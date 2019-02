Korábban RS Škodák kiváltsága volt ez a fényezés, de 140 970 forintért a versenykék metálszín ahhoz a Fabiához is rendelhető, amelynek harmadik generációjából egyáltalán nem is készült RS, sem TDI, sem benzines turbóval és kompresszorral. A Fabia rendelhető fehér, ezüst vagy fekete tetőszínnel is, a sima metálfényezéshez képest további felár nélkül, de kötelező Colour-csomaggal 77 470 forintért.

Mekkora szerencse, hogy leparkolt mellé egy ráncfelvarrás előtti Fabia! 2018. nyarán volt a modellfrissítés, más többek között a lökhárító, a lámpa, a hűtőmaszk

Alapáron acélkerekek járnak 185/60 R15-ös gumikkal, a Vigo alufelnik a 215/45 R16-os kerekek sokat dobnak az autón, több pénzért fehérre vagy feketére fújva is. Ezekkel az extrákkal a Fabia a mi szemünknek kellemes, jó arányokkal megáldott, egészen szemrevaló kiskocsi. Kocsimosáskor értékeltük az igen precíz gyártástechnológiát igénylő íveket a karosszérián, a sárvédőkön és az ajtókon lévő élek szépen találkoznak.