Az Egyesült Államokban lépésről lépésre, de már zajlik az önvezető taxik terjedése. A hangzatos terveket lobogtató Tesla mellett a surranópályán magabiztosan terjeszkedik a Waymo.

Valódi, működő szolgáltatást nyújt sofőr nélküli taxikkal, a modell pedig működőképes.

Kalifornián és Arizonán kívül több más városban is terjeszkedtek. Az Uberrel kötött új partnerségnek köszönhetően már Atlantában is lehet Waymót fogni, de mivel az Uber alkalmazáson keresztül kell ezt megtenni, nem lehet közvetlenül egyet rendelni.

Egyre több városban elérhető

Ez ahhoz vezetett, hogy sok atlantai, akik kétségbeesetten szeretnék kipróbálni a robotaxit, egyszerűen lemondják az összes emberi sofőrrel történő fuvart, amíg nem kapnak egy Waymót – számol be a Business Insider.

Bár a kuncsaftok jelezhetik az Ubernek, hogy Waymót preferálnak, ez nem garantálja, hogy ténylegesen azt is kapnak. Ezzel a lehetőséggel is sok lemondott fuvarba kerülhet, mire sikerül egyet kifogni, de az utasok nem adják fel.

Amikor a Business Insider egy atlantai lakossal beszélt, ő azt mondta, hogy átlagosan húsz, ember által vezetett fuvart kell lemondania, mielőtt egy Waymót kapna. Szerinte azonban ez is a móka része: „Az, hogy ennyire nehéz szerezni egyet, játékká változtatta az egészet.”

Van, aki gyalogol is érte

Nem ő az egyetlen atlantai lakos, aki azt mondta a Business Insidernek, hogy mindent megtesz egy Waymóért. Andrew Nerney is többször utazott Waymóval, és annyira elkötelezett, hogy bevállal egy Amerikában nagyon szokatlan tevékenységet – gyalogosan közlekedik.

Ez azért van, mert technikailag a Waymo által lefedett zónán kívül él, így miután lemondta az összes emberi sofőrt, hogy robotaxit kapjon, még két háztömböt kell gyalogolnia, hogy felvegyék.

Az Uber egyik szóvivője azt nyilatkozta a Business Insidernek, hogy a Waymónak jelenleg „több tucat járműve” van Atlanta környékén, de ez a szám „több százra fog nőni a következő néhány évben”.

Ez elméletileg megkönnyítené a lakosok számára, hogy robotaxit kapjanak, de ez még mindig csekély szám egy olyan városban, amelynek mintegy 500 000 lakosa van, és a vonzáskörzetének lakossága meghaladja a 6 milliót. A trend azonban érdekes, ez már nem egy kísérleti megoldás, hanem egy bárki által igénybe vehető opció.

Igaz problémák azért akadnak, de a hús-vér sofőrök is hibáznak: