Príma anyagok, néhány remek ötlet jön szembe, ahogy kinyitjuk a Formentor ajtaját. Folytatódik a réz és a fáradt kék színösszeállítás a kárpitokon, ilyenbe burkolták az ajtókat és a klassz oldaltartású, igen látványos kivitelezésű sportüléseket is. Egyedül a fix magasságú fejtámla lehet zavaró az extra magasaknak, de a magasra kúszó párna az ülőlap oldalán nem okoz nehézséget a ki és beszálláskor. Különleges a kormány két, nagy kerek gombja, az egyikkel a motor kelthető életre – nekem egy hét volt elég, hogy megszokjam, de hosszú távon ez nyilván nem okoz nehézséget – a másikkal pedig a vezetési módok között lehet váltogatni.

Az összes többi alkatrész viszont ismerős lehet máshonnan, hiszen ezek azonosak a jelenlegi, nyolcadik generációs Volkswagen Golf érkezésekor bemutatott ergonómiai rémálommal. Az újragondolt “láthatósági kapcsolótáblával” – ide száműzték az első- és hátsó ablakfűtés kapcsolóját – illetve a mindenféle érezhető visszajelzés nélküli klímavezérlő, és hangerőszabályzó izével. A középkonzolon lévő, a váltót vezérlő picike fokozatválasztó viszont klassz dolog, ugyanúgy, mint a kormány megmaradt, igazi, benyomható, tekergethető gombjai.

Műszerfala 10,25 col méretű, változtatható dizájnú és a megjelenített információk között is lehet válogatni, így a vezető a neki fontos információkkal, megjelenéssel személyre szabott, 300-ig skálázott műszerfalat nézhet. Emellett van nagyméretű, 12 colos, és elég magasra telepített központi kijelző is, kissé bonyolult menüvel. Szerencsére képes a telefontükrözésre, és az AndriodAuto is vezeték nélkül csatlakoztatható hozzá. USB töltőaljzatból és kisebb nagyobb rekeszekből is van benne elég, tisztességes helye van a telefonnak is, és az ESP kikapcsoló gombját is előzékenyen szem elé tették, ne kelljen sokáig kutatni utána, ha netán szükség lenne rá.

Elöl nagyon alacsonyra lehet engedni az ülést, és könnyen megtalálhatja benne mindenki a neki megfelelő üléshelyzetet. 190 centivel a saját igényeim szerint belőtt vezetőülés mögött is kompromisszumok nélkül elférek, bőven elég a láb- és a fejtér is. Hátulról kicsit furcsa ugyan a gyerekkád-szerű karbon ülésborítás, de ez van, ez az autó inkább a vezetőnek szól, aki hátul ül örüljön, hogy egyáltalán bőven elfér egy ennyire sportos autóban.

Csomagtartója 420 literes, a szállított dolgok rögzítéséhez fülek, és szatyorkampók vannak hátul, de 230 voltos hálózati konnektor is került a tesztautó csomagtartójába. Hátsó sorának üléseit a csomagtartó felől is le lehet dönteni, az így kialakított rakfelület sík, könnyen rámolható és a padlószint alatt is vannak még apró üregek a kisebb nagyobb kötelező felszereléseknek. A minőségi, igényes kialakítás mellett a komfortra is maradt elég energia, így hangulatvilágítás, ülésfűtés, kormányfűtés, is kényezteti a vezetőt, ha nem lenne elég szórakoztató a 390 lóerő a lába alatt.