Korábban többször is kínos közlekedési helyzetbe került az amerikai bemutatkozása után az immáron európai babérokra is törő, a Google anyacége, az Alphabet alá tartozó Waymo robottaxi-szolgáltató flottája, ám ezúttal kivételesen egy szándékos akció áldozatául esett a vállalat.

A 23 éves, önmagát tech-mókamesterként aposztrofáló Riley Walz a nyár elején döntött úgy, hogy saját maga jár utána annak, mennyire bírják az iramot a Waymo önvezető autói. A kísérlet eredményéről csak hónapokkal később, az október 13-án közzétett X-posztjaiban számolt be, amiből kiderült, hogy összesen 50 Waymo-kocsit rendelt San Francisco leghosszabb zsákutcájába.

The plan? At dusk, 50 people went to San Francisco's longest dead-end street and all ordered a Waymo at the same time.



The world's first: WAYMO DDOS pic.twitter.com/DEDH0tdMKP — Riley Walz (@rtwlz) October 12, 2025

Walz elmondása szerint a júliusi kísérlete megfelelt egy túlterheléses (DDoS) támadásnak, azzal a különbséggel, hogy ez a való világban történt meg. „Valójában nem is szálltunk be az autókba, majd tíz perccel később el is mentek. 5 dollárt számoltak fel azért, mert nem jelentük meg. Végül két háztömbnyi körzetben másnap reggelig letiltották az autókat” – idézte a 23 éves férfi szavait a Road & Track.

Feltételezése szerint az általa előidézett káosz nem sokban különbözött attól a helyzettől, amikor véget ér egy nagyobb koncert, és hirtelen nagyobb számban adnak le megrendelést. A Waymo szóvivője a portálnak elismerte, hogy a szolgáltatást úgy tervezték, hogy automatikusan érzékelje és az adott területen korlátozza az autófelvételek és -leadások számát, így sikerült megakadályozni, hogy még nagyobb dugó alakuljon ki. A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ettől függetlenül fontosak számukra a tömegrendezvények és a tömeges megrendelések is.

„A Waymo heti szinten több százezer teljesen autonóm utazást bonyolít le, és a több mint 2000 autóval ez a szám folyamatosan növekszik” – tette hozzá. „Folyamatosan finomítjuk a rendszerünket, hogy kelzeni tudjuk az autók elosztását, biztosítva annak egyensúlyát.”

Walzot is megkeresték, aki elmondta, hogy a tettestársaival azért tette próbára a Waymo rendszerét, mert számukra szórakoztató volt ennyi autót látni egy helyen. A Road & Track cikke megjegyezte, hogy a fiatal férfi már a korábbi akcióval is előszeretettel egyensúlyozott a jogszerűség határán. „Óvatosak voltunk azt illetően, hogy hol csináljuk meg ezt, és ne zavarjuk meg vele az embereket” – mondta az akciójáról.

Tegyük hozzá, hiába üzemelnek már huzamosabb ideje, a Waymo autói a mai napig okoznak fejtörést, például az olyan szituációkban, amikben szabálytalanságot követnek, az intézkedő rendőrnek pedig nincs kit megbüntetnie: