Igazán rosszul ma már senki nem jár, aki új autót vásárol. Persze, az árak rengeteget változtak az elmúlt évben, és épp felfelé mentek, de ha csak a terméket nézzük, az üzlet a legtöbb esetben elég kedvező. Akkor is, ha ragaszkodunk hozzá, hogy semmi pluszt nem veszünk meg, ami az extralistán szerepel. Aki úgy megy be egy kereskedésbe, hogy a legkisebb modellből szeretne egy mezítlábasat, ma már az sem megy haza olyan autóval, amivel kiszúrták a szemét és kicsontozták a pénztárcáját.

Ma jóval könnyebb lesz a pénztárca és a bankszámla autóvásárlás után, mint pár éve, de a vásárlás tárgya messziről nézve is egy autó lesz. Míg a 2000-es évek elején, aki nem akart semmire költeni egy új autónál, olyannal tért haza, aminek fehér volt a fényezése, feketék a lökhárítói és a tükrei, kilincsei, lemezfelniken gurult dísztárcsa nélkül és minden ablaka le volt húzva, mert klíma sem volt benne, és ez nem csak a legolcsóbb kategóriánál fordult elő.

Fizetni kell mindenért? Dehogy! Alapból sem rosszak az autók Fizetni kell mindenért? Dehogy! Alapból sem rosszak az autók 1 /18 Sokat drágult, de még így is a legolcsóbb új autó Magyarországon a Mitsubishi Space Star Sokat drágult, de még így is a legolcsóbb új autó Magyarországon a Mitsubishi Space Star Fotó megosztása: 2 /18 Jó ára van a Hyundai i10-nek is, de még az alap fényezés is feláras hozzá Jó ára van a Hyundai i10-nek is, de még az alap fényezés is feláras hozzá Fotó megosztása: 3 /18 Megfizethető áron ad egész jó minőséget és felszereltséget is a Hyundai, főleg a magasabb kategóriákban hódít Megfizethető áron ad egész jó minőséget és felszereltséget is a Hyundai, főleg a magasabb kategóriákban hódít Fotó megosztása: 4 /18 Még nem mindenhol kapunk alufelnit alapból, az i10-en igen és a Space Staron is Még nem mindenhol kapunk alufelnit alapból, az i10-en igen és a Space Staron is Fotó megosztása: 5 /18 Ez a legkisebb Hyundai, szívómotoros alapból Ez a legkisebb Hyundai, szívómotoros alapból Fotó megosztása: 6 /18 Kemény műanyagokra, sok vak gombra, kijelzős rádióra kell számítani belépő szinten Kemény műanyagokra, sok vak gombra, kijelzős rádióra kell számítani belépő szinten Fotó megosztása: 7 /18 Vezetéstámogatókból viszont van pár, a Hyundai az egyetlen, ami sávtartót is ad az olcsó autók között, vészfékasszisztens vagy ráfutásra figyelmeztető mindenbe kerül már Vezetéstámogatókból viszont van pár, a Hyundai az egyetlen, ami sávtartót is ad az olcsó autók között, vészfékasszisztens vagy ráfutásra figyelmeztető mindenbe kerül már Fotó megosztása: 8 /18 Első elektromos ablakot is kapunk az összes új autóban, a tükröket a Sanderóban kézzel kell állítani Első elektromos ablakot is kapunk az összes új autóban, a tükröket a Sanderóban kézzel kell állítani Fotó megosztása: 9 /18 A legkisebb hagyományos Dacia-modell, mégsem a legnépszerűbb A legkisebb hagyományos Dacia-modell, mégsem a legnépszerűbb Fotó megosztása: 10 /18 Tempomattal indul a Sandero modellkínálata, máshol spórol a gyártó Tempomattal indul a Sandero modellkínálata, máshol spórol a gyártó Fotó megosztása: 11 /18 Lehet magasan felszerelt egy Sandero is, alapból viszont állítható a kormány és az ülés magasága is, de klímája nincs Lehet magasan felszerelt egy Sandero is, alapból viszont állítható a kormány és az ülés magasága is, de klímája nincs Fotó megosztása: 12 /18 Egy Skoda Fabia beltere akkor sem fájdalmas, ha teljesen fapados, van például bőr multikormánya... Egy Skoda Fabia beltere akkor sem fájdalmas, ha teljesen fapados, van például bőr multikormánya... Fotó megosztása: 13 /18 ...és kis kijelzős érintőképernyős multimédiája is ...és kis kijelzős érintőképernyős multimédiája is Fotó megosztása: 14 /18 Nem mindenhol alap a légkondicionáló, még mindig hiányzik a Sanderóból és a Space Starból, minden más új autóban sztenderd Nem mindenhol alap a légkondicionáló, még mindig hiányzik a Sanderóból és a Space Starból, minden más új autóban sztenderd Fotó megosztása: 15 /18 Keveseknek jut eszébe a Mitsubishi itthon, a Space Star a legolcsóbb, mégis csak a 11. volt tavaly az eladási listán Keveseknek jut eszébe a Mitsubishi itthon, a Space Star a legolcsóbb, mégis csak a 11. volt tavaly az eladási listán Fotó megosztása: 16 /18 Space, de kicsi, Star, de kevesen ismerik, pedig használati tárgynak remek Space, de kicsi, Star, de kevesen ismerik, pedig használati tárgynak remek Fotó megosztása: 17 /18 Egyszerű kisautó, méretben, tudásban, az árán is ez látszik Egyszerű kisautó, méretben, tudásban, az árán is ez látszik Fotó megosztása: 18 /18 Alapesetben se klíma, se rádió nincs egy Space Starban Alapesetben se klíma, se rádió nincs egy Space Starban Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Rengeteg ilyet láttunk, végigkísérték a gyerekkoromat az ilyen csoffadékok, ma pedig dugig van velük a használtautó-piac. Az ennyire ordítóan spórolósan olcsó autók szerencsére mind egy szálig eltűntek az újautó-piacról. Átalakultak a vásárlók igényei is, az alapfelszereltséget ma már kevesebben választják, mint 15-20 évvel ezelőtt. Pedig nem járnának azzal sem rosszul, és nem csak a külső miatt. Ma már nincs műanyag lökhárító vagy dísztárcsa nélküli acélfelni, de van olyan, ahol a metálfényezés is alapáras, felszereltségben pedig egészen szép, amit a legolcsóbb új autónál is kapunk.

A biztonság a legfontosabb

Rábízzuk az életünket egy autóra. Veszélyes üzem, bármennyire is hétköznapi életforma, a gyártók pedig folyamatosan azon dolgoznak, hogy az autók egyre biztonságosabbak legyenek. De nemcsak a gyártók tesznek erről, hanem a törésteszteket végző szervezetek is, mint az Euro NCAP, ahol az elmúlt 10 évben teljesen megváltozott a mérési metódus. A passzív biztonsági megoldások, mint a karosszéria gyűrődése ütközéskor, még mindig fontos, de arányaiban többet érnek az aktív biztonsági rendszerek. Több pontot ér, ha egy vészfékasszisztens, gyalogosfelismerő, sávtartó jól működik, vagy ha van egyáltalán az autóban. Minél több az aktív biztonsági berendezés, annál több csillag, ez pedig azt eredményezi, hogy már alapból is elég sok ilyen berendezés kerül az autókba.

Ma a legolcsóbb új autó a piacon még mindig a Mitsubishi Space Star. Már ezt sem kapjuk meg 4 millió forint alatt – 4 330 000 forint az alapára -, viszont ügyesen összerakták, hogy senkinek se fájjon. Kipörgésgátló és ABS nélkül nagyjából a 2010-es évek óta nincs új autó, de ma már még többet kapunk, a hat légzsák is alap. A fékekkel dolgozó menetstabilizátor is szerepel már a Space Starban is, megcsúszáskor automatikusan azonnal fékez. Figyelmeztet a vészfékezésre, ha autó áll előttünk és ezzel együtt felkészíti a fékrendszerben a nyomást, ha ráugrunk a pedálra, nagyobb legyen a fékhatás azonnal.

Szintén alap az övfeszítős biztonsági öv elöl és hátul is, valamint az ISOFIX csatlakozó, ezek a második legolcsóbb új autóból, a Dacia Sanderoból sem maradnak ki – 4 489 000 forint. Itt is szerepel a vészfékezés rásegítő funkció, viszont a Sandero már magától is fékez, ha veszélyes helyzetet észlel, és a sofőr nem reagál időben. Itt már szerepel a tempomat és a sebességkorlátozó is, valamint a vészhívó rendszer. Ezek mindegyike belekerül már egy Suzuki Swiftbe is, ami kedvezményesen 4 970 000 forintos árával a top 3 legolcsóbb új autó közé nem kerül be, a Hyundai i10 viszont igen – 4 549 000 Ft.

A koreai kisautóban pedig az eddig említetteken felül olyan biztonsági rendszer is szerepel már alapáron mint a sávtartó. Ez a fejlett sávban vezető rendszerekhez képest csak sávelhagyáskor kormánymozdulattal visszatereli az autót, folyamatosan nem vezet, de már ez is óriási segítség lehet bizonytalan sofőröknek. Az i10 még arra is figyelmezteti a sofőrt, ha ideje szünetet tartani a vezetésben.

Mit ad a tavalyi év legnépszerűbb új autója? 2021-ben a Dacia Dusterből fogyott itthon a legtöbb, pedig alapvetően nem jobb felszereltségű, mint a Sandero, de klíma például mindenképpen kerül bele. A legvonzóbb Dacia persze kategóriája és mérete miatt igazán csábító, ár-érték arányban remek autó. Külsőre nem mutat alapvetően sokat, még a dísztárcsákat is lespórolják róla, de az említett alapvető biztonsági rendszerek benne vannak. Családbarátabb, mint a legtöbb kisautó, vagy például a Sandero, miután az első légzsákok kikapcsolhatóak, ha az utasülésre gyermekhordozó kerülne.

Ezek a modellek voltak 2021-ben a legnépszerűbbek Magyarországon

1. Dacia Duster 4501 db 2. Suzuki Swift 2314 db 3. Dacia Sandero 1040 db 4. Toyota Aygo 824 db 5. Renault Clio 719 db 6. Suzuki Ignis 513 db 7. Skoda Fabia 397 db 8. Kia Picanto 305 db 9. Hyundai i10 191 db 10. Fiat Panda 160 db 11. Mitsubishi Space Star 133 db

Kényelemben sem hagynak teljesen cserben

Még mindig nem alap a légkondicionáló minden új autóban, például a Space Star és a Hyundai i10 alapváltozataiban nincs, előbbinél 430 000, utóbbinál 300 000 forint felár csomagban, amiben a rádió is benne van, alapból mindkettőben csak az előkészítést adják. Ezek nélkül lehet élni, de azért tud fájni a hiányuk. Fizetni kell a klímáért a Dacia Sandero esetében is, igaz, “csak” 130 000 forintot, de bluetooth kapcsolatos rádiót mindenképp szerelnek az alapszintű modellbe is.

Egyikben sem kell már elöl kurblizni az ablakokat és a legtöbb esetben a tükröket sem kézzel kell állítani. Ebben épp a Dacia szenved hiányt, míg a Mitsubishi Space Starban elektromos a tükrök állítása. Az automata fényszóró kapcsolással is ugyanez a helyzet, a Suzuki Swiftben ezek mind benne vannak már, és szintén a japán versenyzőt erősíti, hogy a tempomat adaptív, távolságtartó már az alapfelszereltségnél is. Állítható a kormány magassága mindegyik modellnél és a Hyundai i10-en kívül még a vezetőülés magassága is.

Túlzottan nem kényeztetnek el alapáron, de ezzel a pár dologgal már messze nem olyan fájdalmas bennük ülni, mint egy alapfelszereltségű Skoda Fabiában 2000 környékén. Ha már Fabia, a mai árával messze nem mondható annyira olcsónak, mert a legtöbb árkedvezményt bepipálva – ami összesen 400 000 forint – is 6,1 millió forintról startol a legkisebb Skoda, igaz, rengeteget nőtt és a felszereltsége is elég magas, az említett modellek felszereltségén felül kínál például vezetéstámogató rendszereket.

Egy Fabiában a márka összetett Front Assist rendszere dolgozik, gyalogost, kerékpárost és autót is érzékel, jelez, lassít, vagy akár meg is áll, ha szükséges. Emellett határozottan működő sávtartó asszisztense is figyel, visszaterel a sávunkba, vele együtt a tempomatot használva pedig épp csak a kormányon kell tartanunk a kezünket autópályán, nem kevésbé ügyes egy Octaviánál. Bluetooth kihangosítós rádióval, két automata elektromos ablakkal és manuális légkondicionálóval megadja az alapokat, és még egy kicsit többet is azzal, hogy nem műanyag kormányt kell benne markolásznunk, hanem jó minőségű bőrözött volánt kapunk.

Alapszinten sem bántják az ember szemét

Személyautóknál ma már nincs olyan, hogy fényezetlen fekete lökhárító, kilincsek, vagy tükörházak. A crossovereknél is ez már a dizájn része, pedig a nyers műanyag karosszériaelemeket nagyon sokan szerették, épp a sérülékeny fényezést tudták elhagyni ezzel. Ez persze az a réteg, aki még a fém, vagy már műanyag, de külön álló lökhárítós korszakban szocializálódott, és a sérülékeny fényezést mindentől is megóvná. Nekik rossz hír, hogy ma már csak teljesen fényezett karosszériájú autókat lehet venni, ez pedig mindenki másnak valószínűleg áldás.

Valójában az ennyire alapfelszereltségű modellek is azért koptak ki, mert a megrendelések azt mutatták, hogy a vásárlók nagy része kifizette a következő szintet, amivel teljes fényezést kapott az autó. Sokáig a fehér és a piros számítottak az alapszíneknek, semmiképp sem metál fényezésről beszélünk, ma ez is másként van. A Space Star, a Sandero, a Swift még mindig sima fehér alapból, akárcsak az i10, de 45 000 forintot azért is ki kell fizetni a koreainál, pedig fényezés nélkül valószínűleg nem készítik el az autót, ezt az összeget mégsem építették be az alapárba.

Vannak olyan modellek, amiknél üdítő, hogy az alap nem fehér és nem is piros, ilyen például a Skoda Fabia, aminek metál kék fényezése alapvetően is elég jól mutat. Személyes kedvencem a Stellantis csoport hozzáállása, a Peugeot 208 – 6 250 000 Ft – például alapból Faro sárga fényezésű nulla forintért, ami egy gyönyörű metál árnyalat, az új 308 pedig szintén letaglózó metál zöld fényezést kap, ha ötajtós – 8 830 000 Ft-, és gyönyörű kéket, ha kombi – 9 180 000 Ft. Ezek alapárai persze már magasak, férjen bele egy rendes szín, ez mégsem tekinthető alapnak, például egy Kiát a kezdőárért fehérben vihetnénk haza.

Nem teljesen elterjedt a szép dizájnú alufelni sem az alapfelszereltségek között. Nagy a szórás, a miniautó és a kisautó kategóriában egyaránt van még acélfelnis, dísztárcsás alapváltozat, például a Sandeo, vagy a Suzuki Swift, viszont a legolcsóbb autón, a Mitsubishi Space Staron 14 colos alufelniket találunk már a kezdő csomagban is. Ez persze sokat nem jelent, egy Sandero 15 colos, szélesebb futófelületű abroncsokon stabilabb lesz, mint a 14 colos kisebb felniken guruló Space Star, hiába néz ki jobban.

A magasabb kategóriákban még bőségesebb alapfelszereltségekkel találkozunk. Kompakt méretű modellek között majdnem teljes vezetéstámogató arzenállal, okostelefon tükrözésre képes multimédiás rendszerekkel, elektromos ablakokkal és akár online kapcsolattal is. Az árak persze még magasabbra nőttek a felszereltségek bővülésével, a világpiaci helyzet változásaival és a forint értékének romlásával is, így ma magánvásárlóként még inkább fájdalmas, ha valamilyen kívánt extráért súlyos plusz pénzt kérnek.

Szerencsére az látszik, hogy ma már a legolcsóbb autó sem igazán rossz választás. Viszont érdemes átnézni a felszereltségeket, mivel több esetben 1-200 000 forintos plus összegért csomagban több jelentős extra is megkapható hozzájuk. Így nem csoda, hogy egyre kevesebben választanak teljesen alap autókat. A legalacsonyabb árú modellekből még mindig mindig hiányoznak felszereltségek, de a legtöbb modell esetében már nem jár rosszul senki, aki az alapot választja.