A brit kormány arra készül, hogy 2026-tól engedélyezze az önvezető járművek kereskedelmi jellegű, közúti tesztüzemét, és a Waymo máris megerősítette, hogy korábbi terveivel összhangban élni fog a lehetőséggel, és áthozza Európába az Egyesült Államokban már sikeresen működő szolgáltatásait.

6 fotó

Az Alphabet (Google) alá tartozó Waymo először Japánban indította el tesztüzemét, ott azonban még nincs szó a korlátozások nélküli szolgáltatás bevezetéséről.

Ahogy az USA-ban és Japánban, Nagy-Britanniában is egy működő fuvarszolgáltatóval összefogva készül beindítani a szolgáltatást, azonban hosszú távon szeretné önállóan, másoktól függetlenül biztosítani azt.

A Waymo első körben biztonsági sofőrökkel engedi útjára a járműveit London egy erre a projektre kijelölt, mintegy 260 négyzetkilométeres (16 x 16 km, ha szabályos négyzet volna) területén.

A Waymo jelenleg az USA öt városában mintegy 1500 autót üzemeltet, amelyek hetente összesen több mint 250 ezer fizető utast szolgálnak ki.

Alább videón tekintheted meg, milyen az utazás egy Waymo taxiban:

a videó a hirdetés után indul

A közelmúltban több fuvarszolgáltató társaság is bejelentette, hogy hasonló fejlesztésre készül Európában. A Lyft a gyakran csak „kínai Google”-ként emlegetett Baiduval, míg az Uber a Wayve Technologies brit AI start-up vállalkozással és a kínai Momentával készül elindítani robottaxi szolgáltatását – ezek elvileg szintén valamikor 2026-ban valósulnak meg.