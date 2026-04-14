Összesen 54 útszakaszon változtatott a Magyar Közút Zrt. (MK) az addig érvényes sebességkorlátozásokon 2025-ben, majd új közlekedési táblákat helyezett ki.
Többségében csökkentették a korábban megengedett maximális haladási tempót az érintett útszakaszokon, ahol a rutinból autózás helyett figyelni és a korábbiakhoz képest lassulni kell. Néhány útszakaszon viszont gyorsabban lehet majd haladni a járművekkel, mint addig.
Kikértük a mintegy 30 ezer kilométernyi közutat kezelő MK-tól a teljes listát.
Miért változtatják meg egyes utakon egyik napról a másikra, hogy mennyivel lehet ott autózni?
Nincsenek kőbe vésve a sebességhatárok az útjainkon, könnyen lehet, hogy ahol évek óta 90-nel vagy 50-nel autózunk, motorozunk és haladnak a buszok, kamionok, ott a jövő héttől már szabálytalan így haladni. Senki ne vezessen megszokásból, ugyanis a közlekedési törvény szerint több hatóságnak is feladata mások mellett a sebességhatárok állandó kontrollja is: ha szükséges, csökkentik, avagy megemelik.
Előírás szerint ötévenként minden autópálya és főút sorra kerül, de a kötelező felülvizsgálatok mellett a Magyar Közút, a Budapest Közút Zrt. (BK), az önkormányzatok, vagy éppen a rendőrség is bármikor változtathat az utak sebességhatárain.
Különféle okok állhatnak a módosítások mögött:
- forgalmi adatok (például egy addig gyér forgalmú útszakasz mellé hipermarket épül, aminek következtében sokszorosára emelkedik ott a járműforgalom)
- balesetszám (településeken belül és kívül egyaránt előfordulhat, hogy sebességhatár-csökkentéshez nyúlnak a hatóságok olyan helyeken, ahol sok a baleset)
- útminőség (évek óta egyre gyakoribb példa, hogy kátyúsodás után nem felújítás következik, hanem leszedik az addigi 90-es, 80-as stb. táblákat, és 70-eseket, 60-asakat raknak ki helyettük,
- mindezek mellett egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján is módosíthatnak az útkezelők vagy önkormányzatok a sebességkorlátozó táblákon.
A hazai szervezetek közül messze az MK nézi át a legtöbb utat, ezért a Vezess az ország autóútjait, fő-, és mellékútjait ellenőrző szervezettől közli az összes, 2025-ben megváltoztatott sebességhatár pontos helyét.
Ahol megemelték az autózás maximális sebességét
A forgalomba helyezett személyautók egyre erősebbek és gyorsabbak (valamint javulnak az aktív és passzív biztonsági rendszereik), a Magyar Közút adatai szerint minimális mértékben követi ezt a trendet az infrastruktúra.
A rendőrség által hosszú évek óta hangoztatott tény, hogy minél magasabb sebességgel ütközik egy-egy jármű, annál nagyobb a benne utazók – és az elgázolt gyalogosok, kerékpárosok stb. – sérülésveszélye, mégis pár helyen sebességhatár-növelésre is látott lehetőséget az útkezelő.
Igaz, csak négy útszakaszon az egész országban:
- Csongrád-Csanád, 47-es főút, 205-2015-ös kilométerszelvény (ksz.), 90 km/óráról 100 km/órára emelkedett, a hivatalos indok szerint “emelt sebességű útszakasz felülvizsgálatát követő szakasz kiterjesztés miatt”
- Csongrád-Csanádban a 472-es főúton a 201-203 ksz-nél, ugyanúgy 90-ről 100-ra, ugyanaz az indok
- Hajdú-Bihar vármegyében a 42-es főúton a 30-35-ös ksz-nél is változott, 60 km/óráról 90 km/órára emelték, oka: “megszűnt a korábbi útállapot miatti korlátozás”
- Vas, M80, 186-187-es ksz., ahol a korábbi 60 km/órás táblákat 110-esekre cserélték, mert megszűnt a korábbi végcsomópont az autóút ausztriai folytatása miatt.
Olyan ok miatt csökkentik a sebességhatárt a legtöbbször, ami miatt elvileg nem lenne szabad
Minden autós látott már az út szélén araszolgató narancssárga kisbuszt, sokszor villogó lámpával a tetején. Ilyenkor gyakran az útburkolat minőségét (például a biztonságát) figyelik a Magyar Közút munkatársai a szinte lépésben haladó jármű utasteréből.
Sajnos a leggyakrabban közlekedésbiztonsági ok miatt csökkentik a sebességhatárt egy-egy útszakaszon, egészen konkrétan azért, mert annyira leromlott az állapota, annyi a kátyú, hogy veszélyes lehet a korábban engedett sebességhatárt elérve közlekedni.
Evidencia lenne az utak minden méterének biztonságossá tétele, amint az alábbi lista is bizonyítja, a múltban ez számos helyen nem történt meg, ezért nyúl az MK kényszerből a sebességcsökkentés eszközéhez.
Vármegyékre bontva közöljük a változásokat, a második hasábban az út száma, majd a kilométerszelvények számai következnek, aztán a két sebességhatár: mennyire csökkent, és mennyiről. Végül a hivatalos indoklás.
|Bács-Kiskun
|51 sz. főút
|160+564-162-670
|40
|50
|lakott területi szakasz
|Ideiglenes sebességkorlátozás, anyagszállítási útvonal a Mohácsi-híd építéséhez, a híd elkészüléséig fog tartani
|Bács-Kiskun
|53 sz. főút
|38+1013-39+090
|60
|90
|Új körforgalom, kerékpáros átvezetés miatt
|Bács-Kiskun
|53 sz. főút
|42+953-42+1103
|70
|90
|Új körforgalom miatt
|Bács-Kiskun
|451 sz. főút
|13+500-15+122
|70
|90
|Ideiglenes sebességkorlátozás burkolatállapot miatt, burkolatfelújításig fog tartani
|Bács-Kiskun
|451 sz. főút
|15+927-17+140
|70
|90
|Ideiglenes sebességkorlátozás burkolatállapot miatt, burkolatfelújításig fog tartani
|Békés
|47 sz. főút
|76+830-78+900
|70
|90
|útállapot miatt.
|Békés
|47 sz. főút
|98+590-98+865
|70
|90
|útállapot miatt.
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|3. sz. főút
|168+210-168+405
|70
|90
|környéken megjelenő gyalogosforgalom
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|26. sz.főút
|28+670-28+870
|50
|70
|a lakott terület tábla áthelyezése miatt (Vadna)
|Borsod-Abaúj-Zemplén
|25. sz. főút
|74+090-75+230
|60
|90
|halálos balesetet követő rendkívüli forgalmi rend vizsgálat eredményeként
|Csongrád-Csanád
|5. sz. főút
|184+680-185+065
|50
|90/60
|határátkelőhelyi környezet miatt
|Csongrád-Csanád
|45. sz. főút
|38+783-38+963
|70
|90
|burkolatállapot miatt.
|Csongrád-Csanád
|47. sz. főút
|199+785-200+045
|60
|90
|pályaelhagyásos balesetek miatt.
|Csongrád-Csanád
|55. sz. főút
|26+640-26+775
|70
|90
|szociális intézmény és buszmegállópár védelme miatt.
|Csongrád-Csanád
|451. sz. főút
|35+775-37+325
|60
|90
|burkolatállapot miatt.
|Fejér
|8. sz. főút
|18+965 – 18+755
|90
|110
|A töltéssüllyedések és híd háttöltés süllyedés miatt, az 110 km/h emelt sebességű útszakaszon (Csór elkerülő).
|Fejér
|81. sz. főút
|13+000 – 14+065
|60
|90
|Burkolathibák, útpálya egyenetlenségek miatt. (Magyaralmás térsége)
|Fejér
|81. sz. főút
|7+720 – 8+180
|60
|90
|új lakott területen kívüli gyalogos-átkelőhely és kerékpárút átvezetés, középszigettel védett, jelzőlámpás szabályozás megvalósulása miatt, építési engedély szerint.
|Hajdú-Bihar
|42. sz. főút
|7+434 – 11+910
|60
|90
|útállapot burkolat hiba miatt
|Hajdú-Bihar
|42. sz. főút
|14+385 – 22+770
|60
|90
|útállapot burkolathiba miatt, jelenleg is fenntartva.
Mennyi kilométernyi állami és helyi út van az országban? Mennyi főút és nemzetközi út?
Az ország útjait első lépésben két nagyobb csoportra oszthatjuk: magán- és közutakra. Utóbbiak szintén két részre oszlanak, egyrészt az állami tulajdonú, ún. országos közutakra, valamint önkormányzati tulajdonú helyi közutakra.
Az országos közutak hossza jelenleg bő 32 ezer kilométer, a helyi közutak hossza ennél sokkal több, összesen több mint 178 ezer kilométer. Megfordul a kocka, ha azt nézzük, hol mekkora a forgalom, ugyanis a jóval kisebb országos közút-hálózaton mozog a gépjárművek 75 százaléka.
A 32 ezer kilométerből 9000 a főhálózat, ennek bő negyede a szaknyelvben E-útnak nevezett nemzetközi út. Nem csak városokon kívül futnak az országos közutak, 27 százalékuk kisebb-nagyobb településeken halad át.
|Hajdú-Bihar
|33. sz. főút
|95+363 -95+763
|60
|90
|Látóképi Horgásztó csatlakozása környezetében.
|Jász-Nagykun-Szolnok
|4. sz. főút
|168+005 – 171+605
|70
|90
|leromlott burkolatállapot.
|Jász-Nagykun-Szolnok
|44. sz. főút
|48+960 – 49+500
|60
|90
|megnövekedett forgalom a 44-442. sz. főutak csomópontjához közeli önkormányzati utakról.
|Jász-Nagykun-Szolnok
|442. sz. főút
|7+351 – 7+656
|60
|90
|balesetveszélyes padka- és burkolathibák.
|Komárom-Esztergom
|1 sz. főút
|41+015-41+252
|70
|90
|Csomópont előtti (8113) korlátozás.Lakossági kérésre.
|Komárom-Esztergom
|1 sz. főút
|67+625 – 67+949
|70
|90
|Rendőrség kérésére a korábbi korlátozás kiterjesztése.
|Komárom-Esztergom
|10 sz. főút
|46+733-46+893
|70
|90
|Csomópont előtti (117) korlátozás módosítása a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként.
|Komárom-Esztergom
|13 sz. főút
|1+259 – 1+388 bal
|50
|90
|Körforgalom előtti korlátozás.Forgalmi rend felülvizsgálat eredményeképp.
|Komárom-Esztergom
|103 sz. főút
|37+270-37+311
|60
|90
|Rendőrség kérésére a 117 csomópontjában.
|Komárom-Esztergom
|117 sz. főút
|14+990 – 15+160
|70
|90
|Csomópont előtti (10) korlátozás módosítása a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként.
|Komárom-Esztergom
|117 sz. főút
|2+190 – 2+480
|70
|90
|Csomópont előtti (11126) korlátozás a forgalmi rend felülvizsgálat eredményeként. Lakossági és rendőrségi kérésre
|Nógrád
|22 sz. főút
|37+040-37+760
|60
|90
|nedves burkolat esetén
|2025. az esőzés miatt csúszóssá váló útszakasz miatt került bevezetésre.
|Nógrád
|2 sz. főút
|60+330-67+255
|60/40/30
|90/50
|2025.burkolatállapot miatt került bevezetésre a korlátozás.
|Pest
|1. sz. főút
|16+620 – 16+977
|60
|90
|M1 felújítás miatti forgalom átrendeződés
|Pest
|10 sz. főút
|Pilisvörösvár
|70
|90
|Rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálat alapján több szakaszon
|Pest
|12 sz. főút
|23+050 -23 +300
|60
|90
|egységes sebességszabályozás érdekében
|Pest
|31 sz. főút
|49+835 – 50+190
|70
|90
|A lakott területen kívüli autóbusz-megállóhely miatt került kihelyezésre gyalogosok veszélyt jelző táblával együtt
|Pest
|4 sz. főút
|43+320 43+475
|60
|90
|Monorierdőn található útcsatlakozások miatt a korábbi korlátozás kiterjesztése
|Pest
|405 sz. főút
|16+875 – 17+654
|70
|90
|Önkormányzati kérésre útcsatlakozások miatt
|Pest
|441 sz. főút
|18+918 – 19 +155
|70
|90
|elválasztó sziget miatt
|Pest
|510 sz. főút
|23+680 – 24 +120
|60
|90
|Önkormányzati kérés, lakott területen kívüli megállóhelyekre tekintettel
|Tolna
|61. sz. főút
|54+380-54+730
|70
|90
|önkormányzati kérés, külterületi buszmegálló gyalogos forgalma miatt
|Tolna
|65. sz. főút
|20+535-21+000
|70
|90
|nedves burkolat esetén
|esőben kiegészítő táblával, burkolat állapot miatt, üzemeltetési tapasztalatok alapján
|Vas
|87. sz. főút
|17+491 – 17+871
|60
|90
|Önkormányzati kérés
|Veszprém
|82 sz. főút
|24+045-24+515
|70
|90
|(veszélyes útkanyarolat)
|Veszprém
|834 sz. főút
|9+756 -10+300
|60
|90
|(úthibák)
|Veszprém
|71 sz. főút
|19+610-20+120
|60
|90
|önkormányzati kérés
|Veszprém
|71 sz. főút
|31+863-32+320
|60
|90
|önkormányzati kérés
|Zala
|75-760 főutak csomópontja
|70
|90
|csomópontban történt balesetek miattt
|Zala
|75 sz. főút
|56+094-56+394
|70
|90
|75-75142 j. út csp-ig épült meg a épült meg a kerékpárút, a keresztirányú mozgások miatt, balesetmegelőzés céljából
Természetesen megkérdeztük, hogy idén mely utakon várható a jelenlegi sebessséghatárok megváltoztatása, de erről nem tudtak információval szolgálni, mivel ezek “nem hosszabb távon betervezett változások, hanem tapasztalatok, balesetelemzés, forgalmi rend felülvizsgálat alapján bekövetkező módosítások”.