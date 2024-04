Ugyan érezni a BYD Dolphinon a Wolfgang Egger vezette design csapat munkáját, ránézésre mégis van benne valami idegen íz. Lehet, hogy az óceános tematikára felfűzött – a márka modelljei között több vízi, vagy vízközeli életmódot folytató állat is szerepel, a sirálytól a fókán át a delfinig – tényleg kissé delfinszerű bárgyú tekintet teszi, de valahogy nem harmonikus az autó. Különösebb baja persze nincs, de valahogy nem áll össze koherens egésszé a látvány, pedig határozottan jó választás a kéttónusú, az óceánra is utaló kék szín, amiből ráadásul a felnik küllőire is jutott.

Egyedi a nappali menetfény hosszú hurkája, érdekes a hűtőmaszk és a C-oszlop csíkos mintája, és nekem bejött a szürke motorháztető is, az oldal préselt törései és a matt ezüst betétek az ajtók alján. Ráadásul a kilincset is meg tudták úgy csinálni, hogy a jó légellenállás miatt ugyan belelapul a lemez síkjába, de mégsem kell feleslegesen bonyolult mozdulatokkal nyitni az ajtót. Lehet ezt így is.

Pár szót érdemel a hátsó lámpatest is, amiben rafinált LED-csíkok kacskaringóznak az autó két sarka között, és itt magyarázatot kapunk a BYD rövidítésre is, amit a pletykák szerint nem a kezdetekkor, hanem csak később találtak ki – valószínűleg egy ravasz marketinges – hogy értelmet adjanak a betűszónak. Az autó fenekén ez áll: Build Your Dreams. Jól hangzik igaz?

A Dolphin a BYD jelenleg Magyarországon megvásárolható kínálatának legkisebb tagja, bár ez nem jelenti azt, hogy kisautó lenne. A karosszéria 4290 milliméter hosszú – ez valamivel több, mint a jelenleg futó VW Golf 4282 mm-es hossza – szélessége tükrök nélkül 1770 mm, tükrökkel 2012 mm, magassága 1570 mm, tengelytávja pedig 2700 mm. Szóval elég messze van az aprótól.

Kovács Miklós kollégám olyan csinos keretest szerkesztett a BYD-ról, amikor még tavaly ősszel először kerültünk az autóik közelébe, hogy muszáj ide tennem nekem is: