Jason Momoától eddig sem álltak távol a különleges, egyedi építésű járművek, most újabb taggal bővül a gyűjteménye. A színész, rendező egyedi Bentley Blower Jnr-t rendelt a Hedley Studios műhelyétől, amelynek átadása a tervek szerint idén nyáron várható.

Momoa személyesen látogatott el a Bicesterben működő atelier-be, hogy találkozzon a csapattal, kipróbálja a Blower Jnr-t és a több más építést, majd elkezdje kialakítani azt az autót, amely a saját világát tükrözi.

A Hedley Studios-féle Bentley Blower Jnr önmagában is egy különleges koncepció: a legendás 1929-es Bentley 4½ Litre Supercharged, azaz a Blower 85 százalékos méretarányú újragondolása. A klasszikus formai világot modern technikával párosítja, hiszen elektromos hajtást rejt.

A hajtást 15 kW-os (kb 20 LE) elektromos motor adja, az akkumulátor 65 mérföldes (105 km-es) hatótávolságot biztosít, a végsebessége állítólag 75 km/óra. Ugyanakkor az USA-ban az ottani szabályok miatt maximum 40-nel haladhat.

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Momoa autója nem egyszerű „alapmodell”, hanem egy személyre szabott, több mint száz egyedi vagy kifejezetten számára fejlesztett elemet tartalmazó one-off példány.

A karosszéria például egy kifejezetten neki alkotott árnyalatot kapott, a Momoa Crimson névre keresztelt, mély, sötétvörös fényezést, amelyhez öregített sárgaréz részletek társulnak. A sárgaréz elemek nem csupán díszítések: a sárvédők és kerékjárati ívek olyan kezelést kaptak, amely lehetővé teszi, hogy az idő múlásával természetes patinát kapjanak, így az autó nem „elhasználódik”, hanem karaktert szerez, így gyorsan idősnek néz ki.

A műszerfal hawaii koa fából készült, abból az anyagból, amely Momoa szülőhelyén is meghatározó szerepet tölt be a hagyományos kézművességben, a szörfdeszkáktól kezdve a hangszerekig. A hűtőrácson és a rendszámon megjelenő „666” jelzés pedig családi utalás, amely a sztár nagyapja „El Diablo” becenevét idézi meg.

Az utastérben „Momoa 1 of 1” plakett erősíti meg, hogy ebből az autóból csak egyetlen példány létezik.

Az egyik leglátványosabb részlet a kézzel faragott koponyát formázó sárgaréz váltókapcsoló, amely egy tömör fém feldolgozásával készült, és több mint 100 munkaórát igényelt az elkészítése

A Hedley Studios alapítója, Ben Hedley szerint a közös munka egyik legfontosabb eleme az volt, hogy Momoa nem passzív megrendelőként vett részt a folyamatban, hanem nagyon is aktív, kreatív partnerként. Elmondása szerint a színész pontos vízióval érkezett: szerette volna, ha az autóban megjelenik nagyapja története, a patinázott sárgaréz felületek, a különleges vörös árnyalat és a szülőföldjére utaló faanyagok is.

Bár a Hedley Studios ügyfeleinek többsége diszkréten kezeli a rendeléseit, néhány gyűjtő – köztük olyan nevek, mint Sergio Ramos, A$AP Rocky vagy David Beckham – már megosztotta saját egyedi építésű járműveit a nyilvánossággal, bepillantást engedve abba a világba, ahol az autó már nem pusztán közlekedési eszköz, hanem személyes történet, kézműves tárgy és státuszszimbólum egyszerre.

Pontos összeget nem tudni, de brit lapok 130 000 fontra teszik a jármű árát, amely kb 53,5 millió forint. Az autó egyébként szerepel majd Jason Momoa dokumentumsorozatában, az On The Roam-ban is.

Nem ez az első “klasszikus” autó Jason Momoa gyűjteményében. Nézd meg legutóbb mivel bővítette a garázsát: