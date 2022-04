Aki spórolni akar ilyen Skodát vesz

Akárcsak a beltér, a vezetés is a célszerszámok világát idézi. Ezzel a motorral pedig a célbajutás az alapkivitelű Fabia feladata, minél kevesebb benzin elégetésével. Ezt pedig tökéletesen hozza, a sebességhatárok betartására sem kell nagyon ügyelni, a motorhang egyfajta figyelmeztető jel. Amikor már Wartburg morgással dörömböl a három henger, akkor rápillantva a műszerfalra azt látjuk, hogy közel sem vagyunk a büntetőzónához, ellenben váltani kellene.

Ha ezt megtesszük, akkor torpan a lendület, és mire összeszedi magát a technika, addigra ott a település vége tábla, jöhetnek az újabb fokozatok a bűvös 90 km/óráig. Nem túlzás, tényleg nyugodtan lehet padlógázzal használni az autót, ami sem a menetteljesítményen, sem a fogyasztáson nem fog drámaian változtatni.

Viszont a benzinkútnál értelmet nyer a tompán felpörgő motor, és az átlagból lefelé kilógó gyorsulás. Ez a modern autó, a lehető legbiztonságosabb, aránylag csendes karosszériával, mindig biztonságot sugalló irányíthatósággal, főleg autópályán használva 130 km/órás sebességgel tudott 5,4 l/100 kilométeres fogyasztást produkálni.

Ehhez nem kellett 48 Voltos parasztvakító hibrid rendszer, turbós trükközés, egyszerűen csak arról a felsőpolcos menetdinamikáról kell lemondani, amivel elkényeztettek minket a gyártók. Ésszerűen közlekedve ez a hajtáslánc mindenre elég, használtuk négyen, csomagokkal megpakolva, és simán vette az akadályt, csak az előzéseket kell megfontolni, vagy épp elkerülni.

Végsebessége 179 kilométer/óra tehát ha lendületbe jön, akkor nincs gond az autópályázással sem, ahol a már kis méretnek számító 15 colos acélfelniken feszülő abroncsok is bizonyítják, hogy malomkerék nélkül is van kellemes rugózás, és megfelelő irányíthatóság is. Az autó egy pillanatig sem tűnt bizonytalannak, ilyen az, ha harmonikus egy konstrukció, nem túl nehéz a karosszéria, és józan, modern elvek mentén történik a fejlesztés.

Vannak jobb vezethetőségű kategóriatársak, egy Ford Fiesta, Toyota Yaris garantáltan élesebben fordul, de az összképet tekintve nem kell panaszkodnia a Fabiának, az ütközéstől-ütközésig 2,7-et forduló kormánnyal könnyed az irányítás, a sebességváltó is kellően pontos, és vajpuhán jár. Ez lehetett a cél, szinte minden kezelőszerv alig ad némi ellenállást, legyen könnyű a városi araszolás, nem kell férfiasan súlyos váltási érzet, inkább maradjon minden észrevétlen.

A fordulókör átmérője 10,7 méter, jól manőverezhető városban a Fabia, a tolatást egész jó körkörös kilátás és tolatóradar segíti, ezen a Go szinten kameraképet viszont nem kapunk. Ilyenkor, lámpáktól indulva hallható a motor jellegzetes orgánuma, de a vibráció nem vészes, a kormányon, váltón szinte észrevehetetlen.

Országúton, vidéken van igazán elemében a Skoda Fabia Go. Ilyenkor tényleg kifejezetten csendes, a 90-100 km/órás tempó pedig a legoptimálisabb, ilyenkor 3000-et fordul a motor, a remek úttartást kihasználva pedig könnyedén kímélhejtük a motort, a 185/65 R15-ös gumikkal sem kell óriásit fékezni egy-egy átlagos kanyar bevételéhez.

Fékek terén is a hagyományos értékek jellemzik a típust, elöl tárcsafékek, hátul dobfékek lassítanak. A fékhatáson ezzel a rendszerrel is tökéletesen megfelelő a mindennapokra, de 38 ezer forint felárért tárcsák is rendelhetők hátra.

Bár puritán modellről van szó, azért a fontos biztonsági extrák helyet kaptak, a biztonságos haladást ráfutásra figyelmeztetés és automatikus vészfékezés funkció, sávtartó, koccanásgátló, vészhívás funkció, fáradtságérzékelő, hegymenet-asszisztens segíti.