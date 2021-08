A negyedik generációs Fabia akkorát nőtt, hogy van olyan paramétere, amivel már az első Octavia-t is lekőrözi. Kipróbáltuk

Röviden – Škoda Fabia 2021 Mi ez? A Škoda 1999-ben, 22 évvel ezelőtt indította útjára a Fabiát, ma pedig már a kisautó negyedik generációjánál tartunk, ezt próbáltuk ki Gdansk környékén. Mit tud? Kicsi, csinos, tágas és a márkától megszokott apró ötletekből is jutott bele rengeteg. Mibe kerül? Hazai ára egyelőre nem ismert. Kinek jó? Akiknek megfelel egy kintről kis méretű, okos, tágas belterű, praktikus autó, azok boldogak lehetnek vele.

Ha jó messzire visszatekintünk az időben, akkor azt látjuk, hogy a Škoda még 1987-ben, a Favorittal kezdte megalapozni a márka újkori sikereit, amit 1994-ben a Felicia, majd 1999-ben az első Fabia követett. Utóbbiból 22 év alatt három generáció is elkészült, voltak modellfrissítések és ennyi idő alatt 4,5 millió darab Fabiát adtak el világszerte. Hogy továbbra is megmaradjon ez a lendület, idén befutott a negyedik generáció is a cseh kisautóból, amit rendesen átdolgoztak, kívül-belül egyaránt sokkal izgalmasabb, és nagyobb is lett az új Fabia, mint eddig bármikor volt.

Nagyot nőtt a tengelytáv is, már nagyobb, mint az első Octavia-é volt

Külső Új platformra, a VW konszern MQB-A0-s padlólemezére épül a legújabb Fabia, ami külső méreteiben érezhetően nagyobb lett, mint elődje volt. 4408 milliméteres hosszával 111 mm-rel nőtt hosszabbra, aminek nagy része a tengelytávban is érezhető, ami 2564 mm lett, 94 mm-rel nagyobb, mint az előző generációban volt. A jobb légellenállás miatt 8 mm-rel alacsonyabb a kasztni, 1459 mm. Szélessége 1780 mm – itt 48 millimétert kapott pluszba -, és 50 literrel gyarapodott a csomagtartó is, ami így már 380 literes, tömve mindenféle praktikus izével. Változott az autó megjelenése is, sokkal komolyabb hangulatú a kasztni, férfias hűtőmaszkot, látványos motorháztető-domborítást és éles vonalakkal megrajzolt fényszórót kapott az orra, oldalról az első kerék mögötti fektetett Y-ról némi dizájneri segítséggel megtudtuk, hogy a cseh zászlót szimbolizálja, de ennél sokkal látványosabb az autó övvonalán végigfutó vasalt él. Hátul szintén a cseh kristályra emlékeztető, LED-es lámpatesttel végződik az autó. A látványos dizájn mellett a Fabia légellenállása is jobb lett, a korábbi 0,32-ről 0,28-ra csökkent a közegellenállási együtthatója, ami ebben a kategóriában egész jónak számít. Ezt olyan trükkökkel érték el, mint a kerekeknél kialakított légfüggöny, a műanyag betétekkel kiegészített felnik, az autó aljának burkolata, vagy a hűtőmaszk alján lévő zárható lamellák, amelyek csak akkor vannak nyitva, ha szükség van az intenzívebb hűtésre, és ennek köszönhetően állítólag akár 2 dl-t is le lehet faragni a fogyasztásból.

Belső Belsejét szokás szerint teletömték praktikus, és általában fillérekből megvalósítható apró finomságokkal, így a megszokott parkolójegytartó fülön kívül kívül tolltartó, a belső visszapillantóba épített USB C csatlakozó – ha valaki fedélzeti kamerát tapasztana a szélvédőre és utálja a mindenfelé tekergő kábelkígyót – vagy éppen a kiszedhető és így könnyen takarítható pohártartóbetét. De vannak USB töltőpontok, egyszerűbb telefontartó zseb a hátsó utasoknak, illetve az első ülés fejtámlájának rúdjaira pattintható telefontartó állvány is elérhető. Emellett a vezetőoldali ajtóból esernyőt lehet kihúzni, és a hátsó utasok komfortját saját légbeömlő javítja. A bútorozásához használt anyagok nagy része olcsónak látszó, kemény műanyag, ami mégsem tűnik igénytelennek, hála annak, hogy ahol lehetett, vékony textilbevonattal takarták be a plasztikot, ahol nem, ott pedig a felület érdekes textúrájával érték el, hogy ne szúrjon szemet az olcsóság. A kerek szellőzőnyílások nagyon klasszra sikerültek, jó fogású az ajtónyitó kilincs is, de az ajtóbehúzó kapaszkodó csak a szemnek kellemes, megfogva idétlenül vékony, és sajnos a több darabból álló műanyag illesztései sem sikerültek hibátlanra, kifejezetten rossz fogásúak. Kár érte, mert ez az a része az autónak, amit minden alkalommal megérintenek az első ülésekben ülők. Ülései kellően hosszú ülőlapúak, az oldaltartásuk is jó, és kisautóhoz képest minden sorában komfortosan lehet utazni, elegendő a lábtér is, és 190 centivel a sor sem szűkül kellemetlenre, még a hatalmas üvegtető ellenére is elég fejtér marad. Extrákból is nagy a választék, kormányfűtés, szélvédőfűtés, állítható színű hangulatvilágítás ugyanúgy elérhető a Fabiához, mint 10,25 colos digitális műszerfal. A legtöbb praktikus varázslat a 380 literes csomagtartóba került, aminek felfedezésével egész hosszú ideig el lehet bíbelődni. Van benne ezerféle csomagrögzítő megoldás a ponyvától kezdve a hálón át a padlóra tapasztható, tépőzáras aljú műanyag korlátokig minden, a kalaptartó aljába rejthető el az üvegtető árnyékolója, és a mélyből a lökhárítót védő takarólemezt is elő lehet varázsolni, ha valami ronda, karcolós dolgot kell beimádkozni a csomagtartóba, vagy ha csak lábat lóbálva ücsörögne valaki az autó hátuljában. Aki elég mélyre ás hátul, az a legalul elszállásolt szükségpótkerékig is eljuthat. Ha nem is minden, de a csomagtartó jó pár trükkje itt is megtekinthető:

Technika Motorterében csak benzines motorok lehetnek, sem dízel, sem hibrid hajtáslánc nem szerepel a katalógusban. A dízel kikukázása érthető, a hibridek mellőzését pedig az állítólag hamarosan érkező, teljesen elektromos kisautó magyarázza meg. Egyliteres, háromhengeres benzinmotorból kétféle teljesítményű szívó 65, illetve 80 lóerős, és szintén kétféle teljesítményű turbófeltöltős változat kerülhet a Fabiába, amelyek 95 és 110 lóerősek. A csúcsváltozatot a 150 lóerős, a kínálat egyetlen négyhengeres motorja jelenti, ami 1,5 literes. A 65, 80, 95 lóerős változatokhoz ötfokozatú kézi váltó jár, a 110 lóerős változat hatfokozatú kézivel és hétfokozatú dupla kuplungos DSG-vel is elérhető, míg a csúcsváltozat alapból a hétfokozatú DSG-vel érkezik. Opcióként kérhető az autó 15 mm-rel leültetett sportfutóművel, illetve ugyanennyivel megemelt, kifejezetten rossz utakra szánt futóművel is, illetve a széria 40 literes üzemanyagtank helyett 50 literes is rendelhető.

Vezetés A 110 lóerős, kézi váltós változattal tettünk egy 60 kilométer körüli próbakört, amelyben városi szakasztól az autópályáig minden előfordult. Az új Fabiát vezetni könnyed, stresszmentes élmény, a kellően hosszú ülőlapos ülésekben kényelmes vezetni, az elegánsra rajzolt kormány pedig jó fogású, amin a gombok is csinosak. Ugyan régi VW-es hagyomány, de itt mégis furcsa, hogy a tempomat gombjai nem a kormányon, hanem a kormány mögötti apró pálcikán találhatók. A 110 lóerős motor a hatfokozatú kézi váltóval harmonikusan dolgozik, de ha életszerű tempóban szeretne valaki közlekedni, akkor a váltási ajánlatokat nyugodtan ignorálja. A számítógép elképesztően alacsony fordulatszámnál már kapcsoltatná a következő fokozatot, pedig a dinamikus haladáshoz érdemes ennél sokkal jobban pörgetni az amúgy csendesen dolgozó háromhengeres motort. Választható ugyan többféle vezetési mód is a fedélzeti rendszer menüjéből, de a sportos állás itt csak a gázreakciót veszi érzékenyebbre, más varázslat, futómű-keményedés, vagy kormányrásegítés-változás nincs. Futóműve a 17 colos kerék ellenére sem kényelmetlen, de mégis a feszesebb stílusúak közé tartozik, kanyarban is stabilan tartja a korábbinál könnyebb, merevebb kasztnit. Menet közben a navigáció ugyan hajszállal, de lemarad az aktuális pozíciótól, viszont a műszerfalra is kirakható térkép sokat segít a kinézett út követésében. A fedélzeti rendszere viszont logikus, könnyen kezelhető és számtalan beállítási lehetőséget rejt magában.