Nem sokkal azok után, hogy befejezte utolsó időmérős körét, George Russell azonnal meg is állt a Hungaroring célegyenesében a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjén. A rádiózásokból hamar kiderült, hogy a Mercedes kérte erre, a brit pedig le sem húzódott a fűbe vagy egy megnyitáshoz.

„Elment a víznyomás, vízszivárgásom volt. Amikor megálltam a pályán, rengeteg víz elfolyt a kocsiból. Nem tudjuk, hogy honnan jött, reméljük, hogy nem befolyásol semmit holnapra” – mondta a brit. Csapatfőnöke, Toto Wolff hozzátette, hogy a vízszivárgás az egyik rázókő használata közben lépett fel.

Russell meglepően hátul, csak a hetedik helyen végzett, bár tény, hogy a második körén nem tudott javítani Max Verstappen megforgása miatt. Ezzel együtt azonban nincs meg a Mercedes tempója a riválisokhoz képest. „Tegnap talán még messzebb voltunk, de miénk a legerősebb versenytempó. Ez azt mutatja, hogy nem autóproblémáról, hanem gumiproblémáról van szó. Valószínűleg tudjuk, hogy gyorsabb lehetne az autó időmérőn, de a versenytempó kárára.”

„Holnap kiderül, hogy a jó egyensúlyt alkottuk-e meg. Nehéz lesz előzni, jobb lenne előrébb lenni” – fogalmazott a bajnokságban harmadik helyen álló pilóta.

A Mercedes egyébként már meg is kezdte az autó szerelését: