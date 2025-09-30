A kaliforniai (Egyesült Államok) San Bruno rendőrei ittasan vagy egyéb tudatmódosítók hatása alatt álló gépjárművezetőkre vadásztak múlt pénteken, amikor egy szabálytalankodó autó megállítása után abszurd helyzet állt elő.

A San Francisco agglomerációjához tartozó város egyenruhásai egy, a Caltrain vasútállomásnál szabálytalanul U kanyart végrehajtó fehér Jaguar I-Pace-re lettek figyelmesek, melynek nyomába is eredtek, félreállították.

Itt kezdődtek a gondok, ugyanis a Jaguar vezetői ülése üres volt, és nem, nem a sofőr vált köddé – eleve nem is volt. A szabálytalankodó autó a Waymo robottaxi-szolgáltató flottájába tartozott – Kaliforniában jó ideje több helyen is működnek az ilyen cégek –, az önjáró modellben értelemszerűen nem volt vezető.

Konkrét, létező sofőr híján ugyanakkor bírságot sem tudtak kiszabni – „Nincs sofőr, nincs felelős, nincs ötletünk. A bírságtömbünkben nincs rubrika robotokra” – írta a rendőrkapitányság a közösségi médiában.

A San Brunó-i rendőrök annyit tehettek, hogy a Waymo felé jelezték a szabálytalan manővert, a cég pedig jó esetben „kiprogramozza” ezt a lehetőséget a robottaxijaiból.

A Waymóra nem szabtak ki, egyelőre nem is szabhatnak ki büntetést, pedig a San Francisco Chronicle napilap számításai szerint a cég önvezető autói a működésük óta csak a nagyvárosban 65 000 dollárnak (21,6 millió Ft) megfelelő bírságot szedtek össze – emberi sofőröknek ennyiről osztottak volna ki csekkeket.

A probléma egyértelműen létezik, így a jogalkotók is kénytelenek voltak reagálni: 2026 júniusától Kaliforniában már a vezető nélküli, autonóm járműveket is bírságolhatják majd a hatóságok, a „csekk” az üzembentartóhoz érkezhet majd.