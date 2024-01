Ez egy Instyle felszereltségű tesztautó, ami a hibrid változat alatt a legmagasabbat jelenti. Ezt abból lehet azonnal felismerni, hogy a fix felszereltségi csomagokban kapható Coltok közül ebben van csak 9,3 colos álló multimédiás kijelző középen. Anyaghasználatra és formákra elég jó világ ez most a Renaultál Mitsubishinél. A kellemesnél minimálisan durvább szövésű szürke kárpit megjelenésre is klassz és tapintásra is érdekes.

Az ülések mellett a teljes plafont is hasonlóval burkolják, ami egészen egyedi megoldás és érdekesen otthonos érzésem lesz tőle, kb. olyan, mint a kanapém kárpitozása. Sokkal jobb ez, mintha csutka fekete lenne, ahogy az új modellek 90%-ában, ebben máris nem öl meg a dögunalom, ami egyértelműen pozitív.

Klassz a fehér szegés, elég jó az ülések oldaltartása és formázása, 180 centis magasságommal is elég a hely. Leszámítva, ha mindent rendesen beállítok, egészen hátra tolom az ülést, akkor a B oszlopot már látom a perifériámban, de ez minden kisautóban így történik. Alacsonyabbak előnyben! Pozitívum, hogy magam mögé beülve is lazán elfértek a lábaim, széltében hárman nem szívesen ülnék itt, de ketten vígan.

Mitsubishi-embléma figyel rám a kormányon, és a multimédiában sem kaptam el hibát vagy kikandikáló Renault-rombuszt, úgyhogy jó munkát végeztek. Kezdve a multimédia menürendszerével, ez már Android-alapú, online kapcsolatú, így applikációkat is lehet rá letölteni. Saját felhasználóval tudunk belépni, és mehet Google-navigáció vagy Waze is anélkül, hogy Apple CarPlayt vagy Android autót használnánk, ami egész jó fejlődés.

Gördülékeny, jól használható, de az érintőgombra tett hangerőállításért én szívesen felelősségre vonnám, aki ezt jóváhagyta. A kijelző alatt gombsor feszít, ami jó megoldás az ülésfűtésre, stop-start kiiktatására vagy az elakadásjelzőre. Klímája egyzónás, ami bőven elég, mivel automata és egyszerűen tekerőkkel kezelhető, ezek kattanási és minőségérzete pedig remek, ahogy az előbb említett gomboké is.

Magasra emelték a váltó kulisszáját, így nagyon jól kézre esik. Előtte indukciós telefon-töltőpadfészek figyel, ahol nem igazán marad egy helyben a telefon menet közben, így folyton igazgatni kell, hogy töltsön. Szűk a kis könyöklő a két ülés között, de kárpótol a puha ajtókárpit és a remek fogású multikormány, ami ebben a felszereltségben már fűthető is. Csomagtere 391 literes, elég mély, a padlókárpitot nem tudtam értelmezni, mivel szemmel láthatóan nem pontos a mérete, ezért gyűrődik minden oldalon.