Amikor a Time magazin 2000-ben először adta ki a Legjobb innovációk listáját, azon 35 tétel szerepelt – olyan újdonságok, mint a digitális fényképezőgép vagy az első térhatású ultrahang.

Ma már képtelenség volna 35 innovációra szűkíteni az előző év fejlesztéseit, ezért a lista jelenleg 300 bejegyzésnél tart – ki tudja, pár éven belül talán elérjük a Top 500-at is.

De most koncentráljunk a jelenre. A lista az élelmiszeripartól kezdve a fenntarthatóságon át az oktatásig, a szépségipartól a közösségi hatással bíró termékeken át a robotikáig szinte minden területet lefed.

Harminchat kategóriában sorolják a legfontosabb fejlesztéseket, és van egy harminchetek csoport, amelybe az ígéretes, figyelemre méltó kezdeményezések kerültek.

Érdekes módon az autóipar nem kapott önálló kategóriát: a legtöbb autós vonatkozású fejlesztés ugyan a közlekedés címszó alá esett, de akadnak releváns bejegyzések az utazás és a kísérleti technológiák könyvtárban is. A nyerteseket az alábbi galéria tartalmazza:

TIME legfontosabb autóipari innovációk 2025