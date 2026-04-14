Összesen 54 útszakaszon változtatott a Magyar Közút Zrt. (MK) az addig érvényes sebességkorlátozásokon 2025-ben, majd új közlekedési táblákat helyezett ki.

Többségében csökkentették a korábban megengedett maximális haladási tempót az érintett útszakaszokon, ahol a rutinból autózás helyett figyelni és a korábbiakhoz képest lassulni kell. Néhány útszakaszon viszont gyorsabban lehet majd haladni a járművekkel, mint addig.

Kikértük a mintegy 30 ezer kilométernyi közutat kezelő MK-tól a teljes listát.

Miért változtatják meg egyes utakon egyik napról a másikra, hogy mennyivel lehet ott autózni?

Nincsenek kőbe vésve a sebességhatárok az útjainkon, könnyen lehet, hogy ahol évek óta 90-nel vagy 50-nel autózunk, motorozunk és haladnak a buszok, kamionok, ott a jövő héttől már szabálytalan így haladni. Senki ne vezessen megszokásból, ugyanis a közlekedési törvény szerint több hatóságnak is feladata mások mellett a sebességhatárok állandó kontrollja is: ha szükséges, csökkentik, avagy megemelik.

Előírás szerint ötévenként minden autópálya és főút sorra kerül, de a kötelező felülvizsgálatok mellett a Magyar Közút, a Budapest Közút Zrt. (BK), az önkormányzatok, vagy éppen a rendőrség is bármikor változtathat az utak sebességhatárain.

Különféle okok állhatnak a módosítások mögött:

forgalmi adatok (például egy addig gyér forgalmú útszakasz mellé hipermarket épül, aminek következtében sokszorosára emelkedik ott a járműforgalom)

balesetszám (településeken belül és kívül egyaránt előfordulhat, hogy sebességhatár-csökkentéshez nyúlnak a hatóságok olyan helyeken, ahol sok a baleset)

útminőség (évek óta egyre gyakoribb példa, hogy kátyúsodás után nem felújítás következik, hanem leszedik az addigi 90-es, 80-as stb. táblákat, és 70-eseket, 60-asakat raknak ki helyettük,

mindezek mellett egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján is módosíthatnak az útkezelők vagy önkormányzatok a sebességkorlátozó táblákon.

A hazai szervezetek közül messze az MK nézi át a legtöbb utat, ezért a Vezess az ország autóútjait, fő-, és mellékútjait ellenőrző szervezettől közli az összes, 2025-ben megváltoztatott sebességhatár pontos helyét.

Ahol megemelték az autózás maximális sebességét

A forgalomba helyezett személyautók egyre erősebbek és gyorsabbak (valamint javulnak az aktív és passzív biztonsági rendszereik), a Magyar Közút adatai szerint minimális mértékben követi ezt a trendet az infrastruktúra.

A rendőrség által hosszú évek óta hangoztatott tény, hogy minél magasabb sebességgel ütközik egy-egy jármű, annál nagyobb a benne utazók – és az elgázolt gyalogosok, kerékpárosok stb. – sérülésveszélye, mégis pár helyen sebességhatár-növelésre is látott lehetőséget az útkezelő.

Igaz, csak négy útszakaszon az egész országban:

Csongrád-Csanád, 47-es főút, 205-2015-ös kilométerszelvény (ksz.), 90 km/óráról 100 km/órára emelkedett, a hivatalos indok szerint “emelt sebességű útszakasz felülvizsgálatát követő szakasz kiterjesztés miatt”

Csongrád-Csanádban a 472-es főúton a 201-203 ksz-nél, ugyanúgy 90-ről 100-ra, ugyanaz az indok

Hajdú-Bihar vármegyében a 42-es főúton a 30-35-ös ksz-nél is változott, 60 km/óráról 90 km/órára emelték, oka: “megszűnt a korábbi útállapot miatti korlátozás”

Vas, M80, 186-187-es ksz., ahol a korábbi 60 km/órás táblákat 110-esekre cserélték, mert megszűnt a korábbi végcsomópont az autóút ausztriai folytatása miatt.

Olyan ok miatt csökkentik a sebességhatárt a legtöbbször, ami miatt elvileg nem lenne szabad

Minden autós látott már az út szélén araszolgató narancssárga kisbuszt, sokszor villogó lámpával a tetején. Ilyenkor gyakran az útburkolat minőségét (például a biztonságát) figyelik a Magyar Közút munkatársai a szinte lépésben haladó jármű utasteréből.

Sajnos a leggyakrabban közlekedésbiztonsági ok miatt csökkentik a sebességhatárt egy-egy útszakaszon, egészen konkrétan azért, mert annyira leromlott az állapota, annyi a kátyú, hogy veszélyes lehet a korábban engedett sebességhatárt elérve közlekedni.

Evidencia lenne az utak minden méterének biztonságossá tétele, amint az alábbi lista is bizonyítja, a múltban ez számos helyen nem történt meg, ezért nyúl az MK kényszerből a sebességcsökkentés eszközéhez.

Vármegyékre bontva közöljük a változásokat, a második hasábban az út száma, majd a kilométerszelvények számai következnek, aztán a két sebességhatár: mennyire csökkent, és mennyiről. Végül a hivatalos indoklás.

Bács-Kiskun 51 sz. főút 160+564-162-670 40 50 lakott területi szakasz Ideiglenes sebességkorlátozás, anyagszállítási útvonal a Mohácsi-híd építéséhez, a híd elkészüléséig fog tartani Bács-Kiskun 53 sz. főút 38+1013-39+090 60 90 Új körforgalom, kerékpáros átvezetés miatt Bács-Kiskun 53 sz. főút 42+953-42+1103 70 90 Új körforgalom miatt Bács-Kiskun 451 sz. főút 13+500-15+122 70 90 Ideiglenes sebességkorlátozás burkolatállapot miatt, burkolatfelújításig fog tartani Bács-Kiskun 451 sz. főút 15+927-17+140 70 90 Ideiglenes sebességkorlátozás burkolatállapot miatt, burkolatfelújításig fog tartani Békés 47 sz. főút 76+830-78+900 70 90 útállapot miatt. Békés 47 sz. főút 98+590-98+865 70 90 útállapot miatt. Borsod-Abaúj-Zemplén 3. sz. főút 168+210-168+405 70 90 környéken megjelenő gyalogosforgalom Borsod-Abaúj-Zemplén 26. sz.főút 28+670-28+870 50 70 a lakott terület tábla áthelyezése miatt (Vadna) Borsod-Abaúj-Zemplén 25. sz. főút 74+090-75+230 60 90 halálos balesetet követő rendkívüli forgalmi rend vizsgálat eredményeként Csongrád-Csanád 5. sz. főút 184+680-185+065 50 90/60 határátkelőhelyi környezet miatt Csongrád-Csanád 45. sz. főút 38+783-38+963 70 90 burkolatállapot miatt. Csongrád-Csanád 47. sz. főút 199+785-200+045 60 90 pályaelhagyásos balesetek miatt.

Csongrád-Csanád 55. sz. főút 26+640-26+775 70 90 szociális intézmény és buszmegállópár védelme miatt. Csongrád-Csanád 451. sz. főút 35+775-37+325 60 90 burkolatállapot miatt.

Fejér 8. sz. főút 18+965 – 18+755 90 110 A töltéssüllyedések és híd háttöltés süllyedés miatt, az 110 km/h emelt sebességű útszakaszon (Csór elkerülő). Fejér 81. sz. főút 13+000 – 14+065 60 90 Burkolathibák, útpálya egyenetlenségek miatt. (Magyaralmás térsége) Fejér 81. sz. főút 7+720 – 8+180 60 90 új lakott területen kívüli gyalogos-átkelőhely és kerékpárút átvezetés, középszigettel védett, jelzőlámpás szabályozás megvalósulása miatt, építési engedély szerint. Hajdú-Bihar 42. sz. főút 7+434 – 11+910 60 90 útállapot burkolat hiba miatt Hajdú-Bihar 42. sz. főút 14+385 – 22+770 60 90 útállapot burkolathiba miatt, jelenleg is fenntartva.

Mennyi kilométernyi állami és helyi út van az országban? Mennyi főút és nemzetközi út? Az ország útjait első lépésben két nagyobb csoportra oszthatjuk: magán- és közutakra. Utóbbiak szintén két részre oszlanak, egyrészt az állami tulajdonú, ún. országos közutakra, valamint önkormányzati tulajdonú helyi közutakra. Az országos közutak hossza jelenleg bő 32 ezer kilométer, a helyi közutak hossza ennél sokkal több, összesen több mint 178 ezer kilométer. Megfordul a kocka, ha azt nézzük, hol mekkora a forgalom, ugyanis a jóval kisebb országos közút-hálózaton mozog a gépjárművek 75 százaléka. A 32 ezer kilométerből 9000 a főhálózat, ennek bő negyede a szaknyelvben E-útnak nevezett nemzetközi út. Nem csak városokon kívül futnak az országos közutak, 27 százalékuk kisebb-nagyobb településeken halad át.

Hajdú-Bihar 33. sz. főút 95+363 -95+763 60 90 Látóképi Horgásztó csatlakozása környezetében. Jász-Nagykun-Szolnok 4. sz. főút 168+005 – 171+605 70 90 leromlott burkolatállapot. Jász-Nagykun-Szolnok 44. sz. főút 48+960 – 49+500 60 90 megnövekedett forgalom a 44-442. sz. főutak csomópontjához közeli önkormányzati utakról. Jász-Nagykun-Szolnok 442. sz. főút 7+351 – 7+656 60 90 balesetveszélyes padka- és burkolathibák. Komárom-Esztergom 1 sz. főút 41+015-41+252 70 90 Csomópont előtti (8113) korlátozás.Lakossági kérésre. Komárom-Esztergom 1 sz. főút 67+625 – 67+949 70 90 Rendőrség kérésére a korábbi korlátozás kiterjesztése. Komárom-Esztergom 10 sz. főút 46+733-46+893 70 90 Csomópont előtti (117) korlátozás módosítása a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként. Komárom-Esztergom 13 sz. főút 1+259 – 1+388 bal 50 90 Körforgalom előtti korlátozás.Forgalmi rend felülvizsgálat eredményeképp. Komárom-Esztergom 103 sz. főút 37+270-37+311 60 90 Rendőrség kérésére a 117 csomópontjában. Komárom-Esztergom 117 sz. főút 14+990 – 15+160 70 90 Csomópont előtti (10) korlátozás módosítása a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként. Komárom-Esztergom 117 sz. főút 2+190 – 2+480 70 90 Csomópont előtti (11126) korlátozás a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként. Lakossági és rendőrségi kérésre Nógrád 22 sz. főút 37+040-37+760 60 90 nedves burkolat esetén 2025. az esőzés miatt csúszóssá váló útszakasz miatt került bevezetésre. Nógrád 2 sz. főút 60+330-67+255 60/40/30 90/50 2025.burkolatállapot miatt került bevezetésre a korlátozás. Pest 1. sz. főút 16+620 – 16+977 60 90 M1 felújítás miatti forgalom átrendeződés Pest 10 sz. főút Pilisvörösvár 70 90 Rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálat alapján több szakaszon Pest 12 sz. főút 23+050 -23 +300 60 90 egységes sebességszabályozás érdekében Pest 31 sz. főút 49+835 – 50+190 70 90 A lakott területen kívüli autóbusz-megállóhely miatt került kihelyezésre gyalogosok veszélyt jelző táblával együtt Pest 4 sz. főút 43+320 43+475 60 90 Monorierdőn található útcsatlakozások miatt a korábbi korlátozás kiterjesztése Pest 405 sz. főút 16+875 – 17+654 70 90 Önkormányzati kérésre útcsatlakozások miatt Pest 441 sz. főút 18+918 – 19 +155 70 90 elválasztó sziget miatt Pest 510 sz. főút 23+680 – 24 +120 60 90 Önkormányzati kérés, lakott területen kívüli megállóhelyekre tekintettel Tolna 61. sz. főút 54+380-54+730 70 90 önkormányzati kérés, külterületi buszmegálló gyalogos forgalma miatt Tolna 65. sz. főút 20+535-21+000 70 90 nedves burkolat esetén esőben kiegészítő táblával, burkolat állapot miatt, üzemeltetési tapasztalatok alapján

Vas 87. sz. főút 17+491 – 17+871 60 90 Önkormányzati kérés Veszprém 82 sz. főút 24+045-24+515 70 90 (veszélyes útkanyarolat) Veszprém 834 sz. főút 9+756 -10+300 60 90 (úthibák) Veszprém 71 sz. főút 19+610-20+120 60 90 önkormányzati kérés Veszprém 71 sz. főút 31+863-32+320 60 90 önkormányzati kérés Zala 75-760 főutak csomópontja 70 90 csomópontban történt balesetek miattt Zala 75 sz. főút 56+094-56+394 70 90 75-75142 j. út csp-ig épült meg a épült meg a kerékpárút, a keresztirányú mozgások miatt, balesetmegelőzés céljából

Természetesen megkérdeztük, hogy idén mely utakon várható a jelenlegi sebessséghatárok megváltoztatása, de erről nem tudtak információval szolgálni, mivel ezek “nem hosszabb távon betervezett változások, hanem tapasztalatok, balesetelemzés, forgalmi rend felülvizsgálat alapján bekövetkező módosítások”.