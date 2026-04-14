Összesen 54 útszakaszon változtatott a Magyar Közút Zrt. (MK) az addig érvényes sebességkorlátozásokon 2025-ben, majd új közlekedési táblákat helyezett ki.

Többségében csökkentették a korábban megengedett maximális haladási tempót az érintett útszakaszokon, ahol a rutinból autózás helyett figyelni és a korábbiakhoz képest lassulni kell. Néhány útszakaszon viszont gyorsabban lehet majd haladni a járművekkel, mint addig.

Kikértük a mintegy 30 ezer kilométernyi közutat kezelő MK-tól a teljes listát.

Miért változtatják meg egyes utakon egyik napról a másikra, hogy mennyivel lehet ott autózni?

Nincsenek kőbe vésve a sebességhatárok az útjainkon, könnyen lehet, hogy ahol évek óta 90-nel vagy 50-nel autózunk, motorozunk és haladnak a buszok, kamionok, ott a jövő héttől már szabálytalan így haladni. Senki ne vezessen megszokásból, ugyanis a közlekedési törvény szerint több hatóságnak is feladata mások mellett a sebességhatárok állandó kontrollja is: ha szükséges, csökkentik, avagy megemelik.

Előírás szerint ötévenként minden autópálya és főút sorra kerül, de a kötelező felülvizsgálatok mellett a Magyar Közút, a Budapest Közút Zrt. (BK), az önkormányzatok, vagy éppen a rendőrség is bármikor változtathat az utak sebességhatárain.

Különféle okok állhatnak a módosítások mögött:

  • forgalmi adatok (például egy addig gyér forgalmú útszakasz mellé hipermarket épül, aminek következtében sokszorosára emelkedik ott a járműforgalom)
  • balesetszám (településeken belül és kívül egyaránt előfordulhat, hogy sebességhatár-csökkentéshez nyúlnak a hatóságok olyan helyeken, ahol sok a baleset)
  • útminőség (évek óta egyre gyakoribb példa, hogy kátyúsodás után nem felújítás következik, hanem leszedik az addigi 90-es, 80-as stb. táblákat, és 70-eseket, 60-asakat raknak ki helyettük,
  • mindezek mellett egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján is módosíthatnak az útkezelők vagy önkormányzatok a sebességkorlátozó táblákon.

A hazai szervezetek közül messze az MK nézi át a legtöbb utat, ezért a Vezess az ország autóútjait, fő-, és mellékútjait ellenőrző szervezettől közli az összes, 2025-ben megváltoztatott sebességhatár pontos helyét.

Ahol megemelték az autózás maximális sebességét

A forgalomba helyezett személyautók egyre erősebbek és gyorsabbak (valamint javulnak az aktív és passzív biztonsági rendszereik), a Magyar Közút adatai szerint minimális mértékben követi ezt a trendet az infrastruktúra.

A rendőrség által hosszú évek óta hangoztatott tény, hogy minél magasabb sebességgel ütközik egy-egy jármű, annál nagyobb a benne utazók – és az elgázolt gyalogosok, kerékpárosok stb. – sérülésveszélye, mégis pár helyen sebességhatár-növelésre is látott lehetőséget az útkezelő.
Igaz, csak négy útszakaszon az egész országban:

  • Csongrád-Csanád, 47-es főút, 205-2015-ös kilométerszelvény (ksz.), 90 km/óráról 100 km/órára emelkedett, a hivatalos indok szerint “emelt sebességű útszakasz felülvizsgálatát követő szakasz kiterjesztés miatt”
  • Csongrád-Csanádban a 472-es főúton a 201-203 ksz-nél, ugyanúgy 90-ről 100-ra, ugyanaz az indok
  • Hajdú-Bihar vármegyében a 42-es főúton a 30-35-ös ksz-nél is változott, 60 km/óráról 90 km/órára emelték, oka: “megszűnt a korábbi útállapot miatti korlátozás”
  • Vas, M80, 186-187-es ksz., ahol a korábbi 60 km/órás táblákat 110-esekre cserélték, mert megszűnt a korábbi végcsomópont az autóút ausztriai folytatása miatt.

Olyan ok miatt csökkentik a sebességhatárt a legtöbbször, ami miatt elvileg nem lenne szabad

Minden autós látott már az út szélén araszolgató narancssárga kisbuszt, sokszor villogó lámpával a tetején. Ilyenkor gyakran az útburkolat minőségét (például a biztonságát) figyelik a Magyar Közút munkatársai a szinte lépésben haladó jármű utasteréből.

Sajnos a leggyakrabban közlekedésbiztonsági ok miatt csökkentik a sebességhatárt egy-egy útszakaszon, egészen konkrétan azért, mert annyira leromlott az állapota, annyi a kátyú, hogy veszélyes lehet a korábban engedett sebességhatárt elérve közlekedni.

Evidencia lenne az utak minden méterének biztonságossá tétele, amint az alábbi lista is bizonyítja, a múltban ez számos helyen nem történt meg, ezért nyúl az MK kényszerből a sebességcsökkentés eszközéhez.

Vármegyékre bontva közöljük a változásokat, a második hasábban az út száma, majd a kilométerszelvények számai következnek, aztán a két sebességhatár: mennyire csökkent, és mennyiről. Végül a hivatalos indoklás.

Bács-Kiskun 51 sz. főút  160+564-162-670  40 50 lakott területi szakasz  Ideiglenes sebességkorlátozás, anyagszállítási útvonal a Mohácsi-híd építéséhez, a híd elkészüléséig fog tartani
Bács-Kiskun 53 sz. főút  38+1013-39+090 60 90   Új körforgalom, kerékpáros átvezetés miatt
Bács-Kiskun 53 sz. főút  42+953-42+1103  70 90   Új körforgalom miatt
Bács-Kiskun 451 sz. főút  13+500-15+122  70 90   Ideiglenes sebességkorlátozás burkolatállapot miatt, burkolatfelújításig fog tartani
Bács-Kiskun 451 sz. főút  15+927-17+140  70 90    Ideiglenes sebességkorlátozás burkolatállapot miatt, burkolatfelújításig fog tartani
Békés 47 sz. főút 76+830-78+900  70 90    útállapot miatt.
Békés 47 sz. főút 98+590-98+865  70 90    útállapot miatt.
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. sz. főút  168+210-168+405 70 90   környéken megjelenő gyalogosforgalom
Borsod-Abaúj-Zemplén 26. sz.főút  28+670-28+870 50 70   a lakott terület tábla áthelyezése miatt (Vadna)
Borsod-Abaúj-Zemplén 25. sz. főút 74+090-75+230 60 90   halálos balesetet követő rendkívüli forgalmi rend vizsgálat eredményeként
Csongrád-Csanád 5. sz. főút  184+680-185+065 50 90/60   határátkelőhelyi környezet miatt
Csongrád-Csanád 45. sz. főút  38+783-38+963  70 90   burkolatállapot miatt.
Csongrád-Csanád 47. sz. főút  199+785-200+045 60 90   pályaelhagyásos balesetek miatt. 
Csongrád-Csanád 55. sz. főút  26+640-26+775 70 90   szociális intézmény és buszmegállópár védelme miatt.
Csongrád-Csanád 451. sz. főút  35+775-37+325 60 90   burkolatállapot miatt.
Fejér 8. sz. főút  18+965 – 18+755  90 110    A töltéssüllyedések és híd háttöltés süllyedés miatt, az 110 km/h emelt sebességű útszakaszon (Csór elkerülő).
Fejér 81. sz. főút  13+000 – 14+065  60 90   Burkolathibák, útpálya egyenetlenségek miatt. (Magyaralmás térsége)
Fejér 81. sz. főút  7+720 – 8+180  60 90   új lakott területen kívüli gyalogos-átkelőhely és kerékpárút átvezetés, középszigettel védett,  jelzőlámpás szabályozás megvalósulása miatt, építési engedély szerint.
Hajdú-Bihar 42. sz. főút   7+434 – 11+910  60 90    útállapot burkolat hiba miatt
Hajdú-Bihar 42. sz. főút 14+385 – 22+770 60 90    útállapot burkolathiba miatt, jelenleg is fenntartva.

 

Mennyi kilométernyi állami és helyi út van az országban? Mennyi főút és nemzetközi út?

Az ország útjait első lépésben két nagyobb csoportra oszthatjuk: magán- és közutakra. Utóbbiak szintén két részre oszlanak, egyrészt az állami tulajdonú, ún. országos közutakra, valamint önkormányzati tulajdonú helyi közutakra.

Az országos közutak hossza jelenleg bő 32 ezer kilométer, a helyi közutak hossza ennél sokkal több, összesen több mint 178 ezer kilométer. Megfordul a kocka, ha azt nézzük, hol mekkora a forgalom, ugyanis a jóval kisebb országos közút-hálózaton mozog a gépjárművek 75 százaléka.

A 32 ezer kilométerből 9000 a főhálózat, ennek bő negyede a szaknyelvben E-útnak nevezett nemzetközi út. Nem csak városokon kívül futnak az országos közutak, 27 százalékuk kisebb-nagyobb településeken halad át.

Hajdú-Bihar 33. sz. főút  95+363 -95+763  60 90    Látóképi Horgásztó csatlakozása környezetében.
Jász-Nagykun-Szolnok 4. sz. főút  168+005 – 171+605  70 90   leromlott burkolatállapot.
Jász-Nagykun-Szolnok 44. sz. főút  48+960 – 49+500  60 90   megnövekedett forgalom a 44-442. sz. főutak csomópontjához közeli önkormányzati utakról.
Jász-Nagykun-Szolnok 442. sz. főút  7+351 – 7+656  60 90   balesetveszélyes padka- és burkolathibák.
Komárom-Esztergom 1 sz. főút 41+015-41+252  70 90   Csomópont előtti (8113) korlátozás.Lakossági kérésre.
Komárom-Esztergom 1 sz. főút 67+625 – 67+949  70 90   Rendőrség kérésére a korábbi korlátozás kiterjesztése.
Komárom-Esztergom 10 sz. főút 46+733-46+893  70 90   Csomópont előtti (117) korlátozás módosítása a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként.
Komárom-Esztergom 13 sz. főút  1+259 – 1+388 bal 50 90   Körforgalom előtti korlátozás.Forgalmi rend felülvizsgálat eredményeképp.
Komárom-Esztergom 103 sz. főút 37+270-37+311  60 90    Rendőrség kérésére a 117 csomópontjában.
Komárom-Esztergom 117 sz. főút 14+990 – 15+160 70 90   Csomópont előtti (10) korlátozás módosítása a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként.
Komárom-Esztergom 117 sz. főút 2+190 – 2+480 70 90   Csomópont előtti (11126) korlátozás a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként. Lakossági és rendőrségi kérésre
Nógrád 22 sz. főút  37+040-37+760  60 90 nedves burkolat esetén 2025. az esőzés miatt csúszóssá váló útszakasz miatt került bevezetésre. 
Nógrád 2 sz. főút 60+330-67+255 60/40/30 90/50   2025.burkolatállapot miatt került bevezetésre a korlátozás.
Pest 1. sz. főút 16+620 – 16+977 60 90   M1 felújítás miatti forgalom átrendeződés
Pest 10 sz. főút  Pilisvörösvár 70 90   Rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálat alapján több szakaszon
Pest 12 sz. főút  23+050 -23 +300 60 90   egységes sebességszabályozás érdekében
Pest 31 sz. főút  49+835 – 50+190 70 90   A lakott területen kívüli autóbusz-megállóhely miatt került kihelyezésre gyalogosok veszélyt jelző táblával együtt
Pest 4 sz. főút  43+320 43+475 60 90   Monorierdőn található útcsatlakozások miatt a korábbi korlátozás kiterjesztése 
Pest 405 sz. főút  16+875 – 17+654 70 90   Önkormányzati kérésre útcsatlakozások miatt
Pest 441 sz. főút  18+918 – 19 +155 70 90   elválasztó sziget miatt
Pest 510 sz. főút  23+680 – 24 +120 60 90   Önkormányzati kérés, lakott területen kívüli megállóhelyekre tekintettel
Tolna 61. sz. főút  54+380-54+730 70 90   önkormányzati kérés, külterületi buszmegálló gyalogos forgalma miatt
Tolna 65. sz. főút  20+535-21+000  70 90 nedves burkolat esetén esőben kiegészítő táblával, burkolat állapot miatt, üzemeltetési tapasztalatok alapján

 

Vas 87. sz. főút  17+491 – 17+871  60 90    Önkormányzati kérés
Veszprém 82 sz. főút  24+045-24+515 70 90   (veszélyes útkanyarolat) 
Veszprém 834 sz. főút  9+756 -10+300 60 90    (úthibák)
Veszprém 71 sz. főút 19+610-20+120 60 90   önkormányzati kérés
Veszprém 71 sz. főút 31+863-32+320 60 90   önkormányzati kérés
Zala 75-760 főutak csomópontja   70 90   csomópontban történt balesetek miattt
Zala 75 sz. főút 56+094-56+394 70 90   75-75142 j. út csp-ig épült meg a épült meg a kerékpárút, a keresztirányú mozgások miatt, balesetmegelőzés céljából

Természetesen megkérdeztük, hogy idén mely utakon várható a jelenlegi sebessséghatárok megváltoztatása, de erről nem tudtak információval szolgálni, mivel ezek “nem hosszabb távon betervezett változások, hanem tapasztalatok, balesetelemzés, forgalmi rend felülvizsgálat alapján bekövetkező módosítások”.