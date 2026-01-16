Minden jel szerint most már tényleg kész az ezer éve ígért új közlekedési szabályrendszer, amelyet az eheti bejelentés szerint január 20-án teljes egészében közzétesznek. Pontosabban: elmondhatjuk róla a véleményünket, vagyis még mindig csak tervezet, hiszen egyébként minek kérnék ki róla az emberek véleményét.

Régóta fogalmazzák és reszelgetik az új KRESZ-t, csak az elmúlt két esztendőben a Vezesst képviselve mi is számos alkalommal bent jártunk a közlekedési minisztériumban, és többekkel többször beszélgettünk a jogalkotók közül. Egyikükkel – akit párszor megfenyegettek – még interjút is készítettünk.

A beszélgetések alapján most leírjuk az általunk legfontosabbnak vagy legérdekesebbnek gondolt változásokat, amik a közlésük idején még csak terv formájában léteztek.

Itt és most pontozhatod 1-től 3-ig ezeket: az egyes azt jelenti, hogy rossz döntésnek gondolod, amivel egyáltalán nem értesz egyet. Szemben a 3-assal, ami kiváló döntést jelent, aminek már éppen itt az ideje szerinted.

KÖVETÉSI TÁVOLSÁG – Azt mondták, szeretnék másodperces szabályozással kiegészíteni az 1975-ös születésű, mára meglehetősen poros KRESZ-t. Egy konkrét példa erre, autópályán a nyilvánossággal közölt tervek szerint kötelező lesz két másodperces távolságban követni az előttünk haladót. Két másodperc reakcióidő azt jelenti, hogy 130 km/órás sebességnél ennyi idő alatt 72,2 méter a megtett távolság, ez nagyjából megegyezik a mostani sztrádás útburkolati jelek közötti útszakasznak. Lakott területen kívüli egyéb úton egy másodperc a javaslat.

Mennyire jó ötlet? 1. 26% (191) 2. 22% (162) 3. 52% (386)

VÉSZVILLOGÓ – Itt a sokak által alkalmazott szokást követné a jogalkotó, hiszen manapság is váratlan helyen hirtelen megálláskor sokan vészvillogóval jelzik a mögöttük érkezőnek, hogy figyeljen, határozottan lassítson. A korábban közölt tervek szerint bekerül az új KRESZ-be, hogy balesetmegelőzés miatt „adható” ilyen jelzés. Tudjuk, hogy ezzel régóta sokan visszaélnek, csalni természetesen továbbra sem lehet a dupla indexszel, mondjuk szabálytalan parkolást leplezni vele.

Mennyire jó ötlet? 1. 9% (23) 2. 7% (17) 3. 84% (208)

Miért kell egyáltalán új KRESZ? „Én a KRESZ kapcsán nagyon furcsa nézetet vallok, azt mondom, hogy nagyjából négy pontban megfogalmazhatók a közlekedési szabályok. Ezek közül már az egyik alapján tulajdonképpen jól el lehetne közlekedni, ez pedig az, hogy…” – mondta a közlekedési rendőrök nagyfőnöke, amikor a szobájában kifaggattuk. Azt is elárulta, ő hányszor megy gyorsabban a megengedettnél a céges Skodájával, és, hogy mi bizonyítja az igazát. Már 2013 ötletbörzét indított a mostani kormány elődje, és már akkor új KRESZ-t ígértek, innen jutottunk el oda, hogy 2026-ban a polgárok elé tárják az elkészültnek mondott jogszabálygyűjteményt. Állításuk szerint több száz javaslatot kaptak civil szervezetektől és magánszemélyektől a „no speed limittől a 90 km/órás sebességhatárig az autópályán”. A közlekedési minisztérium szerint ezeket igyekeztek beépíteni az 1975-ös születésű, azaz kereken ötvenéves KRESZ-t leváltó új jogszabálygyűjteménybe.

Ennyi idő alatt bőven túlhaladt rajta a közlekedés résztvevőinek az összetétele, mennyisége, szokásai. Az akkori százezres tételből mára csak személyautóból 4,3 millión van rendszám, plusz a külföldiek, a jelentős tehergépjármű és buszforgalom, a látványosan megnövekedett kerékpárosszám mellett új járművek is róják az utakat A sokszor kiegészített, toldozott-foltozott helyett rövidebb, egyszerűbb és érthetőbb KRESZ-t ígérnek megalkotói, ami a mai magyarországi közlekedési szokásokhoz igazodik.

IRÁNYJELZÉS – Érdekes újdonságnak tűnik, hogy a „művelet előtt legalább két másodperccel kell megkezdeni”. Vannak persze kivételek is, hiszen ez nem mindig életszerű: mondjuk egy kicsi körforgalom elhagyásakor, hiszen lehet, hogy ott mindösszesen két-három másodpercet autózunk összesen.

Mennyire jó ötlet? 1. 19% (48) 2. 19% (46) 3. 62% (153)

MOBIlTELEFON HASZNÁLATA – Minden járművezető ismeri a balesetveszélyt magában rejtő helyzetet: a zebra felé haladva látja, hogy éppen egy telefonját bámuló gyalogos lép – vagy éppen nem lép – le a járműve elé, abszolút nincs szemkontakt, nem figyel az ember a járműforgalomra, amit keresztezne. Tervezett változás, hogy a gyalogosok nem használhatnak mobil az úttesten és a vasúti átjáróban.

Mennyire jó ötlet? 1. 9% (23) 2. 7% (18) 3. 84% (211)

140 KM/ÓRÁS SEBESSÉGHATÁR – A jelenlegi elképzelések szerint a KRESZ átírói meghagynánk a 130 km/órás sebességhatárt az autópályákon, azonban ezzel párhuzamosan megadnák a lehetőségét az útkezelőknek arra, hogy bizonyos sztrádaszakaszokon 140 km/órás tempót engedjenek.

Itt olvashatod el, hogy melyik hazai útszakaszokon lehet majd 140 a maximum. Ezen felül egyes autóút-szakaszokon 120 km/órás lehet a megengedett csúcssebesség, amennyiben az útkezelő ezt megengedi.

Mennyire jó ötlet? 1. 23% (56) 2. 11% (27) 3. 66% (157)

Hét alapelv határozza meg az új KRESZ-t „Az alapelvek fontosak, ez az origo” – mondta Kerékgyártó János helyettes államtitkár az egyik olyan háttérbeszélgetésen a minisztériumban, amikor a Vezess is ott volt. Itt és most a részletek nélkül soroljuk fel azt a hét alapelvet, amely köré épül az új KRESZ. • személy és vagyonbiztonság

• szabálykövetés

• együttműködés

• esélyegyenlőség

• bizalmi elv

• fenntarthatóság

• elvárható döntés. Akit érdekel, hogy melyik mit takar, az ide kattintva mind a hét alapelvnél elolvashat leendő és konkrét mondatokat új KRESZ tervezetéből.

VÉDELMI SÁV – A jogalkotó szerint bevezetik ezt a fogalmat a menetirány szerinti jobboldali sáv jobboldali szélére, „a sérülékenyek védelme és a sebesség ésszerű tagolása érdekében”. Amikor erről hallottunk, azt mondták, hogy jellemzően a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik igénybe. Utóbbiaknál „a védelmi sávba történő be- és kihaladás az elsőbbségadás és irányjelzés szempontjából sávváltással esik egy tekintet alá”.

Mennyire jó ötlet? 1. 26% (52) 2. 31% (61) 3. 43% (84)

KÖZÉPEN HALADÁS – Az előzőből következik, hogy a forgalmi sávban a jobbra tartás helyett „elismeri” az új KRESZ a „középen haladás lehetőségét”.

Mennyire jó ötlet? 1. 38% (74) 2. 21% (40) 3. 41% (80)

CIPZÁR ELV – Örömteli módon az elmúlt években egyre jobban működik ez a gyakorlatban, ezért – sok külföldi példához hasonlóan – rögzíti az új KRESZ a szabályozását.

Mennyire jó ötlet? 1. 10% (18) 2. 7% (14) 3. 83% (154)

LEÁLLÓSÁV – Ősrégi kérése az útkezelőknek, volt is már erről nagyon régen ötletbörze, de úgy tűnik, 2026-ra érkezett el a pillanat: megszűnik ez a félrevezető kifejezés.

Mennyire jó ötlet? 1. 12% (21) 2. 20% (36) 3. 68% (120)

VÁRAKOZÁS – A járművezetést oktatók szerint nehezen emészthető fogalom a várakozás, a várakozás tilos tábla értelmezése. Ezért az új KRESZ-be a „várakozás” szó helyére az általánosan használt és mindenki által értett „parkolás” kerül.

Mennyire jó ötlet? 1. 14% (24) 2. 12% (22) 3. 74% (131)

IDŐS EMBER A VOLÁNNÁL – Az egyre többféle autós matricákhoz hasonlóan (pl. Baby on board) bevezet az új KRESZ a már nem százszázalékos vezetési képességekkel rendelkező idősebb járművezetők megmutatására (elnézést a kifejezésért) egy ilyen matricát. A minisztériumban megkérdeztük, hogy miként néz majd ki, Major Róbert tanszékvezető – a jogalkotói folyamat egyik szereplőjeként – azt válaszolta akkor, hogy ő piros háromszöget javasolt kék héttérrel. Előbbit a veszélyt jelző táblák miatt, utóbbit a kék színű, nagy T-betű miatt. Valahol a kettő ötvözete lehet majd az új jelzés, aminek nem lesz kötelező a használata, ugyanakkor segíthet megérteni, hogy miért megy mondjuk a járműsor dinamikájánál valamivel lassabban előttünk egy autós.

Mennyire jó ötlet? 1. 29% (53) 2. 18% (33) 3. 53% (97)

HÁROM ÉV ALATTI GYEREKEK – A gyalogostól a kerékpároson át a járművezetőkig, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit érint majd az új KRESZ. Újdonság lesz benne az is, hogy a harmadik életévüket be nem töltött gyerekekkel a lakott területen kívül közlekedő autóbuszon ülve kell utazni a kísérőnek.