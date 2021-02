Nemcsak félhomályban, hanem déli verőfényben is komoly bajban lennénk, ha meg kéne találni a régi és a frissített Swift közötti, elrejtett akárhány különbséget. Mert szinte alig van valami változás, a legbiztosabb, ha a megújult hűtőmaszkon vízszintesen végigfutó króm csíkra bökünk, hogy háhá, mert mást nem nagyon lehet rajta látni. Értelemszerűen a méretek is maradtak a régiek, a Swift továbbra is 3845 mm hosszú, 1735 mm széles, 1495 mm magas, tengelytávja 2450 mm.

A megszokott kompakt, sűrű, masszív kiállású autón a sötétített hátsó rész és a fura, lebegő C-oszlop, valamint a magasra szerelt hátsó ajtókilincs izgalmas. Elöl és hátul az alapáras LED-es lámpák adnak sajátos ízt a megjelenésnek és mint minden valamirevaló faceliftnél, itt is megérkeztek az új fényezések – itt speciel kéttónusú színvariációkkal bővült a választék -, és már polírozott alufelni is van a listán.

Szinte mint két tojás, úgy hasonlít egymásra a régi és a ráncfelvarrott Swift: