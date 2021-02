Sokáig egyedülálló volt a Renault a különösen jól sikerült kártyás ajtónyitó megoldásával, amire a konkurensek csak mostanában kezdenek rászokni. A dolog lényege a zsebben hordott lapos kis kártya – valamiért régen még vékonyabb volt, mint manapság – amitől az autó kinyílik, ha közel megyünk hozzá, aztán a motort is el lehet indítani gombnyomással, ha pedig kiszállunk, és eltávolodunk a kocsitól, az magától bezárkózik. Nem kell kilincset simogatni, bütyköket nyomogatni, sőt, az égvilágon semmit se piszkálni, minden történik magától. És ezt már a Dacia is tudja egy ideje.

Bent is látványos az előrelépés, kezdve az üléskárpittól, a karcsú fejtámlákon, az újrarajzolt műszerfalon át a kabin műanyagjait fedő textilborításig. A dizájn mellett vannak új funkciók, lehetőségek is az utastérben, változott, kényelmesebb lett az ülés magasságállításának módja, a kormány már ki-be és fel-le is állítható, a 8 colos fedélzeti rendszer kijelző is csinosabbá vált, illetve jobb helyre, magasabbra került, és a Sandero megkapta a Dusterből már ismert, igényes megjelenésű és jól használható klímavezérlőt is.

Amiért ordas nagy jópont jár, az a középkonzol tetejére kerülő USB aljzat, illetve a közelében lévő telefontartó. Bár a fedélzeti rendszer támogatja a telefon tükrözést, így nem feltétlenül van szükség arra, hogy szem előtt legyen a telefon, ez mégis hasznos dolog. Szintén új, hogy már holttérfigyelő és elektromos rögzítőfék is kerülhet az autóba, valamint a tolatókamerán dinamikus segédvonalak segítenek jelentős anyagi kár nélkül megoldani a parkolást.

Nagyobb lett az utastér is, széltében 8 millimétert kapott pluszba, hosszban pedig 42 milliméternek örülhetnek a hátsó utasok, illetve az ő lábuk. 190 centivel nagyjából elférek magam mögött, de passzentos a hely. Az autózás közben nélkülözhetetlen vackokból 21 liternyit képes elnyelni az utastér, ez 2,5 literrel több, mint eddig, a csomagtartó pedig 328 literes, ez is több, mint korábban volt. A csomagtartó alja állítható magasságú, a mélyén pótkerék lapít – 50 ezres felárat jelent a defektjavítóhoz képest – és a világítás mellett szatyorkampók hada is várja a hétvégi bevásárlás staneclijeit. A háttámlákat ledöntve 1108 literesre növelhető a befogadóképessége, és a padlószintet megemelve vízszintesre is alakítható a rakodófelület.