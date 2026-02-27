Az Egyesült Államokban már tíz nagyvárosban – többek között San Franciscóban, Miamiban, Austinban, Atlantában és Los Angelesben – működik, hamarosan pedig még tovább terjeszkedik a Google robottaxi-szolgáltatása, a Waymo.

Bár a Waymo járgányai valóban okosak, sofőr nélkül hozzák-viszik az utasokat, azért számos gond van velük: néha maguktól bolondulnak meg, okoznak dugót, állnak meg síneken, máskor műszaki probléma (áramszünet) vagy emberi „tréfa” miatt van velük baj.

Az elmúlt időszakban egy igazán banális problémára is fény derült: a felhasználói hiba, mondjuk ki, hanyagság, valamint az ezt megoldani hivatott funkció – automatikus, motoros ajtócsukás – hiánya miatt is sokat álldogálnak az önvezető taxik, ami egyenesen új pénzkereseti lehetőséget teremtett.

Mivel nyitott ajtó esetén a Waymo járművei nem mozdulnak, nem indulhatnak tovább, a cég több városban is fizet azoknak, akik a figyelmetlen utasok miatt „megbénult” autóikon segítenek az ajtók becsukásával.

Erre a feladatra általában az amúgy is az utakat rovó (étel)futárokat kérik fel, akik jártukban-keltükben, a rendelések teljesítése közben az álló Waymóknál egy perc alatt kezelik a problémát. Nem is rossz mellékes: egy atlantai futár a közösségi médiába mutatta meg, hogy előre 6,25 utólag, a feladat teljesítését követően további 5, összesen 11,25 dollárt (3600 Ft) utaltak neki, míg Los Angelesben egyenesen 24 dollár (7700 Ft) az ajtócsukogatás tarifája az egyik szolgáltatásközvetítő appon.

Bár az lenne az ideális, ha a távozó utasok mindig becsuknák az ajtókat, a Waymónak még így is megéri, hiszen a mozdulni nem hajlandó autók – megbízásos vagy hatósági – elszállítási költsége jóval magasabb, mint az alkalmi ajtócsukók díja.