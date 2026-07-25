Max Verstappen egy Q3-as megpördülés után csak a 6. helyen zárta a 2026-os Magyar Nagydíj időmérőjét, melyen a szél is negatív hatást jelenthetett. A négyszeres bajnok már a kvalifikáció elején azt mondta a csapatrádión, hogy a tapadás határán autózik, úgy véli, a hétvége folyamán egyre rosszabb lett alatta a Red Bull.

„„Összességében nehéz volt a hétvége: amikor nem gumik lesznek egyre rosszabbak, hanem az autó, akkor komoly a baj. De pontosan ez történt. Minél több kört futottam, annál nehezebb volt összerakni egy rendes kört, és holnap is ez lesz. Ezt kezelnünk kell, mert az autó így egyszerűen vezethetetlen” – mondta a holland.

A megpördülésről így beszélt: „Ahogy láthatták, az utolsó kanyarba megérkezve egyszerűen nem volt hátsó tapadás. Őrület. Meglátjuk, mi volt az oka, de érzésre olyan, mint ha mindig újabb probléma jönne elő.”

Érdemes megjegyezni, hogy az ausztriai időmérős kicsúszás után az autóról „levett” átforduló hátsó szárnyat a hungaroringi hétvégére hozta vissza a csapat, de a mostani kvalifikációs hibának valószínűleg nem volt köze az alkatrészhez, bár a négyszeres bajnok 100%-ra semmit sem mert kizárni:

„Még megnézném az adatokat. A csapat úgy látta, hogy egyre rosszabb lett az aerodinamika, ami semmiképp sem jó.”

A másik Red Bull-versenyző, Isack Hadjar a 8. helyen zárta a kvalifikációt.