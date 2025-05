Modernizált változatot dob piacra az ABT az Audi Quattro eredeti változatából. Ez a „Friends of ABT” rendezvényen derült ki, ahol az autó a műsor végi meglepetésként állt a színpadra, ahol egyébként több mint 250 meghívott partner, média képviselő és barát ismerhette meg a vállalat legújabb innovációit.

„Amikor az 1980-as évek végén átvettem apámtól az ABT tuning részlegét, a showroomban álló eredeti quattro volt a hozományom, hogy úgy mondjam. Kiszélesítettem a sárvédőket, és a Sportquattro alkatrészeivel, például a hűtőrácsával, a lámpákkal és a fehér magnézium felnikkel módosítottam – így teljesen egyedi autó lett. Két-három évig magam vezettem a quattro-t, azóta pedig a cégünk kiállításának része.” – mutatta be az alapot adó modellt Hans-Jürgen Abt, a cég jelenlegi vezetője.

Mint Hans-Jürgen Abt elmesélte titkos projekt volt, amelyet a Bodeni-tó partján található LCE céggel közösen fejlesztették ki a különlegességet.

4 fotó

Bár egyelőre nem ismert minden részlet, de az eddig elárultak szerint az autó alapját az Ur-Quattro adja, amelyet szénszálas (karbon, kevlar) alkatrészekkel, rejtett bukókerettel is ellátnak. A modernizálás jegyében blokkolásgátlót is építenek bele, de minden bizonnyal a teljes fékrendszer új lesz, már csak azért is mert a motor teljesítménye is drasztikusan nő.

Abt közlése szerint 2,5 literes 530 lóerős motor kerül a modellbe. Egyes sajtóbeszámolók szerint nem az eredeti öthengeres motort alakítják át, hanem a napjainkban elérhető, Győrben készülő motort veszik alapul, amely a TT RS-ben is az RS 3-ban szerepel.

Ez a teljesítmény több mint kétszerese az eredeti Ur-Quattro 200-220 lóerős teljesítményének, de simán lelépi a különösen ritka, rövidtengelytávú Sport Quattrót is, ami 306 lóerőt tudott.

Az biztos, hogy a vázszerkezet minden modellnél eredeti, így az alvázszámuk is, ennek megfelelően az autó klasszikusként lehet nyilvántartva, és H-rendszámmal (Németországban a klasszikus autók számára kiadott speciális rendszám) lehet vele közlekedni.

Modern megoldásokkal értelmezik újra az utasteret is, amelyben egyedi kormány és kagylóülések szerepelnek majd, az ügyfelek egyénre szabhatják a belsőt.

Hans-Jürgen Abt elárulta, hogy az érdeklődés nagyobb volt, mint remélték. A rendezvény vendégeinek felajánlották, hogy még aznap este megrendelhetik az autót, akik 3 óra alatt megvették az eredetileg tervezett 25 darabot. „Hogy ne legyenek csalódottak, néhány hűséges ügyfelünknek másnap reggel, -miután egyeztettünk az összes korábbi vásárlóval-, még öt autót odaígértünk.”

Az Audi 1980 és 1991 között 11 452 Ur-Quattrót gyártott, míg a Sport Quattro-ból csak 214 darab készült, ebből mindössze 164 közúti példány.