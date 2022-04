590 forintos benzinárral fájni fog ez a fogyasztás

Áldás a mindennapokban az automatikus ajtónyitás és zárás, automatikus rögzítőfékkel és pár aprósággal a 120 ezer forintos Premium csomagban. Az autót megközelítve nyitnak az ajtózárak, ha eltávolodsz a kártyával a zsebedben, akkor meg bezárnak. A tökéleteshez az autó orrába kéne még egy érzékelő, mert így a kocsit elölről körbesétálva mindig zár és nyit egyet az autó, ahogy átérsz a kormányhoz vagy az utas oldalára. Ha ez zavar, jobb híján a csomagtér felől kell körbe menni, ahol van kártyaérzékelő és nem zár be az autó, hogy utána újra kinyithasson.

Látszik, hogy szűk költségvetéssel kellett gazdálkodnia a tervezőknek, de az ajtók textilbetéteivel, a narancssárga díszekkel, a műszerfal kemény műanyagának mintázatával, a tartósnak tűnő és nem bántóan olcsó műanyagokkal, a mutatók szép piros megvilágításával sikerült elfogadható minőségérzetet teremteni.

Nagyon megéri 50 ezer forintot kiadni az automatikus légkondicionálásért. Egyrészt kisebb többletfogyasztást ígér, mint a Comfortban széria manuális klímaberendezés, de főleg a forgókapcsolói néznek ki jól. A Dusterből ismerős kezelőszervek feldobják az utasteret.

Most áprilisban is volt hó, a reggeli fagyok idején kitett magáért a hatékony fűtés és a jól irányítható, teljesen lezárható légrostélyok is tetszettek. 12 voltos csatlakozó előre és hátulra is rendelhető.

Telefonintegrációban a Dacia megoldása a legokosabbak közé tartozik. Az alapverzióban a saját telefonod helyettesítheti az utastéri érintőképernyőt, ez a Media Control.

Ebben a modellben a saját készüléknek is van egy praktikus tartója közeli USB A-töltővel. A Media Navval vezeték nélkül fut az AndroidAuto valamint az Apple CarPlay is. A magasra emelt érintőképernyő képátlója 8,0”, itt jelenik meg a tolatókamera képe is, amely 150 000 forintért méltányos felárú extra a holttérfigyeléssel és az első-hátsó parkolóradarokkal csomagban.

Elöl jó nagy tartományban állíthatók az ülések. A hátsó térkínálat hozza azt, amit a 4,1 méteresre nyújtott kisautótól elvárhatunk, a magam 190 centijével be tudtam ülni hátra egy hasonlóan magas embernek beállított ülés mögé.

Valószínűleg a chiphiány miatt a Sanderók jelenleg hátsó elektromos ablakemelő nélkül rendelhetők csak, 35 ezer forintos árengedménnyel, de a tesztautó még békésebb korban készült, itt a hátsó ablakokat is villanymotor mozgatja.

328-ról 1108 literre bővíthető a csomagtér, amit belső térelválasztó oszt ketté. A magasabb állásba tett polc alatt 78 liternyi hely van, a padlóelem szilárd, jól terhelhető szintetikus anyagú deszka, nem egy gyeszora polcocska. A megemelt padlószinttel sincsenek teljesen egy síkban az osztottan lehajtható hátsó üléstámlák, de a lépcső kicsi.