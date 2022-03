Az emlékezetük nem csal, a Space Star valaha tényleg egy egyterű volt. Egészen 2005-ig készült egy kompakt ötajtós MPV ezen a néven a gyémántos emblémával. Vele párhuzamosan pedig futott a Mitsubishi kisautó modellje is, egyes piacokon Colt, más országokban pedig Mirage néven. A mai Space Star is Mirage néven fut több helyen, úgy azért könnyebb felgöngyölíteni ezt a szálat. A Mirage és a Colt neveket párhuzamosan viselte a legkisebb Mitsubishi modell, hogy miért döntöttek úgy, hogy a hatodik generációra ráakasztják egy korábbi MPV nevét, arra jó magyarázat aligha lehetne.

Mert a mostani Space Star messze nem ígéri azt, amit a korábbi, névbeli elődje. Méretével nagyon kevés helyet foglal el a világból, 3854 milliméter hosszú, 1665 milliméter széles, és csak 1505 mm magas. Igazi városi kisautó, kihaló faj, legalábbis nálunk. Pedig a Space Star pont az a méret, amire sokaknak szüksége lenne.

Most pedig új arcát mutatja a magyar piacon is. Thaiföldön – ahol szedán is létezik a Mirage-ból – már 2019-ben megismerte a közönség az egységes Mitsubishi arcot kapott kisautót. Két króm vonással szegélyezték a fekete hűtőmaszkot és teljesen új, vetítőlencsés halogénizzós fényszórókat kapott.

Ha külsőn kicsit fejlesztenénk is, van rá lehetőség gyárilag. A tesztautóra minden rákerült, ami elérhető, a kis toldatok nem sport csomag, hanem egyenként elérhető kiegészítők, amiktől egyébként nagyon jól néz ki a külső, de 60-70 ezer forint darabja, nem biztos, hogy megéri egy ennyire pici és olcsó autón. Az ablakokra került légterelőket nem is tudom, mikor láttam utoljára autón, pláne újon, de itt még ez is van.

Felnijei 15 colosak csupán – alapból 14 – , de nagyobb nem is kell, hiszen egyszerű technikáról van szó mögötte, ami éppen 10 évvel ezelőtt debütált. Kicsit furcsán is áll, befelé dőlnek az első kerekei, de összességében, pláne ezzel a színnel és a hátsó légterelővel megkockáztatom, hogy gusztusos darab.