignis módjára, csatolt hosszlengőkarokkal felfüggesztett merev tengellyel oldott meg a gyártó. A kocsi alá hasalva jól látható a merev hátsó híd. Az első futómű független, MacPherson rugóstagos, az autó hasa alatt 120 mm a hely, tehát nagyobb járdaszigetre bajosan tud felállni.