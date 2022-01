A német prémiummárkák szexi termékeinek vásárlóit nem rázta meg az újautó-kínálatot sújtó jelentős áremelkedés, a Mercedes és a BMW – de a Porsche is – rekordévet zárt tavaly az összességében 4,7 százalékkal zsugorodó hazai piacon. Pedig súlyos milliókkal vastagabbak most az árcédulák, mint egy éve ilyenkor.

Na de mennyit drágultak a kiskocsik az elmúlt hónapokban? Évről évre tájékoztatjuk olvasóinkat a nálunk megvásárolható 10 legolcsóbb új személyautóról, az alábbi, legfrissebb listánk egyúttal arra is választ ad, hogy mennyivel kerülnek többe ezek a kedvező árú járművek most, mint háromnegyed éve, a legutóbbi összeállítás megírásakor.

A minap egy népautós márka szalonjában jártam, és meghallottam a kiállított járművek között nézelődő ötvenes házaspár nyitókérdését. “Jó napot kívánunk! Három és fél millióért van valamijük?” Kedvezmény nélkül a mai Magyarországon sajnos már semmi nincs ennyiért.

10. Renault Clio SCe 65 Authentic – 5 049 000 Ft

Cikkünkben kezdő listaárakat sorolunk a cikk írásakor a márkák központi honlapján elérhető legfrissebb összegek alapján. Ami bizony 2022 januárjában azt jelenti, a Vezess huszonéves történetében először került be ötmilliós autó a legolcsóbbak top 10-es összeállításába.

Sajnos sokat drágult a Clio, tavaly májusban még csak 4,399 millió forintról indult, ami csaknem 15 százalékos áremelkedés. Most az SCe 65 Authentic felszereltséggel már 5,049 millió forint, amit éppenséggel nézhetünk onnan is, hogy több évtizedes riválisa, az Opel Corsa hivatalos ára manapság 5,7 millió forint, kedvezményesen 5,249. Ki is esett a listáról.

9. Škoda Fabia Go 1.0 MPI – 4 998 000 Ft

Acélkerekekkel, de 9 légzsákkal és többek között a “minden barátodnak jut benne hely” szlogennel hirdeti a VW-konszern cseh márkája a Fabiát, és mindösszesen egyetlen választható, ezres, 80 lovas motorral. Jó hír, május óta csupán 17 780 forinttal emelkedett a kezdőára, még tartja magát.

8. Dacia Duster TCe 90 Essential – 4 849 000 Ft

Termetével és terepjárós képességeivel kilóg a sorból a Duster, sajnos a mindig is kiváló ár/érték arányáról híres SUV ára igencsak megugrott mostanság. 2021 februárjában még 3,649 milliótól haza lehetett vinni, májusban már egy százassal többe került, most pedig már 1,2 millió forinttal drágább. Ez így igen húzós, több mint 30 százalékos emelkedés egy év alatt.

7. Suzuki Swift 1.2 Dualjet és Toyota Aygo X – 4 590 000 Ft

Lágy hibridként, gyengébb motorral is szerethető maradt – írtuk egy éve a még 2017-ben bemutatott, hatodik generációs Swift legújabb alapváltozatának tesztje után. Sokak számára egykor teljes értékűként használt családi autó volt, manapság hivatalosan egy takarékos városi kisautó. Régen persze sok-sok esztendőben vezette az eladási listákat, ma már az is hír, ha bekerül a top 10-be. Egykoron ugye egymillió volt az alapára (a 90-es évek első felében), most már 4,5 millió felett jár, mert az elmúlt hónapokban is látható mértékben drágult. Május óta mintegy 8 százalékot.

Azon a tavaly tavaszi listánkon 3,57 milliós nyitóárral második volt az akkori Aygo, a közel 30 százalékkal drágább mostani nem csak forintra több. Az Aygo harmadik generációja már divatos crossoverként rendelhető, immár a Toyota legkisebb szabadidő-autójaként. A Yaris és a Yaris Cross moduláris GA-B padlólemezére épül, így 3,7 méterével arasznyival hosszabb, mint a Peugeot-val és Citroënnel közösen épített, második generációs Aygo (3,465 méter), tengelytávja 90 mm-rel nőtt, a karosszéria pedig 125 mm-rel szélesebb (1,740 méter) lett.

6. Suzuki Ignis 1.2 5MT 2WD GL – 4 560 000 Ft

A Suzuki 2016-ban mutatta be az Ignis jelenlegi, második generációját, ez pedig már a 2020-ban ráncfelvarráson átesett, kisebb, gyengébb motoros mild hibrid változat. A kategória sablonjának számító 3,7 méter hosszú, 1,69 széles, 1,6 magas és 2,435 méteres tengelytávú autó ezentúl új lökhárítóval gazdagodott, másként festenek a ködlámpák, valamint elöl-hátul új, extra, ezüstszínű betétek is kerültek rá, amiktől tényleg komolyabbnak néz ki a tömzsi, nagy – 18 centiméteres – hasmagasságú Ignis.

5. Dacia Sandero SCe 65 Essential – 4 069 000 Ft

Nincs már Dacia négymillió alatt, itt tartunk. Tavaly januárban kezdték idehaza forgalmazni az új modellt, az Access felszereltségű, 1,2 literes motorral szerelt alapváltozat akkor még 3,39 millió forint volt, azóta 20 százalékot drágult. Nagyon komoly áremelkedést szenvedett el a Duster és a Sandero egyaránt a mögöttünk álló évben.

4. Fiat Panda 1.0 BSG Easy – 4 045 000 Ft

Összeállításunk legrégebbi darabja, és itt nem arra gondolunk, hogy a Fiat 40 éve forgalmazza a Pandát, amely 2020 óta már mild hibrid hajtással szerepel a piacon. Az egyliteres, 70 lóerős, benzinmotoros, hatfokozatú kézi váltós BSG Easy tavasszal még 3,88 milliótól volt elérhető.

3. Kia Picanto 1.0 67 DPi Silver – 3 999 000 Ft

A dobogót elfoglalta Ázsia. A Hyundai-Kia testvérmodellek – amúgy egymással is versengő – importőrei próbálják tartani a tavalyi árakat, május óta 150 ezret emelkedett csupán a Picanto indulóára. Két éve frissítették a modellt, ennyiért egy egyliteres, feltöltés nélküli, 67 lóerős benzinmotorral, ötfokozatú kézi váltóval, hat légzsákkal kínált jármű vihető haza.

2. Hyundai i10 1.0 MPi Life – 3 599 000 Ft

Az egész magyar újautó-piacon nagyon kevés olyan személyautót találni, mint az i10, amelynek egy lyukas fillért nem emelkedett az ára a mögöttünk lévő háromnegyed évben. Ennyiért ugyanazt az egyliteres, 67 lóerős motort kapjuk, van hat légzsák, sőt, ráfutásos balesetet megelőző és éberségfigyelő rendszer is része az alapcsomagnak.

1. Mitsubishi Space Star 1.2 Entry – 3 560 000 Ft

Ma ez a magyar autópiac legolcsóbbja, a 71 lóerős motorral hajtott japán kisautóra 5 év/100 ezer kilométeres garanciát ad a forgalmazója, ami 150 ezer forintért 200 ezer kilométerig bővíthető. “A Space Starba egyszerűen jó beszállni. Ez egy praktikus kisautó, nagyszerű megjelenéssel. A dinamikus stílus, a barátságos orrkiképzés, a vonzó vonalvezetés és a modern hátsó rész egészen meglepő” – hirdeti honlapján a forgalmazója, de megnézve a Datahouse 2021-es táblázatait az új személyautók forgalomba helyezéseiről, egészen kevesen vásárolták tavaly a kiskocsit.

Melyikből mennyit vettünk tavaly?

A listánkban szereplő modellek darabszámait összehasonlítva ilyen különbségeket látunk, a forgalomba helyezések száma alapján így állt össze a sorrend tavaly.

1. Dacia Duster – 4501 darab

2. Suzuki Swift – 2314 darab

3. Dacia Sandero – 1041

4. Toyota Aygo – 824

5. Renault Clio – 719

6. Suzuki Ignis – 513

7. Škoda Fabia – 397

8. Kia Picanto – 305 darab

9. Hyundai i10 – 191 darab

10. Fiat Panda – 160

11. Space Star – 133 darab

Igen, jól látják: a négy legolcsóbból állt forgalomba a négy legkevesebb tavaly.