Őserő van ebben a magyar motorban

Több okból is nehéz mihez hasonlítani az RS3-as Audit. Egyrészt most nem rendelhető sem a limuzin, sem az ötajtós. Nincs friss ára, így a táblázatban a cikkhez fotózott autó árát adtam meg 2022 júniusából, amikor újonnan rendszámot kapott. Extráival együtt tavaly nyáron 31 457 120 Ft volt az autó listaára, a belépőár 2022 szeptemberében 24 948 720 forint volt.

Ennél most a forintárfolyam változása miatt jóval alacsonyabb összeg jöhetne ki azonos felszereltség esetén. Az importőr az eurós árakat garantálja és az átadáskori euró-forint árfolyamon számolnak el a vevővel, így a Porsche Hungaria új autóinak ára euróban rögzített a megrendeléstől a kiszállításig, forintban árfolyamfüggő. Emiatt csak tájékoztató összegek szerepelnek a konfigurátorban is, ami a Cupra Formentorra is igaz.

Az RS3hoz legközelebb álló, szintén öthengeres Formentor VZ5-öt a Cupra nagyon limitált darabszámban gyártja, most épp nem rendelhető, de várhatóan 2023. július 21-től újra elérhető lesz. A 26 976 000 forintos listaár a cikk írásakor érvényes árfolyamon értendő.

Jórészt négyhengeres autók maradnak alternatívaként. Közülük az A45 AMGs áll a legközelebb az RS3-hz motorerőben meg is haladja valamivel.

Ha a driftmódos összkerékhajtás felől közelítjük meg a sportos kompakt autókat, akkor ott a Golf R. Ha szinte pályaautós hot hatch a cél és nem számít a csillagászati ár, akkor a Civic Type-R egy lehetőség. De ár/élmény arányban a bármilyen csibészségre kapható Focus ST-t nehéz lefőzni.

Az Audi RS3 Sportback és vetélytársai – Listaár, forint Cupra Formentor VZ5 (390 LE) 26 976 000 Honda Civic Type R 2,0 VTEC Turbo S (329 LE) 28 990 000 Mercedes-AMG A45s 4Matic+ (421 LE) 28 291 000 Volkswagen Golf R (320 LE) 16 223 016

9,0-9,5 l/100 km a WLTP szerint mért fogyasztás. Szép ígéret, az autó kvalitásaihoz méltatlan sebességgel talán megközelíthető, de ha ki akarjátok élvezni az öthengerest, városon kívül is reálisabb 14-16 literes átlaggal számolni százon.