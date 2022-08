Könnyed, egyszerű autó, ami nem akar semmi többet nyújtani annál, mint ami a helyváltoztatáshoz kell. Minden kisautó erről szól alapvetően, a Fabiában azonban egészen más a hangulat. Többet ad, és mindezt azzal éri el, hogy a kéz alá kerülő anyagok kifogástalanok, csak olyan helyeken spóroltak, ahol ember nem ér hozzá, és az összeszerelés is remek, sehol egy reccsenés, vagy mocorgás.

Egy jó kormány, egy feszesen kapcsolható pontos váltó alapjaiban határozza meg az élményt, ami ha rossz, keserű ízt hagy maga után még akkor is, ha a vezetési élmény egyáltalán nem fontos. Ha zavar, akkor baj van, a Fabiában viszont egyáltalán nincs zavaró tényező vezetés közben, egyszerűen rendben van minden, és azt kell mondanunk, hogy ez nagy érték. Rendesen ülök a kormánya mögött, tökéletesen be tudom állítani a vezetési pozíciót – ami nekem fontos, hogy nem magasan. Jelenleg a trend persze mást mutat, és sok esetben érthető, hogy a magasabb pozíció vonzóbb, mert kényelmesebb, jobb a kilátás és a beszállás is könnyebb. A Fabia még klasszikus kisautó.

Rossz utakra fejlesztették a futóművét, ami abból is tökéletesen érződik, hogy nincs bajban a budapesti utakkal. Végig lehet menni az Ajtósi Dürer soron vagy a Nagy Lajos király útján anélkül, hogy felsírnánk minden méteren, de valahogy a csatornafedeleket is vállalhatóan viseli. 1165 kilót nyom ebben a konfigurációjában az 1,0 literes 110 lóerős motorral, ezért is lehet, hogy nem dörren minden egyes úthibán a karosszéria, ami mindenképpen jó pont.

Stabil és jól irányítható, a könnyű kormányzásával sem viselkedik idegesen, menni vele minden zavartól mentes. Kevés a szélzaj, szinte nincs gördülési zaj sem, így a komfortra kevés rossz szó lehet. Aki panaszkodni fog majd, az a sofőr. Mert a motor karaktere egyáltalán nincs összhangban az autó összességével. Alaposan be kell gyakorolni, hogyan lehet kihasználni az 1,0 literes TSI teljesítményét, mert nem könnyű vele harmonikusan közlekedni.

Harmatosan gyenge az alsó fordulatszám-tartományokban, miközben magas fordulaton szinte repíti a Fabiát. Nagyjából 1900-as fordulatszámig annyira nem történik semmi, hogy egy egyszerű elindulás is szörnyen lassan történik. 1900-2000 környékén rúg egy nagyot a turbó, és onnantól csak kapaszkodunk a kormányba. Az elektronika is úgy vezérli az indulást, hogy a lehető legkevesebb gázt adhassuk, akkor sem pörög fel eléggé a motor, ha padlógázzal próbálunk elindulni, mintha szándékosan visszatartaná saját magát. Ebből fakadóan az összes kikanyarodós indulás fájdalmasan lassú, ha korán váltjuk a 2-est, megint csak fulladás közeli állapotba kerül, és ez egészen egyszerűen kellemetlen.

Miután felépül a turbónyomás és az elektronika is rájön, hogy elindultunk, most már lehet menni, pillanatok alatt éri el a 100-at, és 130-ról a 150 is csak egy ugrás. A motor hangja alapvetően korrekt, szépen kiegyensúlyozták, nem úgy, mint a Nissan Juke-ét. Itt nincs alapjárati remegés sem, valójában mellette állva sem hallani, vagy érezni, hogy jár a motorja, magasan forgatva pedig kellemesen karcos, ezzel nincs is gond.

Túlbiztosítottnak érzem, kicsit olyan, mintha még a széltől is óvna és egyáltalán nem szeretné, hogy bárki is komolyabb résztvevője legyen a közlekedésnek. Csak ez nem jó irány, a forgalom nagyon felgyorsult, mindenki hirtelen indul el, sokszor a besoroláshoz, kiforduláshoz is kell a teljes tűzerő, különben szorult helyzetbe kerülünk. A motor fojtásának persze megvan a hozadéka, városban autózva sem evett többet 6 liternél, országúton, autópályán 5 liter környékére is levihető, így pedig érthető, miért nincs alternatív hajtású változat belőle, így is nagyon takarékos.