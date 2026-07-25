A Magyar Nagydíj pénteki és szombati edzései, F3-as és F2-es futamai során világossá vált, hogy a Hungaroring aszfaltja nincs optimális állapotban: az első kanyarban végzett korábbi javítások, a friss felületek a gyors infratechnológiás egyengetés ellenére is nagyon eltérő tapadást nyújtanak, mint a régi borítás, míg az utolsó kanyarban egyszerűen morzsolódik az aszfalt – mindez a változó szél és a por mellett.

A kvalifikáció után a pole-t megszerző Lando Norris is kitért erre:

„Az új aszfaltcsíkok miatt a felület néhol tapadós, néhol nem, egyes kanyarokban kész lutri. De egész hétvégén nehéz volt az utolsó szektor. Elég megnézni bármilyen fedélzeti kamerás felvételt, az utolsó két kanyart, a 13-ast és a 14-est igen nehéz jól teljesíteni.”

„Néha úgy érződik, hogy az ember nem nyomja eléggé, ha meg tényleg jobban megnyomja, már elúszik a hátsó, jön az alulkormányzottság, az autó kitör. Szóval nehéz volt eltalálni, mennyire szabad nyomni. Úgy pedig, hogy a pálya helyenként morzsolódik, az 1-es, 12-es kanyarban pedig többféle aszfalt van, nehezen tudtam ráérezni, mi lenne a legjobb, hogyan fog viselkedni az autó” – magyarázta az angol, aki 2026-as első nem mercedeses pole-ját könyvelhette el.